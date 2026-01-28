Agencias

Las FDS denuncian que las fuerzas de Siria incrementan operaciones "en múltiples frentes" pese al alto el fuego

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han acusado nuevamente a "facciones" vinculadas con las nuevas autoridades sirias de violar el alto el fuego al perpetrar un nuevo ataque con drones y han alertado de que Damasco está incrementando sus operaciones militares "en múltiples frentes" pese al citado acuerdo para intentar poner fin al conflicto.

"Las facciones de Damasco lanzaron un ataque contra la aldea de Baqila, al sur de Chal Agha, utilizando siete drones kamikaze, en un movimiento peligroso que refleja el continuo recrudecimiento de las acciones por parte de estas facciones", han subrayado.

Así, han destacado que "este ataque coincide con movilizaciones y asaltos por parte de estas mismas facciones en las aldeas de Al Qasmiya y Zarkotek, al oeste de Kobani, además de bombardeos contra los alrededores de la aldea de Al Safa, al sur de Chal Agha".

"Esto refleja una recrudecimiento militar sostenido en múltiples frentes", han apuntado, antes de insistir en que "estos ataques suponen una nueva y flagrante violación del alto el fuego y una violación directa de los acuerdos existentes".

"Esto eleva las tensiones y obliga a nuestras fuerzas a ejercer su derecho a la defensa de sus combatientes y su pueblo", han zanjado en un comunicado publicado a través de redes sociales, sin que las fuerzas gubernamentales sirias se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Estas acusaciones llegan después de que el Ejército sirio anunciara recientemente una ampliación del alto el fuego con las FDS durante 15 días, si bien ambas partes han intercambiado reiteradas acusaciones sobre su incumplimiento, tanto antes como después del anuncio de esta prórroga.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

EuropaPress

