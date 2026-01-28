Dalmau propone un "pacto de país" para refundar Rodalies en infraestructura, trenes y traspaso

Albert Dalmau, quien actualmente ejerce funciones como presidente interino de la Generalitat ante la hospitalización de Salvador Illa, ha propuesto a las fuerzas políticas del Parlament un acuerdo para transformar profundamente el servicio ferroviario de Rodalies en Cataluña. Dalmau presentó esta iniciativa durante una sesión plenaria celebrada el miércoles, en respuesta a la crisis del sistema de trenes de cercanías que afecta a la región desde el accidente en la línea R4, ocurrido el martes de la semana anterior. Según informó el medio, la propuesta se articula como un “pacto de país” centrado en la mejora sustancial de las infraestructuras, la modernización de la flota ferroviaria y el establecimiento de una nueva gobernanza a través de la empresa mixta formada entre la Generalitat y Renfe.

De acuerdo con lo detallado en la comparecencia, Dalmau expuso el compromiso del Govern de ofrecer alternativas y emplear todos los recursos disponibles para hacer frente a la crisis, destacando el papel exigente que la administración catalana ha sostenido ante Renfe, Adif y el Gobierno central. Tal como publicó el medio, el conseller remarcó que la iniciativa busca apartarse de disputas partidistas y del “tacticismo político”, situando como objetivo principal la superación de la situación mediante el trabajo conjunto de las diferentes fuerzas políticas.

Durante su intervención, el conseller repasó la evolución de la crisis desde el siniestro sufrido en la R4, analizando tanto la respuesta operativa del ejecutivo catalán como las relaciones con las entidades responsables de la gestión ferroviaria en la región. Dalmau insistió en que la Generalitat ha puesto en marcha todas las medidas a su alcance para paliar los efectos de los incidentes y reducir el impacto sobre los usuarios del servicio. Según consignó el medio, este enfoque incluye actuaciones alternativas para reforzar la movilidad mientras continúan los trabajos de reparación y mejora del trazado afectado.

El planteamiento de “pacto de país” presentado por el conseller contempla una reconfiguración de la estructura de Rodalies, centrada en tres ejes principales. Por un lado, se apunta a una modernización a fondo de las infraestructuras ferroviarias, lo que implica inversiones y actuaciones orientadas a incrementar la fiabilidad y la capacidad del sistema. Por otro, se apuesta por la renovación de la flota de trenes que actualmente presta servicio, con la finalidad de garantizar mayor comodidad, eficiencia y seguridad para los viajeros. Finalmente, el acuerdo propone avanzar hacia una nueva fórmula de gobernanza basada en la co-gestión de la red mediante una sociedad compartida entre la Generalitat y Renfe, cuestión que el Govern considera clave para un control más directo y una gestión adaptada a las necesidades del territorio.

De acuerdo con lo publicado, Dalmau subrayó que la oferta de diálogo se realiza sin condiciones previas y con la voluntad de alcanzar consensos amplios que permitan cerrar una etapa caracterizada por problemas recurrentes en el servicio de Rodalies. El conseller manifestó que el ejecutivo catalán busca implicar a todos los grupos parlamentarios en la redacción de una hoja de ruta clara, dirigida a refundar uno de los servicios públicos más utilizados en Cataluña. En el transcurso de su intervención, también expresó el respaldo institucional a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, quien desempeña un papel central en la gestión de la crisis ferroviaria y la elaboración de las propuestas de reforma.

El medio detalló que, hasta el momento, la situación del sistema de Rodalies ha generado un amplio debate en la sociedad catalana, motivando demandas de mejora por parte de usuarios, administraciones locales y diferentes agentes sociales. Los problemas derivados del accidente y fallos en la infraestructura han inclinado a la Generalitat a defender la necesidad de un cambio de modelo, reforzando el control autonómico sobre un servicio considerado estratégico para el transporte público en la región. Según reportó el medio, la iniciativa de Dalmau pretende sumar apoyos para asegurar la viabilidad de las transformaciones planteadas, haciendo hincapié en la colaboración institucional y la búsqueda de soluciones estructurales con alcance a largo plazo.

El desarrollo de la crisis en el sistema de Rodalies y las actuaciones implementadas formarán parte de la agenda de negociaciones que el Govern aspira a abrir con el resto de formaciones, en un contexto marcado por la demanda de inversiones y una gestión más eficiente del transporte ferroviario en Cataluña.