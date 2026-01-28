Un ataque ruso contra un tren de pasajeros en Járkov (noreste) deja al menos cinco muertos

El hallazgo de cinco cuerpos tras el ataque a un tren de pasajeros, cuyo reconocimiento solo se logrará mediante análisis de ADN, marcó uno de los momentos más complejos de las tareas de rescate, complicadas además por un incendio en uno de los vagones. Según informó la Fiscalía de la región de Járkov, el ataque ocurrió cerca de la localidad de Yazikove, en la zona administrativa de Barvinkove, cuando drones rusos impactaron contra el convoy, que transportaba a más de 155 personas en dirección a su destino final.

De acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía y recogida por distintos canales oficiales, el tren se desplazaba desde la ciudad fronteriza de Chop, próxima a Hungría y Eslovaquia, y sufrió el ataque a tan solo minutos de llegar a Barvinkove. La autoridad judicial señaló que se produjeron dos detonaciones cerca del convoy y una tercera dentro de uno de los vagones, lo que provocó el inicio del incendio y contribuyó a la dificultad de las labores de búsqueda y asistencia.

El medio consignó que la Fiscalía regional abrió una investigación preliminar bajo la tipificación de crimen de guerra por causar la muerte de civiles. La institución precisó que los equipos de emergencia se encuentran rastreando el lugar para intentar localizar a posibles sobrevivientes y víctimas, además de realizar la recolección de pruebas, incluyendo fragmentos humanos que deberán ser sometidos a pruebas genéticas para su posterior identificación.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió al hecho al subrayar que “no hay ni puede haber ningún propósito militar en destruir civiles en un vagón de tren”. Además, caracterizó el ataque como terrorismo y sostuvo que cualquier país lo consideraría del mismo modo si sucediera en su territorio. Según el mandatario, el total de pasajeros superaba las 200 personas y en el vagón directamente alcanzado viajaban 18. Zelenski también informó que los rescatistas mantienen la búsqueda de cuatro pasajeros y que dos de los heridos se encuentran bajo atención médica; los datos ofrecidos por el presidente correspondían, sin embargo, a un balance anterior a la última actualización de la Fiscalía.

La cobertura de los hechos por parte del medio clarificó que el ataque con drones elevó la preocupación por el incremento de este tipo de acciones contra infraestructuras civiles en las áreas en conflicto. Conforme a las declaraciones de la Fiscalía citadas por la publicación, el suceso involucró un despliegue de drones que impactaron en momentos clave, dificultando las rutas de evacuación y los protocolos de rescate. La intensidad de las llamas, sumada a la dispersión de los restos humanos, obligó a los equipos de emergencia a emplear técnicas especializadas para acceder a las zonas más perjudicadas del tren.

En relación al contexto del ataque, la fuente indicó que el tren atacado cubría un trayecto largo, uniendo regiones occidentales de Ucrania con el noreste, como parte del mantenimiento de corredores de transporte esenciales para la movilidad de la población en medio del conflicto. La Fiscalía de Járkov advirtió sobre la dificultad de cuantificar con exactitud la cantidad de víctimas hasta completar la recuperación e identificación de los cuerpos.

Las autoridades locales evaluaron que, en este tipo de episodios, la prioridad recae en la atención a los heridos y en la agilización de la localización de pasajeros desaparecidos, mientras continúan el análisis de evidencias balísticas y testigos para esclarecer la autoría material y los motivos detrás del ataque. Además, el presidente Zelenski reiteró la necesidad de que la comunidad internacional incremente la presión sobre Rusia y preste apoyo a Ucrania, acusando a Moscú de haber intensificado su “capacidad de matar” y de invertir recursos en la sofisticación de este tipo de agresiones, como publicó la fuente.

El caso ha renovado el interés en las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en la región y alimenta el debate sobre el uso de drones en zonas donde predomina la presencia de civiles. Según detalló el medio, el registro y documentación de las pruebas recolectadas en el lugar serán fundamentales para las determinaciones judiciales ulteriores. La Fiscalía regional de Járkov reafirmó que el expediente del caso permanece abierto y que desarrollan operativos para depurar responsabilidades, mientras la asistencia a las familias de las víctimas y a los lesionados forma parte de las medidas adoptadas después del ataque.