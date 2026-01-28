Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo... el octavo para el cantante

Una publicación en la que Marc Anthony y Nadia Ferreira mostraron sus manos sobre el vientre abultado de la modelo evidenció que la familia aumenta de nuevo. Según informó el medio, la pareja eligió las redes sociales para anunciar el embarazo, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de boda, y confirmaron que Marquito, el primer hijo que tuvieron juntos, se convertirá pronto en hermano mayor.

El medio detalló que ambos compartieron en Instagram el mensaje: "Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor", acompañando estas palabras con la imagen en la que resaltó el avanzado estado de gestación de Ferreira. Como consignó la fuente, rostros del espectáculo no tardaron en manifestar sus felicitaciones públicamente. Entre los mensajes sobresalió el de David Beckham, quien escribió: "Tan emocionado", acompañado de un corazón, mostrando la cercanía que mantiene con la pareja.

De acuerdo con lo publicado, el futuro nacimiento marca el octavo hijo para Marc Anthony, quien anteriormente ya ha sido padre de siete hijos: Arianna y Chase, nacidos de la relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, hijos de Dayanara Torres; Emme y Max, mellizos que comparte con la cantante Jennifer Lopez; y Marquito, el menor, fruto de su vínculo con Ferreira.

El medio señaló que con la noticia del embarazo, la familia formada por el cantante y la modelo paraguaya suma un nuevo integrante a un grupo ya numeroso, que abarca relaciones previas y actuales del artista. La reacción en las redes fue inmediata, con diversos seguidores y personajes reconocidos del entretenimiento felicitando a la pareja y expresando buenos deseos por la próxima llegada.

Desde la perspectiva de la familia de Marc Anthony, el anuncio también implica que Marquito, el hijo que comparte con Ferreira, tendrá un hermano con quien crecer. La publicación generó un amplio eco en plataformas digitales, lo que reafirma la popularidad internacional de la pareja y el interés que despiertan tanto en medios como en el público seguidor.

El medio resaltó el ambiente de celebración que rodeó a la noticia, asociándola con el aniversario matrimonial de la pareja, reforzando la atención que acapararon sus seguidores y colegas por el doble motivo de festejo: una fecha significativa en la vida privada y la expansión familiar. Además del revuelo digital, las muestras de afecto se multiplicaron, poniendo en evidencia el círculo de amistades con el que cuenta la pareja y la estrecha relación con otras figuras del espectáculo internacional.

Con este anuncio, Marc Anthony continúa ampliando el número de descendientes, lo que mantiene al cantante vigente en el interés mediático no solo por sus logros profesionales, sino también por su historia personal, ya que la composición de su familia ha sido seguida de cerca a lo largo de los años, consigna la fuente.