La oferta de alquiler pierde 33.400 viviendas al cierre de 2025 y se ralentiza el ritmo de encarecimiento

El endurecimiento de las condiciones para los inquilinos en provincias del interior se atribuye a un descenso sostenido en la oferta de viviendas y a una presión creciente de la demanda, factores que extienden hacia nuevos territorios una problemática anteriormente localizada en los grandes mercados urbanos. Según consignó El País, el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro advirtió mediante su informe del cuarto trimestre de 2025 que la disminución del parque destinado al alquiler residencial de larga duración ha alcanzado proporciones significativas, con Barcelona encabezando la contracción, acompañada de una subida de precios que, aunque menor que en ejercicios previos, marca máximos históricos en el conjunto del país.

De acuerdo con El País, la oferta de alquiler residencial cerró el año con una caída del 4,7% respecto a 2024, traducida en una pérdida de 33.418 viviendas en todo el territorio nacional. El número total de viviendas comercializadas en el segmento de larga duración se situó en 683.920 unidades. Barcelona concentra un 34,7% del descenso total, con 11.594 pisos menos disponibles para arrendar, consolidando así su posición como el mercado con mayor contracción de stock. Sevilla también contribuye significativamente a la reducción, con una caída del 13%. En contraste, ciudades como Madrid y Málaga mostraron estabilidad en su inventario, con ligeros aumentos del 0,21% y el 0,10% respectivamente, manteniéndose cerca de los niveles del año anterior.

El informe citado por El País expone que la media nacional del precio del alquiler se ubicó en 1.184 euros mensuales al cierre del año, lo que representa un incremento interanual del 5,9%. Esta subida, aunque relevante, indica una clara ralentización frente al alza del 11,3% experimentada doce meses antes. Ciudades como Barcelona, Madrid y Málaga permanecen por encima del promedio, con rentas medias mensuales de 1.643, 1.584 y 1.269 euros respectivamente. Dicha moderación en la escalada de precios responde, según el documento analizado, a una limitación económica: los arrendatarios dedican ya cerca del 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler, un tope que limita la capacidad para afrontar mayores incrementos.

Aunque el ritmo de encarecimiento disminuyó en las grandes urbes, la tensión del mercado se ha desplazado hacia provincias con precios históricamente más bajos, pero donde la oferta retrocede con fuerza. En Ciudad Real, la renta media se elevó un 13,9% en el año; Zamora registró una subida del 10,2%, Asturias del 9,6% y Zaragoza del 9,5%. El medio El País recogió declaraciones de Alquiler Seguro que explican: “Todas ellas presentan precios que, aunque se sitúan por debajo de la media nacional y de la barrera de los 900 euros, reflejan el impacto de una escasez de inmuebles que ahora castiga a mercados anteriormente más equilibrados”.

El análisis de la presión de la demanda evidencia que Barcelona sobrepasa todos los registros previos, con 462 interesados por cada vivienda ofertada en diez días, mientras que el promedio nacional se sitúa en 135 —un aumento respecto a los 124 del año anterior—, de acuerdo con los datos del Observatorio del Alquiler y la información proporcionada por El País. Además de la capital catalana, figuran Girona con 140, Baleares con 137, Vizcaya con 134, Las Palmas con 121, Zaragoza y Tarragona con 109, Valencia con 104, Madrid con 103 y Santa Cruz de Tenerife con 102 interesados por unidad. El crecimiento de la demanda adopta distintas formas: en áreas como Toledo y Guadalajara, que mantienen vínculos residenciales con Madrid, se observan picos claros, pasando de 33 a 54 contactos en Toledo y de 69 a 75 en Guadalajara, desplazando así la presión de los inquilinos expulsados de la capital por los elevados precios.

En otros territorios como Girona y Tarragona, aunque la cercanía con Barcelona influye, se añaden factores locales. El País reportó que el auge en Tarragona guarda relación directa con su actividad industrial y con la configuración de un mercado de alquiler propio, mientras que la reciente declaración de zonas tensionadas ha perturbado el equilibrio oferta-demanda. Este tipo de medidas, según el informe, incide de manera determinante por encima de condicionantes geográficos.

Asturias y Castellón presentan patrones diferentes, con incrementos en los contactos que pasan de 19 a 31 y de 18 a 35 respectivamente, impulsados por dinámicas internas de sus mercados. Al mismo tiempo, en destinos costeros como Las Palmas y Baleares, la presión aumentó considerablemente, con contactos que pasan de 90 a 121 en el primer caso y de 124 a 137 en el segundo, lo que, según la información recogida por El País, se explica por el atractivo turístico y el carácter estratégico de estos enclaves litorales.

En cuanto a la oferta, el informe del Observatorio del Alquiler constató una persistencia en la disminución de viviendas disponibles, pese a que el ritmo de desaceleración de 2025 fue menos pronunciado que en 2024. La drástica reducción en Barcelona y Sevilla contrasta con las ligeras subidas en Santa Cruz de Tenerife, donde la oferta aumentó un 6,3%. El caso de Las Palmas ilustra la influencia de la incertidumbre regulatoria: el debate sobre la declaración de zonas tensionadas desplazó a numerosos arrendadores, ocasionando así un descenso en el número de viviendas disponibles. La suma general revela que tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife mantienen el 'stock' bajo, con una merma del 40% respecto a 2021.

Por último, el estudio retoma la situación del mercado nacional: durante 2025, la presión media ejercida por la demanda siguió creciendo. El incremento en el número de personas que buscan alquiler por cada vivienda disponible, sumado al descenso en el parque inmobiliario en alquiler, ha hecho aún más difícil encontrar alojamiento, según la información publicada por El País. La coyuntura, caracterizada por la traslación de la presión desde los grandes núcleos urbanos hasta los territorios del interior, configura un panorama en el que la escasez de oferta y las dificultades económicas limitan el acceso a la vivienda para amplias capas de la población.