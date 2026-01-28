Agencias

El SAE suspende este miércoles las citas presenciales en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz

Debido a la emergencia por la borrasca ‘Joseph’, las oficinas de empleo y centros escolares de localidades repartidas entre tres provincias andaluzas interrumpen sus actividades presenciales tras la activación de alertas por viento, lluvia intensa y fuerte oleaje

El nivel de alerta roja emitido para la provincia de Almería por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora llevó a una suspensión sin precedentes de la actividad presencial en numerosos servicios el miércoles 28 de enero. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) anunció la inhabilitación temporal de las citas presenciales en 77 municipios distribuidos entre Almería, Málaga y Cádiz, en respuesta a la situación de emergencia meteorológica asociada a la borrasca ‘Joseph’, según informó Europa Press tras consultar la información facilitada por el SAE en sus canales oficiales.

De acuerdo con la información difundida por el SAE y recopilada por Europa Press, la medida afectó a comarcas enteras de Andalucía oriental y parte del occidente, donde la borrasca provocó fenómenos meteorológicos adversos como fuertes vientos, lluvias intensas y olas de gran tamaño. En Almería, la restricción se aplicó a 36 municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez; en Málaga, la suspensión incluyó 26 localidades de la comarca de Ronda, y en Cádiz, abarcó 15 municipios de la comarca de Grazalema.

Entre los municipios gaditanos donde las oficinas de empleo y los centros educativos y asistenciales interrumpieron la atención presencial se hallan Grazalema, Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque, El Gastor, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra. La medida, según consignó Europa Press, fue idéntica en los ayuntamientos afectados de las otras provincias.

En Almería, la suspensión de actividades presenciales incluyó municipios como Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena, según detalló el SAE y reportó Europa Press.

El listado de localidades malagueñas recogidas en la suspensión abarcó Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato, según publicó el SAE en sus redes sociales y sobrescribió Europa Press en su recopilación informativa.

La decisión del SAE contempló tanto oficinas de empleo como centros educativos y asistenciales, tras la declaración de emergencia meteorológica en las diferentes comarcas, motivada por el pronóstico de vientos extremos, lluvias copiosas y riesgo de temporal marítimo. Europa Press difundió que, para el miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta roja en Almería, asociada a vientos con velocidades cercanas a los 130 km/h, mientras que el resto de Andalucía quedó bajo alerta naranja por viento y fuerte oleaje.

En relación con el litoral, la AEMET mantuvo la alerta naranja para toda la franja costera, previendo que la borrasca ‘Joseph’ generaría olas de considerable altura y dificultaría la navegación y otras actividades marítimas. Además, el pronóstico indicaba que la intensidad de las precipitaciones desencadenaría avisos de nivel naranja en Cádiz y Málaga y un nivel amarillo en otras provincias andaluzas, exceptuando Almería, Huelva y Sevilla, según difundió Europa Press en su cobertura.

La suspensión de actividades presenciales impactó en servicios esenciales de empleo y educación en un total de 77 municipios andaluces, abarcando tanto áreas rurales como entornos urbanos vulnerables ante fenómenos naturales de esta magnitud. Según lo publicado por Europa Press, el SAE aseguró que la medida buscó garantizar la integridad de usuarios y trabajadores de los servicios afectados, así como evitar desplazamientos en condiciones de riesgo.

El seguimiento de la borrasca ‘Joseph’ por parte de los servicios meteorológicos y de protección civil impulsó a las autoridades locales y autonómicas a coordinar acciones para minimizar riesgos asociados al temporal. Europa Press indicó que, en muchos de los municipios involucrados, se procedió a reforzar sistemas de aviso y a mantener comunicación permanente con la población a través de los canales oficiales y municipales.

Europa Press documentó que, a lo largo de la jornada, el SAE y los centros educativos recomendaron a los ciudadanos y familias permanecer atentos a nuevas instrucciones y a la evolución del temporal, ya que las restricciones podrían prolongarse en caso de que las condiciones meteorológicas se mantengan desfavorables en las siguientes horas o días.

