Crónica del Athletic Club - Sporting de Portugal: 2-3

La lesión de Oihan Sancet en el minuto cincuenta marcó un punto de inflexión en el Athletic Club, que a pesar de mantenerse por arriba en el marcador durante gran parte del encuentro, terminó cediendo ante el Sporting de Portugal, que remontó en los últimos minutos y eliminó a los bilbaínos de la Liga de Campeones. Según informó el medio que cubrió el partido, el resultado final de 2-3 permitió al conjunto lisboeta alcanzar los cuartos de final del torneo continental, mientras que el equipo dirigido por Ernesto Valverde se quedó a las puertas de avanzar por primera vez a las eliminatorias desde la instauración del formato actual de la Champions League.

De acuerdo con el medio mencionado, el comienzo del Athletic Club fue intenso en San Mamés: una presión elevada desde el primer minuto descolocó al Sporting en la salida de balón y le concedió a Sancet la oportunidad de adelantar a los locales con un remate raso en el borde del área antes de los cinco minutos. Sin embargo, el Sporting respondió casi de inmediato en su primera llegada relevante; la acción partió desde un tiro de esquina ejecutado por Araujo, que encontró la cabeza de Ousmane Diomandé y supuso el empate. Este tanto enfrió la atmósfera en el estadio y restó confianza a los rojiblancos, que pasaron a tener dificultades para recuperar el control del esférico frente al despliegue y la combinación de los portugueses.

No obstante, la situación dio un giro después de que un error de Reis, sustituto lesionado de Gonçalo Ignacio, habilitara a Guruzeta. El delantero bilbaíno recuperó el balón, encaró la portería defendida por Rui Silva y disparó un derechazo que tras pegar en el poste terminó nuevamente en sus pies, logrando el segundo tanto para los locales. Este gol devolvió a los rojiblancos la ventaja en el marcador y la posibilidad de seguir aspirando al pase a la siguiente ronda, circunstancia que se mantuvo hasta el descanso.

El medio reportó que la reanudación puso en evidencia tanto el desgaste físico como las consecuencias del apretado resultado. Galarreta dispuso de una ocasión clara para ampliar la diferencia, aunque sin éxito. Poco después, Sancet abandonó el terreno por molestias musculares, lo que forzó la entrada improvisada de Berenguer y alteró el equilibrio táctico del equipo. Fue entonces que el Sporting ganó terreno, rozando el empate en varias ocasiones, como la volea lejana de Hjulmand que detuvo Unai Simón.

El mayor dominio portugués se plasmó finalmente en el minuto 62, cuando Trincao combinó con Catamo cerca de la frontal, dribló a la zaga rojiblanca y batió cruzado al portero local. A partir de ahí, el Athletic trató de reaccionar con disparos de Guruzeta y relevos desde el banquillo, incorporando a Selton y Vesga. El joven jugador de Lezama protagonizó una internada en el área que terminó en caída, pero el árbitro Felix Zwayer desestimó el posible penalti.

La tensión aumentó con un gol anulado a Luis Suárez por fuera de juego y dos revisiones del VAR en situaciones dentro del área, incluyendo la anulación de un penalti inicialmente señalado a Boiro. Durante este tramo, según detalló el medio, el Sporting amplió su superioridad y el Athletic no inquietó más la portería rival. Los últimos minutos transcurrieron con los bilbaínos volcados a la ofensiva en busca del tercer tanto, pero fue el conjunto portugués el que consiguió anotar. Tras una contra originada después de tres saques de esquina seguidos para los locales, Alisson Santos culminó el partido batiendo a Unai Simón en el tiempo añadido.

La crónica publicada por el medio incluyó la ficha técnica del encuentro: Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Boiro, Rego, Galarreta, Unai Gómez, Sancet, Robert Navarro y Guruzeta formaron el once inicial de los bilbaínos, que contaron con los ingresos de Vesga, Selton, Berenguer, Serrano e Hierro. Por el Sporting, jugaron Silva, Fresneda, Diomandé, Ignacio, Araujo, Simoes, Hjulmand, Catamo, Braganca, Trincao y Suárez, con relevos de Quaresma, Reis, Morita, Gonçalves y Alisson.

Los goles se distribuyeron así: Sancet marcó en el minuto 3, Diomandé empató en el 11, Guruzeta devolvió la ventaja al Athletic en el 28, Trincao igualó en el 62 y finalmente, Alisson Santos anotó el gol decisivo en el minuto 90+4. El árbitro amonestó a varios futbolistas de ambos equipos, en un encuentro que atrajo la atención de los aficionados de San Mamés.

El medio destacó que la eliminación cerró la campaña europea del Athletic Club, que no logró una clasificación histórica a las rondas eliminatorias de la actual Liga de Campeones. La actuación del Sporting en este último duelo de la fase de liga aseguró su presencia entre los ocho mejores del continente, consolidando el triunfo en un escenario con una pronunciada carga emotiva y presión competitiva.