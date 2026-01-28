Trump afirma que "hay otra Armada" estadounidense en dirección a Irán tras el despliegue anunciado en la víspera

En su intervención durante un evento de campaña en Iowa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trajo a colación los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes ocurridos en junio de 2025 y manifestó que las autoridades de Irán “deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez”. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que “espera que lleguen a un acuerdo” pese al incremento de la presencia militar estadounidense en la región, según detalló el medio Europa Press.

Trump anunció que “hay otra Armada estadounidense flotando hacia Irán ahora mismo”, añadiendo que este nuevo movimiento se produce apenas un día después de que el Ejército de Estados Unidos hiciera público el despliegue del portaaeronaves USS Abraham Lincoln en Oriente Próximo. Según Europa Press, este portaviones estaría acompañando a buques de guerra previamente enviados a la región, en respuesta a la escalada de tensión con las autoridades iraníes.

El mandatario estadounidense, en su discurso, vinculó este despliegue con las tensiones en torno al programa nuclear de Irán y con las protestas registradas en la República Islámica, en cuyo contexto, según el balance oficial, han muerto al menos 3.100 personas desde el inicio de la represión. Por su parte, la ONG Human Rights Activists in Iran, citada por Europa Press, elevó esta cifra a más de 6.100 fallecidos.

La confirmación del envío del USS Abraham Lincoln y los movimientos navales adicionales han generado preocupación en el ámbito internacional. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su inquietud ante el aumento de la presencia militar en el golfo Pérsico. Su portavoz, Stéphane Dujarric, señaló en conferencia de prensa que el secretario general “no cree en el uso de la fuerza militar cuando la diplomacia y el diálogo aún son muy posibles”, tal como citó Europa Press.

Por otra parte, Guterres reiteró su llamamiento a la “máxima moderación” a todas las partes involucradas, solicitando “medidas concretas para reducir las tensiones y fortalecer la confianza regional”. El vocero de Naciones Unidas subrayó que la vía del diálogo, la negociación y la diplomacia representa, a su juicio, la mejor manera de abordar las preocupaciones relacionadas con Irán.

La amenaza de Trump sobre la posibilidad de ataques militares contra Irán se ha producido en el marco de las protestas internas en ese país y de las tensiones internacionales en torno a su programa nuclear. Según Europa Press, el presidente estadounidense no especificó los términos de un eventual acuerdo al que espera que Teherán acceda, aunque insistió en la opción militar en medio de la reactivación de las hostilidades verbales y la creciente presión desde Washington.

El despliegue de fuerzas navales por parte de Estados Unidos y el aumento de la retórica de confrontación se dan en paralelo al inicio de la campaña de Trump para las elecciones legislativas de 2026, conocidas como “midterms”, lo cual sitúa estas acciones en un contexto tanto interno como internacional, reportó Europa Press.

Mientras tanto, los llamados de Naciones Unidas a la distensión han coincidido con la presión ejercida por Washington sobre Teherán para que abandone sus actuales políticas nucleares y atienda el reclamo internacional por el respeto a los derechos humanos durante las protestas. Las cifras reportadas por diferentes fuentes han ilustrado la dimensión de la crisis humanitaria resultante de la represión en Irán.

La situación, abordada desde múltiples frentes en los mensajes de líderes y organismos internacionales, sigue mostrando signos de incertidumbre respecto al futuro próximo de la relación entre Estados Unidos e Irán. Según Europa Press, tanto la Casa Blanca como la ONU continúan vigilando de cerca el desarrollo de los acontecimientos en una región marcada por la volatilidad y la posibilidad de una nueva escalada militar.