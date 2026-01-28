Daniel Chong dirige 'Hoppers', lo nuevo de Pixar que explora cómo los líderes usan el poder "para bien o para mal"

El uso simbólico de los animales como representación de la sociedad y sus estructuras marca parte central del relato de “Hoppers”, la próxima producción de Pixar dirigida por Daniel Chong. Según detalló Europa Press, el filme expone una metáfora sobre cómo las normas, incluso aquellas aparentemente inmutables, están sujetas a contradicciones que los individuos pueden cuestionar y modificar. La historia se centra en Mabel, una joven determinada a frenar la destrucción de un bosque por la construcción de una autopista, y que, para lograrlo, se integra en la comunidad animal disfrazada de castor robot. A través de este argumento, la película plantea interrogantes sobre el poder, su gestión y las consecuencias sociales y éticas de su ejercicio.

El largometraje, que llegará a los cines el 6 de marzo, aborda el rol y la responsabilidad de quienes detentan poder, frente a aquellos, como su protagonista, que en un comienzo carecen de influencia. Europa Press publicó que Mabel, al internarse en el mundo animal y participar activamente en su comunidad, gana liderazgo y representa el dilema de cómo administrar el poder cuando finalmente se obtiene. Daniel Chong afirmó en entrevista que “una parte de la película tiene que ver con el poder y lo que la gente hace con él”. El director considera la temática especialmente vigente, pues refleja los debates actuales sobre el uso y el alcance del poder en las sociedades contemporáneas.

Europa Press consignó que, en la historia, el antagonista es el alcalde y promotor inmobiliario responsable del plan de destruir el bosque; poseedor de toda la autoridad en la ciudad, se enfrenta a la joven protagonista que, inicialmente, se encuentra en franca desventaja. Sin embargo, la dinámica se transforma conforme Mabel se involucra con los animales, donde progresivamente aumenta su capacidad de influencia, lo que lleva a replantear la cuestión: ¿qué decisiones toma quien finalmente obtiene poder? Chong señaló en la entrevista la importancia de este planteo, mencionando que las diferencias de poder dentro de los grupos son reflejo de situaciones habituales en la vida real.

El director, reconocido por su trabajo previo en películas emblemáticas de Pixar como “Cars” y “Toy Story”, así como por la creación de la serie “Somos osos” de Cartoon Network, explicó que recurre al protagonismo animal como recurso metafórico que facilita la identificación del público, más allá de su raza, género u otras características. Explicó a Europa Press que “los animales son siempre una gran metáfora” porque permiten que la audiencia proyecte aspectos propios en los personajes sin intermediación de categorías sociales.

En el universo de “Hoppers”, las normas de convivencia de los animales se rigen por las llamadas “leyes del estanque”, que establecen pautas como la práctica de la depredación interna en el ecosistema, aceptada sin cuestionamientos. Daniel Chong reflexionó en su diálogo con Europa Press acerca de la conveniencia narrativa de llevar las reglas del mundo animal al extremo y someterlas al escrutinio de la protagonista. Esta actitud desafiante frente al status quo evidencia su voluntad de transformación en una comunidad regida por estructuras tradicionales.

La película introduce una perspectiva sobre la legitimidad de las normas y la posibilidad de reformarlas, tema articulado en la oposición de la protagonista ante leyes que juzga carentes de sentido. La narrativa, según subrayó Chong, alude a la persistencia de quienes, como Mabel, continúan cuestionando y luchando por modificar sistemas que consideran injustos. “Creo que todavía hay mucha gente como Mabel en el mundo que está luchando”, dijo el director a Europa Press, reforzando el mensaje de perseverancia frente a contextos adversos.

Daniel Chong también opinó que la diversidad de personalidades dentro de cualquier sociedad constituye un elemento positivo, pues favorece el impulso de cambios en defensa de los grupos desfavorecidos. Insistió, según Europa Press, en la necesidad de continuar el esfuerzo colectivo en favor de quienes requieren protección y asistencia.

El estreno de “Hoppers” supone una aportación de Pixar al debate contemporáneo sobre liderazgo, justicia y responsabilidad social, recurriendo a la animación y la metáfora animal para desarrollar un relato en el que se combinan elementos de crítica social, participación comunitaria y dilemas éticos. La producción plantea interrogantes sobre las jerarquías y los procesos de transformación dentro de los sistemas de poder, a través de una ficción que recoge preocupaciones sociales ampliamente discutidas hoy, según la información recogida por Europa Press.