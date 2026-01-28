El Prado y Academia de Cine invitan a elegir cuadros que puedan representar a las nominadas a Mejor película en los Goya

La creatividad del público ha pasado a ser uno de los ejes de una nueva iniciativa que surge semanas antes de la entrega de los Premios Goya en Barcelona. El Museo del Prado ha invitado mediante sus redes sociales a la audiencia a conectar grandes obras de su colección con las historias y emociones presentes en las producciones nominadas a Mejor Película, según informó la agencia EFE. Esta dinámica ofrece seleccionar cuadros emblemáticos como representantes simbólicos de cada cinta finalista, promoviendo una mirada renovada sobre el vínculo entre el arte clásico y el cine contemporáneo.

De acuerdo con EFE, la propuesta del Prado se ha lanzado en estrecha colaboración con la Academia de Cine, con el objetivo de asociar cuatro cuadros a cada largometraje nominado en la 40ª edición de los Premios Goya, cuya gala se celebrará el 28 de febrero en la ciudad condal. Esta estrategia participativa anima a los seguidores de ambas instituciones a buscar equivalencias entre los elementos visuales, narrativos y emotivos de las películas seleccionadas y las obras que resguarda la pinacoteca.

Para la película ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe, el Prado ha presentado como posibles analogías pictóricas ‘El jardín de las delicias’, del Bosco; ‘Unos desmontes (Cercanías de Madrid)’, de Carlos de Haes; ‘Las Edades y la Muerte’, de Baldung Grien; y ‘San Onofre’, de Collant. Esta selección busca asociar la atmósfera y la simbología de estos lienzos con los tópicos explorados en el filme, invitando a reconocer paralelismos entre las escenas alegóricas y la narrativa cinematográfica.

El medio EFE detalló también la selección sugerida para la cinta ‘Los domingos’, bajo la dirección de Alauda Ruiz de Azúa. En este caso, la pinacoteca ha optado por ‘El embarco de santa Paula Romana’, de Claudio de Lorena; ‘La atención’, de Rosario Weiss; junto a ‘Agnus Dei’ y ‘Santa Isabel de Portugal’, ambas de Zurbarán. Estas piezas, cada una con su carga simbólica y religiosa, podrían reflejar distintas dimensiones temáticas y emocionales de la película, en una invitación a la interpretación conjunta de ambas formas de expresión.

En el caso de ‘La cena’, dirigida por Manuel Gómez Pereira, el Prado propuso como obras representativas ‘Degollación de san Juan Bautista y banquete de Herodes’, de Strobel el Joven; ‘Los borrachos’, de Velázquez; ‘Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas’, de Clara Peeters; y ‘El aquelarre’, de Goya. Según consignó EFE, la elección de estas piezas permite explorar los vínculos entre la representación de banquetes y escenas sociales en la pintura y los conflictos y celebraciones retratados en la película.

Por otra parte, para el largometraje ‘Maspalomas’, dirigido por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, la selección incluye ‘Viejo desnudo al sol’, de Fortuny; ‘Perro semihundido’, de Goya; ‘El caballero de la mano en el pecho’, del Greco; y ‘Amor Divino y Amor Profano’, de José de Madrazo. Según EFE, estas obras representan una diversidad de estilos y épocas, lo que se asocia con el carácter ecléctico y la riqueza interpretativa de la película nominada.

Finalmente, ‘Sorda’, de la directora Eva Libertad, cuenta con las siguientes correspondencias pictóricas sugeridas por el Prado: ‘Santa Ana enseñando a leer a la Virgen’, de Murillo; ‘El Oído’, de Rubens y Jan Brueghel el Viejo; ‘La Virgen con el Niño’, de Francesco Traini; y ‘La Anunciación’, de Fra Angelico. Estas pinturas han sido seleccionadas para establecer conexiones con las temáticas de aprendizaje, comunicación y revelación que aborda la cinta, según explicó la agencia EFE.

El medio EFE explicó que el proceso abierto de selección también fomenta la participación de los usuarios de redes sociales, quienes pueden compartir en línea sus propias asociaciones entre los cuadros y las películas, ampliando el diálogo entre arte y cine. Después de presentar sus propuestas, el Prado estimula la reflexión colectiva sobre los vínculos entre ambos lenguajes, resaltando el valor de las emociones, los simbolismos y las historias a través de las distintas épocas.

La iniciativa coincide con el contexto próximo a la entrega de los Goya, situando a la emblemática institución madrileña y a la Academia de Cine en el centro de la conversación cultural. Según EFE, este proyecto busca dinamizar la interacción con el patrimonio artístico español e incentivar el debate sobre la vigencia y la reinterpretación de las obras clásicas a la luz de los relatos audiovisuales contemporáneos.

Tal como comunicó EFE, se espera que la propuesta genere interés tanto en habituales visitantes del museo como en el público del cine español, consolidando un espacio compartido para la experimentación creativa y la apreciación mutua entre disciplinas. La selección de obras expuestas responde tanto a criterios temáticos como simbólicos, procurando reflejar la diversidad de argumentos y estilos presentes en las películas nominadas este año.