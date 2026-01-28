Granada albergará la Copa de España de fútbol sala del 19 al 22 de marzo

La cita anual de la Copa de España de fútbol sala y su versión juvenil tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes de Granada del 19 al 22 de marzo de 2026, retomando así el testigo de esta competición tras sus anteriores ediciones en la ciudad en 2009 y 2023. Esta doble convocatoria, detallada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), supone la consolidación de Granada como uno de los principales escenarios del deporte nacional, respaldada por la cooperación institucional entre la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Según información compartida por la RFEF, el recinto granadino, con una capacidad superior a los 7.000 espectadores, será el escenario central de la XXXVII edición de la Copa de España de fútbol sala. El Palacio Municipal de Deportes recoge así el testigo del Palacio de los Deportes de Murcia, donde en la pasada campaña el club Servigroup Peñíscola levantó el trofeo como campeón.

La organización del evento se estructura sobre el trabajo conjunto de las administraciones locales y autonómicas y la RFEF. Según declaraciones recogidas por la Junta de Andalucía, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, valoró la confianza de la federación para que la región y, en particular, Granada, alojen el torneo. Del Pozo subrayó que Andalucía se posiciona como referente en la celebración de grandes eventos deportivos, sustentados por una apuesta institucional por las infraestructuras deportivas de alta calidad.

Ocho conjuntos de referencia del fútbol sala nacional serán protagonistas en la próxima edición. Los equipos confirmados por la RFEF son ElPozo Murcia Costa Cálida, Barça, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter FS, Illes Balears Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior y Viña Albali Valdepeñas. Estos clubes buscarán el título nacional en un evento que mantiene año a año gran afluencia de público y atención mediática.

De manera paralela a la competición absoluta, la Copa de España Juvenil se desarrollará en la misma sede y fechas. En ella participarán los ocho primeros equipos clasificados de cada uno de los ocho grupos de la División de Honor Juvenil, lo que garantiza la representación de los clubes más destacados en la máxima categoría juvenil del fútbol sala español. Según la información de la RFEF, el actual campeón y defensor del título juvenil es el Futsal 54 Mataró CE.

La competición regresa a suelo granadino tras su paso en las temporadas 2009 y 2023, lo que refuerza la relación de la ciudad andaluza con el fútbol sala de alto nivel. El evento se erige, según consignó la RFEF, como uno de los principales escaparates deportivos del país y punto de encuentro para clubes, jugadores y seguidores.

La elección de Granada como sede para 2026 obedece, según lo publicado por la Junta de Andalucía, al impulso constante del Gobierno autonómico y local por mejorar las dotaciones deportivas y atraer acontecimientos de relevancia nacional. Esta edición, tanto en la categoría senior como juvenil, espera convocar un elevado número de aficionados y servir como estímulo para la promoción y desarrollo de la disciplina dentro y fuera de Andalucía.

El medio oficial de la RFEF también recordó que la Copa de España representa el "buque insignia del fútbol sala español", una denominación que evidencia el valor de la competición para clubes, instituciones y público. El formato del torneo y la presencia de equipos de renombre refuerzan el atractivo de la cita y el papel de Granada como referencia en el calendario deportivo español.