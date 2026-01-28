Un hombre rocía con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un discurso en Minneapolis

“Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que ganen los matones”, expresó la congresista demócrata Ilhan Omar poco después de haber sido atacada con una sustancia desconocida mientras pronunciaba un discurso en el Ayuntamiento de Minneapolis. De acuerdo con lo reportado por la agencia Europa Press, Omar permaneció ilesa luego de haber sido rociada con un líquido a través de una jeringa durante su intervención, un hecho que derivó en la inmediata detención del agresor y la rápida intervención de la Policía local.

El medio Europa Press detalló que el incidente ocurrió durante un acto público donde Omar criticaba operativos migratorios impulsados por autoridades federales y solicitaba la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, así como la abolición del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE). La legisladora, originaria de Somalia y representante demócrata por Minnesota, compartió en sus redes sociales que “se encuentra bien” y agradeció el respaldo recibido de sus simpatizantes tras el ataque. Además, subrayó que “Minnesota es fuerte” y reiteró su intención de continuar su labor legislativa a pesar de lo sucedido.

Las primeras indagatorias consignadas por Europa Press indican que el agresor accedió hasta el atril donde se encontraba la congresista, utilizando una jeringa con la que intentó rociarla con una sustancia cuya composición aún no se ha divulgado. Agentes policiales presentes en la sala intervinieron de inmediato y procedieron a arrestar al responsable, quien posteriormente fue acusado por cargos de agresión en tercer grado, según un informe policial citado por la cadena local KARE 11, afiliada a CNN.

La agresión tuvo lugar en un contexto en el que la representante Omar manifestaba su indignación por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses tras ser abatidos por agentes federales desplegados en Minneapolis para ejecutar redadas antiinmigración. Durante su discurso, Omar insistía en la necesidad de reformar las políticas migratorias y denunciaba lo que calificó como “excesos” de las autoridades encargadas del control fronterizo. Tras el incidente, la legisladora reanudó su intervención y declaró frente a la audiencia: “Esta es la realidad que gente como esa no entiende: Somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos lancen. Tranquilos todos, voy a terminar mi discurso”.

La reacción del entorno político fue inmediata. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también demócrata, condenó el ataque a través de la red social X, antes conocida como Twitter. “La violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis. Podemos estar en desacuerdo sin poner en peligro a las personas. Este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra ciudad”, escribió el edil, y expresó su satisfacción porque la congresista se encontraba en buen estado tras el episodio, al mismo tiempo que reconoció la rápida actuación de las autoridades policiales.

Según publicó Europa Press, la intervención de la representante Ilhan Omar respondía al aumento de las acciones policiales federales enfocadas en la persecución de inmigrantes en Minnesota, hecho que ha ocasionado tensiones y manifestaciones de diferentes sectores sociales y políticos. Durante la sesión, Omar reclamaba cambios en los liderazgos del área de seguridad nacional y pedía un enfoque distinto respecto al trato de inmigrantes, tras los recientes hechos de violencia relacionados con los operativos migratorios federales.

El ataque generó muestras de solidaridad por parte de diversos actores políticos y miembros de la comunidad, quienes rechazaron el uso de la violencia como forma de protesta. Omar agradeció el apoyo público y señaló que continuaría trabajando por los intereses de sus representados, asegurando que “esta clase de incidentes no la harían desfallecer en su labor”.

El incidente quedó bajo investigación y las autoridades mantienen en reserva la información en torno a la naturaleza del líquido utilizado en el ataque. La oficina policial no reportó daños a la salud de la congresista y procedió a presentar cargos penales contra el atacante. Europa Press consignó que el caso se mantiene abierto mientras continúan las pesquisas para determinar las circunstancias precisas del hecho.

Las protestas y debates sobre el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos han acentuado la polarización en el ambiente político de Minnesota y otros estados con presencia significativa de comunidades inmigrantes. La participación de figuras públicas como Ilhan Omar en actos críticos hacia dichas políticas ha originado reacciones de apoyo y también episodios como el registrado en el ayuntamiento de Minneapolis.

El respaldo a Omar tras el ataque incluyó mensajes de figuras locales y nacionales, quienes llamaron a preservar la integridad física de quienes ejercen cargos públicos y se manifestaron contrarios a cualquier modalidad de violencia o coacción en el marco del debate democrático. Europa Press también relató que, tras la retoma del podio, la representante insistió en que su compromiso con la comunidad y la lucha por los derechos de los inmigrantes permanece firme, y que los hechos ocurridos no la obligarán a abandonar sus objetivos legislativos y sociales.

Las consecuencias legales enfrentadas por el agresor contemplan los procedimientos judiciales relacionados con el cargo de agresión en tercer grado, conforme al informe citado por KARE 11. La Policía de Minneapolis continúa con la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los motivos y detalles del ataque.

El episodio forma parte de una serie de incidentes reportados en el país donde figuras políticas han sido blanco de ataques mientras participaban en actividades públicas, fenómeno que continúa suscitando llamados de atención a las medidas de seguridad y al clima de hostilidad política. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el caso de Ilhan Omar representa otra señal de las tensiones que rodean el debate migratorio en el contexto estadounidense actual.