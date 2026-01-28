Agencias

El Ibex 35 pierde los 17.800 puntos en la apertura y se aleja de sus máximos históricos

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,25%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 17.800 puntos y a situarse en los 17.759 puntos en torno a las 9.00 horas.

De este modo, el principal indicador del mercado español se alejaba de los máximos históricos que alcanzó en el cierre de ayer, cuando superó los 17.800 puntos.

La cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, superaba por primera vez este miércoles el umbral de los 5.200 dólares, horas antes de conocerse la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en respuesta a la debilidad del dólar y la incertidumbre relacionada con las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Bajo el plano internacional, las autoridades venezolanas han recibido al menos 200 millones de dólares (167 millones de euros) adicionales por la venta de hidrocarburos, que se ofertarán en el mercado cambiario nacional.

Por su parte, un juzgado del distrito de Massachussets ha otorgado la medida cautelar solicitada por el 'megaproyecto' de eólica marina 'Vineyard Wind 1', propiedad de Iberdrola --a través de su filial estadounidense Avangrid-- y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ante la orden de suspensión que fue remitida en diciembre por La Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Indra (+1,1%), ArcelorMittal (+0,97%) y Repsol (+0,66%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban BBVA (-1,57%) y Puig (-1,38%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Londres se alzaba un 0,07%, mientras que París y Milán se dejaban un 0,7% y un 0,1%, respectivamente, y Fráncfort amanecía en tablas.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,03%, hasta los 66,57 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,22%, hasta los 62,53 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1994 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,206%.

