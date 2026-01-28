Crónica del Atlético de Madrid - Bodo/Glimt: 1-2

Tras varias acciones imprecisas y una decisión arbitral desfavorable, el Atlético de Madrid terminó perdiendo en su estadio el invicto local de la temporada, situación que encendió el malestar entre los seguidores en las gradas. Según informó el medio que cubrió el encuentro, el equipo de Diego Simeone cayó derrotado 1-2 ante el Bodo/Glimt en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, resultado que obliga al club madrileño a disputar los playoffs a mediados de febrero para intentar asegurar su clasificación a octavos de final.

De acuerdo con la crónica publicada, el Atlético comenzó con un planteamiento errático y mostró dudas en la salida de balón. El partido, considerado el peor del curso para los rojiblancos en el Riyadh Air Metropolitano, inició con un susto cuando en los primeros minutos Sondre Fet, del Bodo/Glimt, superó al portero Jan Oblak y tocó el balón hacia la portería, pero ‘Josema’ Giménez despejó antes de que entrase. Después de este aviso, los jugadores locales crecieron en control del campo y pronto concretaron una acción ofensiva que terminó con un gol de Álex Baena tras un centro de Koke Resurrección, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

El equipo madrileño impuso entonces un asedio constante sobre el área rival y, al minuto 15, Dávid Hancko centró desde la izquierda para que Alexander Sorloth, delantero noruego del Atlético, consiguiera el primer tanto del encuentro. Sorloth, en buena racha en el arranque del año, marcó por quinta vez en siete partidos. Este gol amplió la confianza del Atlético, que igual buscó ampliar la diferencia con intentos de Pablo Barrios, pero el arquero rival Nikita Haikin mantuvo el marcador parcial.

En el momento de mayor dominio local, el Bodo/Glimt supo capitalizar un error defensivo: Kasper Hogh interceptó una salida deficiente y Fredrik Sjovold, tras recibir en el área, anotó el empate en el minuto 34. Según detalló el medio que cubrió el partido, este tanto cambió por completo el impulso del encuentro, sumiendo al Atlético en una breve fase de desconcierto y aumentando la presión sobre el entrenador Simeone, que mostraba su frustración al borde del césped.

Antes del descanso, Barrios y Julián Álvarez tuvieron nuevas ocasiones, pero ni el poste ni la falta de precisión permitieron que el Atlético recuperase la ventaja. Durante el entretiempo no se produjeron modificaciones tácticas, pero tras la reanudación fue el Bodo/Glimt el que asumió el control. El Atlético, en ese tramo, sufrió la iniciativa de los noruegos frente a un público insatisfecho.

Con poco más de diez minutos jugados en la segunda parte, Simeone introdujo a Thiago Almada y Matteo Ruggeri en busca de soluciones ofensivas. No obstante, casi de inmediato y tras múltiples rechaces en el área rojiblanca, Kasper Hogh marcó el segundo gol visitante en el minuto 59. La jugada se revisó en el sistema VAR, pero no se detectó infracción y el tanto fue validado, consolidando la remontada del Bodo/Glimt. Este resultado situó al equipo noruego con opciones de avanzar en la competencia, mientras el Atlético veía alejarse la posibilidad de clasificarse directamente entre los ocho mejores.

A lo largo del segundo tiempo las oportunidades locales escasearon. Pablo Barrios fue de los pocos del Atlético en intentar revertir la situación, aunque su sustitución más tarde provocó nueva protesta entre la afición. El equipo finalizó el partido sin generar grandes ocasiones para igualar el marcador, quedando evidenciada la frustración del público, que despidió con silbidos a los futbolistas tras perder el primer encuentro como locales desde marzo, cuando cayeron frente al FC Barcelona.

En el aspecto disciplinario, el árbitro Maurizio Mariani mostró tarjetas amarillas a Llorente y Almada del Atlético de Madrid, así como a Haikin y Maatta por el Bodo/Glimt. El estadio Riyadh Air Metropolitano fue el escenario del enfrentamiento.

Según consignó el medio que cubrió la jornada, el Atlético de Madrid alineó a Oblak, Llorente, Pubill, Giménez (salió al 57’ por Ruggeri), Hancko, Baena (reemplazado al 57’ por Almada), Koke (sustituido al 64’ por Cardoso), Barrios (entró Le Normand al 78’), Nico González (salió al 64’ por Molina), Sorloth y Julián Álvarez. Por parte del Bodo/Glimt, salieron al campo Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (sustituido al 90’ por Aleesami), Bjorkan; Fet (reemplazado al 83’ por Maatta), Berg, Evjen (sustituido al 90’ por Klynge); Blomberg (salió al 74’ por Auklend), Hauge y Hogh (salió al 83’ por Helmersen).

En los goles, Sorloth abrió el marcador al minuto 15 para el Atlético; Sjovold empató al 34 para el Bodo/Glimt y Hogh completó la remontada visitante al minuto 59. Ahora, el Atlético queda obligado a disputar los playoffs, en una situación que contrasta con las expectativas de la afición y de la plantilla para la fase decisiva del torneo, tal como señaló el informe publicado. Por el contrario, el Bodo/Glimt celebró una nueva victoria fuera de casa, después de haber superado en la jornada previa al Manchester City, y mantiene sus opciones en la Liga de Campeones.