Ecuador protesta a EEUU por el intento de un agente del ICE de entrar en su consulado en Minneapolis

El incidente ocurrido en la sede consular ecuatoriana de Minneapolis se enmarca en el contexto de la Operación 'Metro Surge', una acción migratoria a gran escala que lleva seis semanas en marcha y que ha dado lugar a más de 3.000 detenciones, detalló Europa Press. Durante este periodo, agentes federales han protagonizado situaciones que incluyen la muerte de dos ciudadanos estadounidenses abatidos a tiros por funcionarios federales, y la aprehensión de un menor de cinco años cuya deportación fue frenada por decisión judicial, según los datos difundidos por el mismo medio. La intervención de los cuerpos estadounidenses ha generado inquietud entre los residentes de origen latinoamericano en la zona, quienes expresaron preocupación ante el impacto de estas operaciones en las comunidades migrantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador formalizó una protesta ante las autoridades de Estados Unidos luego de que, según consignó Europa Press, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentara ingresar sin autorización en el consulado ecuatoriano ubicado en Minneapolis, en la mañana del martes. De acuerdo con el comunicado publicado por la Cancillería ecuatoriana en redes sociales, la cónsul reportó que cerca de las 11:00 horas locales se presentó este intento de acceso por parte del funcionario estadounidense, lo cual coincidió con el desarrollo de una extensa operación antimigratoria impulsada por el gobierno federal norteamericano.

Europa Press agregó que, como respuesta inmediata, el personal diplomático de Ecuador impidió la entrada del agente del ICE, activando los protocolos de emergencia dispuestos por el Ministerio de Exteriores para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en la sede consular en ese momento. La canciller Gabriela Sommerfeld dirigió una nota de protesta formal a la Embajada de Estados Unidos en Quito, con la solicitud expresa de que situaciones similares no vuelvan a repetirse en ninguna de las oficinas consulares que Ecuador mantiene en territorio estadounidense.

La respuesta ecuatoriana se produjo en un contexto de fuerte presión migratoria y creciente escrutinio sobre las actividades de las autoridades federales estadounidenses, en particular del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), organismo dirigido por Gregory Bovino, ambos implicados en la Operación 'Metro Surge', según informó Europa Press. Este operativo, desplegado principalmente en Minneapolis, ha tenido como objetivo principal la detención de migrantes irregulares y ha resultado en un número significativo de arrestos, medidas judiciales extraordinarias y episodios de violencia letal ligados a la intervención de agentes federales.

La nota oficial difundida por la cancillería ecuatoriana remarcó la importancia de proteger la inviolabilidad de las sedes consulares y de garantizar la seguridad jurídica y física de los nacionales ecuatorianos que demandan servicios en dichos recintos. El Ministerio de Exteriores enfatizó que su personal actuó acorde a los protocolos establecidos ante incidentes de esta índole y subrayó que la representación diplomática está orientada a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas bajo su jurisdicción consular.

Europa Press indicó que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido respuesta pública a las consultas sobre el incidente planteadas por el medio. El escenario actual en Minneapolis refleja la magnitud y el alcance de las presiones migratorias derivadas de las recientes directrices de la Administración Trump. El despliegue de fuerzas federales ha generado un clima de tensión generalizada en la comunidad latinoamericana, especialmente entre quienes acuden a las representaciones diplomáticas en busca de protección o asesoría consular.

Según lo comunicado por las autoridades ecuatorianas y recogido por Europa Press, la canciller Sommerfeld reiteró mediante la presentación de la protesta diplomática la posición de Ecuador respecto al respeto al derecho internacional y a la inviolabilidad de las instalaciones consulares, aspectos contemplados en tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El acto del agente del ICE generó preocupación en torno a la posibilidad de nuevas vulneraciones a la soberanía diplomática y llevó a la activación de mecanismos internos de alerta y protección para todos los consulados ecuatorianos en Estados Unidos.

La operación federal que tiene lugar en Minnesota ha intensificado el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos y sus consecuencias sobre las comunidades extranjeras y los canales diplomáticos que los asisten. Europa Press puntualizó que, en el caso específico del consulado ecuatoriano, la rápida reacción del personal evitó una potencial escalada en el conflicto y aseguró el cumplimiento de los protocolos establecidos para emergencias de esta naturaleza.

El informe de Europa Press también mencionó que la intervención del ICE y de la CBP en la actual campaña no solo ha suscitado críticas por las cifras de arrestos, sino también por la aplicación de medidas que han resultado en la detención temporal y la amenaza de deportación de menores, así como por incidentes de uso de fuerza letal, circunstancias que han provocado la reacción de gobiernos extranjeros con representación consular activa en el estado.