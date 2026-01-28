Mueren cinco personas, entre ellas un destacado político, en un accidente aéreo en el oeste de India

Los restos del avión y del equipo de seguridad que acompañaba al vice ministro principal de Maharashtra fueron hallados sin vida luego de que la aeronave se incendiara tras chocar contra tierra cerca del aeropuerto de Baramati. Según consignó la cadena de televisión india NDTV, los ocupantes no sobrevivieron a las heridas producidas por el impacto y el fuego. La aeronave, un Learjet 45 operado por la compañía VSR, transportaba a cinco personas, incluyendo a Ajit Pawar, un alto cargo del gobierno estatal, cuando ocurrió el accidente durante una maniobra de descenso.

De acuerdo con la información publicada por NDTV y recogida también por otros medios internacionales, el avión había partido desde la ciudad de Bombay con destino a Baramati, en el oeste de India. El vuelo, de carácter ejecutivo, intentó aterrizar en el aeropuerto local cuando perdió el control, lo que resultó en un estallido y posterior incendio de la aeronave al tomar tierra. Los tripulantes, entre los que se contaba el piloto y varios miembros del equipo de seguridad del vice ministro principal, fueron inmediatamente trasladados a un hospital cercano, pero el personal médico confirmó que no se pudo hacer nada por salvar sus vidas.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó públicamente su pesar por la tragedia. “Era un líder del pueblo con una sólida base social”, destacó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales y recogido por NDTV. Modi añadió que Ajit Pawar contaba con un amplio respeto por su labor y compromiso al servicio de la sociedad de Maharashtra. En sus palabras, “Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y oprimidos también fueron notables. Su prematuro fallecimiento es muy impactante y triste. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus innumerables admiradores”.

El jefe de Policía de Baramati, Sandip Singh Gill, confirmó a NDTV que el Learjet 45 explotó y ardió al tocar tierra, lo que impidió cualquier tarea de rescate eficaz en el lugar. La información preliminar apuntó a que el aparato presentó dificultades durante el descenso, coincidiendo con las imágenes difundidas en redes sociales que muestran el momento del siniestro y el incendio posterior.

El accidente vuelve a poner en foco la seguridad de los vuelos ejecutivos en la región, ya que el Learjet 45 había protagonizado otro incidente reciente. Según detalló NDTV, en septiembre de 2023, una aeronave del mismo modelo se había estrellado en Bombay durante otro aterrizaje complicado por condiciones meteorológicas adversas, aunque entonces el evento no dejó víctimas mortales.

Las investigaciones sobre las causas del siniestro fueron iniciadas por las autoridades competentes, aunque NDTV informó que hasta el momento no hay una conclusión sobre los motivos exactos que llevaron a la pérdida de control durante la maniobra de aterrizaje. Los registros y análisis de los expertos en aviación serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Entre las víctimas, además del vice ministro principal Ajit Pawar y el piloto, se encontraban varios integrantes del equipo de seguridad del funcionario, cuyos nombres aún no se han hecho públicos en el momento de la redacción de los informes de NDTV. Las autoridades locales y estatales de Maharashtra trasladaron sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguraron un acompañamiento en el proceso de esclarecimiento del accidente.

El fallecimiento de Ajit Pawar deja un vacío en la dirigencia política de Maharashtra, donde gozaba de reconocimiento por su gestión y cercanía con distintos sectores sociales. Su trayectoria se encontraba vinculada desde hacía años a la administración estatal, lo que motivó múltiples muestras de pesar tanto de funcionarios como de residentes de la región, tal como reportó NDTV.

El incidente ha generado una oleada de reacciones en medios y redes sociales. NDTV mostró cómo las imágenes del accidente y los mensajes de duelo de la clase política se multiplicaron en horas posteriores a la tragedia, y cómo la opinión pública pide claridad respecto a las causas de la caída del Learjet 45. Los expertos en aviación consultados por el canal de televisión recordaron que, aunque los vuelos privados no son infrecuentes en la zona, cada accidente impacta de manera especial cuando afecta a funcionarios de alto rango.

Los protocolos de seguridad e inspección de aeronaves privadas podrían ser revisados a raíz del incidente, informó la cadena india. Al cierre de esta nota, la investigación permanece abierta, y los restos del avión aún están siendo sometidos a análisis técnicos para determinar posibles fallos mecánicos, humanos u otros factores que hayan influido en el accidente.