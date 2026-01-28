México bate récord en exportaciones con 558.326 millones de euros en 2025 pese a los aranceles de EEUU

La industria manufacturera y extractiva de México registró avances destacados en 2025, con crecimientos interanuales del 10% y 27% en sus ventas internacionales, respectivamente, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este repunte sectorial impulsó el total de exportaciones mexicanas hasta alcanzar los 558.326 millones de euros (alrededor de 665.000 millones de dólares), estableciendo un nuevo máximo histórico. La noticia principal se centra en el récord de exportaciones logrado por México pese a la amenaza de aranceles desde Estados Unidos.

De acuerdo con los datos publicados por INEGI y recogidos por varios medios, este incremento del 7,6% en el valor total de las exportaciones respecto al año anterior se concretó en medio de tensiones comerciales y advertencias de políticas arancelarias por parte de Estados Unidos, el principal socio comercial de México. Esa nación absorbió el 83% de los productos mexicanos vendidos al extranjero, superando ampliamente a otros destinos como Canadá (3%), China (2%), Alemania (1%) y Corea del Sur (1%).

El secretario de Economía Marcelo Ebrard destacó la relevancia de los resultados, atribuyendo parte del éxito exportador al reciente entendimiento comercial con Washington. Según declaraciones recogidas por los medios, Ebrard calificó de “acuerdo arancelario sin precedentes” el marco alcanzado entre ambos países, y señaló que esto colocó a México en una posición ventajosa para comerciar con el mercado estadounidense. Además, Ebrard subrayó que las cifras récord demuestran la capacidad de las empresas mexicanas de mantener una alta competitividad y resiliencia ante las presiones internacionales, así como en un contexto de fortaleza notable del peso frente al dólar.

El crecimiento de las exportaciones mexicanas se apoyó de manera especial en las industrias manufacturera y extractiva, reflejando una demanda robusta en segmentos como la producción automotriz, electrónica, maquinaria, minería y petróleo. Las cifras difundidas por INEGI muestran que estos sectores lideraron la tendencia alcista y aportaron dinamismo al conjunto de la economía mexicana.

A pesar de la incertidumbre que plantearon las amenazas arancelarias de Estados Unidos y la volatilidad global, el comercio exterior mexicano mantuvo una trayectoria ascendente. Los beneficios de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos resultaron decisivos para contrarrestar posibles repercusiones negativas y ampliar las oportunidades para los exportadores nacionales, tal como explicó Ebrard en su balance inicial sobre los datos del INEGI.

De acuerdo con los datos consignados por el INEGI y reportados por los medios, el resto de los socios comerciales de México mantuvo un peso considerablemente menor respecto al protagonismo de Estados Unidos, confirmando la importancia que el mercado norteamericano representa para la economía mexicana. No obstante, las relaciones comerciales con Canadá, China, Alemania y Corea del Sur continuaron representando oportunidades de diversificación, aunque en proporciones mucho más limitadas.

En las declaraciones recogidas por los medios, Ebrard puso énfasis en que el crecimiento de las exportaciones refleja la solidez estructural de la economía mexicana. También señaló la capacidad de las empresas del país para adaptarse a escenarios complejos en el comercio internacional y mantener su posicionamiento en mercados clave a pesar de factores externos como fluctuaciones cambiarias o medidas proteccionistas.

El informe del INEGI permite entender cómo, pese al entorno de incertidumbre global, México cerró 2025 con resultados positivos en materia de exportaciones y consolidó su papel como actor relevante en el comercio internacional. Las cifras récord de ventas al exterior, el desempeño sobresaliente de la industria manufacturera y extractiva, junto a los beneficios de los acuerdos comerciales, configuran un panorama favorable para la economía mexicana según los datos disponibles y las valoraciones oficiales.