Unió de Pagesos y Apaema convocan una tractorada este jueves en Palma contra el acuerdo con Mercosur

La movilización de este jueves en Palma contempla una parada frente a Mercapalma, señalada por los organizadores como el símbolo de la producción local en contraste con lo que representa Mercosur. Según informó Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), se trata de una tractorada en formato reducido que partirá a las 10:00 horas desde la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con el objetivo de intensificar la exigencia de apoyo al sector agrícola balear y mostrar el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

El itinerario del acto, tal como publicó la fuente, transcurrirá desde el punto de partida con una concentración y pitada inicial ante la Conselleria. Luego, la marcha se desplazará por la calle del Ter, la calle del Gesamí y el camí Salard hasta el polígono de Son Morro, donde se encuentra la sede de Agama, para concluir frente a Mercapalma. De acuerdo con los organizadores, esta última localización simboliza el modelo opuesto al que promueve el tratado Mercosur, con énfasis en la defensa del producto local y el rechazo a las medidas que, afirman, propician la entrada de productos agroalimentarios sudamericanos en perjuicio de los productores isleños.

La convocatoria responde a varias demandas, entre ellas la reducción de trámites administrativos considerados excesivos, la oposición a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y la solicitud de un acceso igualitario a las ayudas para todos los agricultores. Según lo reportó Unió de Pagesos y Apaema, el acto pretende visibilizar el impacto que el acuerdo Mercosur tendría para los pequeños y medianos productores de la isla, quienes perciben el incremento de las importaciones sudamericanas como una amenaza para la competitividad de sus explotaciones y la preservación del modelo agrario local.

El medio detalló que la movilización se concibe como una intervención de pequeño formato pero con fuerte carga simbólica, mediante una marcha lenta de tractores y vehículos agrícolas por el centro de la capital balear. Al mismo tiempo, este jueves se desarrollará otra protesta relevante en Mallorca. UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Baleares convocaron una manifestación simultánea en Ariany, también orientada a la defensa del sector agrícola regional y en oposición a los efectos derivados del acuerdo comercial impulsado por la Unión Europea con el bloque sudamericano.

La protesta programada por Unió de Pagesos y Apaema refleja las inquietudes generalizadas en el sector primario ante la reducción de ayudas y el aumento de obligaciones burocráticas ligadas a la PAC. Los representantes insulares sostienen que estos cambios, sumados a los tratados internacionales como el de Mercosur, agravan la situación de las explotaciones, que ya enfrentan dificultades relacionadas con los costes de producción, la competencia en un mercado globalizado y la necesidad de preservar la sostenibilidad medioambiental.

Según consignó la fuente, los organizadores consideran fundamental la defensa de la producción ecológica y tradicional de Mallorca, frente a unas políticas de liberalización comercial que, entienden, impactan de manera directa en la continuidad y viabilidad del campo balear. Sostienen que la entrada de productos agrícolas procedentes de Mercosur dificultará aún más la rentabilidad de los productores locales por las divergencias existentes en normativas y costes de producción entre ambas regiones.

El medio subrayó que estas movilizaciones forman parte de un clima de creciente tensión en el sector agrícola europeo, donde múltiples colectivos han expresado su malestar ante la firma de acuerdos internacionales que, a juicio de los agricultores, no contemplan adecuadamente las diferencias estructurales y de costes respecto a los competidores extracomunitarios. Además, los participantes en la protesta han reclamado una mayor simplificación de los procedimientos administrativos y una equiparación efectiva en el acceso a las ayudas públicas, recalcando la vulnerabilidad de los productores más pequeños ante los recortes y cambios normativos.

Además del recorrido por las principales vías del centro de Palma, está prevista la realización de pitadas y concentraciones puntuales que, según detallaron los organizadores al medio, buscan amplificar la visibilidad de las demandas sectoriales ante las instituciones y la opinión pública. La presencia de tractores y vehículos característicos del sector agropecuario pretende reforzar el carácter reivindicativo del acto, marcado por la preocupación por el futuro del sector y por la exigencia de un trato más favorable a las producciones insulares frente al contexto internacional.

Según publicó el medio, los organizadores destacaron que la elección de Mercapalma como final de la marcha simboliza el apoyo al producto de proximidad y el rechazo a las consecuencias esperadas de una apertura comercial que, a su entender, puede provocar pérdidas económicas, disminución de la soberanía alimentaria y reducción del empleo en el ámbito rural.