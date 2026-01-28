'Cholo' Simeone: "No encuentro en qué exigirle y pedirle más a los futbolistas"

Tras no lograr un puesto entre los ocho mejores equipos en la Liga de Campeones después de los últimos resultados, Diego Pablo Simeone expresó su reconocimiento a la dedicación del Atlético de Madrid y subrayó que la plantilla mantiene la convicción y el esfuerzo necesarios para afrontar los próximos desafíos. Según consignó el medio, el técnico del conjunto madrileño aseguró tras la caída ante el Bodo/Glimt en el estadio Riyadh Air Metropolitano que no ve elementos en los que pueda demandar mayor compromiso a sus futbolistas.

El entrenador argentino explicó en la conferencia de prensa, según publicó la fuente, que el equipo “lo dio todo”, y que, a su juicio, “están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo”. Simeone añadió: “No encuentro en qué exigirle o pedirle más a los futbolistas”. El medio también reseñó que, pese a la derrota por 1-2 frente al equipo noruego en la octava y última jornada de la fase de grupos, el técnico se mostró satisfecho con la actitud de sus dirigidos.

Respecto al desarrollo del partido, Simeone felicitó al Bodo/Glimt por su “buen trabajo” y lamentó algunas dificultades estratégicas en el juego. “No supimos evitar sus transiciones peligrosas y su manera de defender grupalmente muy bien”, indicó el entrenador. No obstante, destacó que durante la primera parte el Atlético generó varias ocasiones claras de gol que no logró concretar. “Pudimos haber hecho algún gol más por las situaciones que generamos y no fuimos concretos en el momento en que pudimos hacerlo”, afirmó el técnico argentino.

El segundo tiempo del encuentro encontró al Atlético de Madrid igualando el marcador, pero siendo superado finalmente por el conjunto noruego. Simeone narró cómo a pesar del esfuerzo y de los méritos para haber estado en ventaja, el resultado final fue adverso. “Seguimos trabajando, buscando distintas maneras de poder probar a hacer un gol. Está claro que ese gol no llegó. Felicitar al rival y prepararnos para el próximo partido”, reiteró Simeone según el medio.

El ambiente en las gradas también formó parte de las declaraciones del entrenador, que valoró la reacción de algunos aficionados que despidieron al equipo con silbidos tras la derrota. Simeone remarcó: “El hincha tiene siempre la posibilidad de expresarse como lo siente y nosotros trabajar por ello para dar lo mejor para el equipo y para el club”. En este sentido, el entrenador resaltó la importancia de continuar generando oportunidades y reforzando la confianza colectiva. “Nuestra gente siempre está alentando continuamente al equipo para que podamos dar el máximo y creo que no hay otro camino”, sostuvo, según informó la fuente.

El Atlético de Madrid no logró acceder al grupo de los ocho mejores de la competición por los resultados obtenidos en sus dos últimos partidos. Al respecto, Simeone comentó su visión sobre estas dos derrotas decisivas. Señaló que el encuentro anterior, disputado frente al Galatasaray, le produjo mayor decepción. “De estos dos últimos partidos me quedé más decepcionado en Galatasaray, porque hicimos un partido bárbaro, merecimos ganar, hicimos todos los méritos para poder ganar el partido, sobre todo en ese primer tiempo. Y ahí sí que me quedé decepcionado”, reconoció Simeone. Recalcó, no obstante, que en el reciente encuentro ante el Bodo/Glimt, el equipo había jugado hacía solo tres días y que la respuesta fue positiva en todos los aspectos.

Las declaraciones recogidas por la fuente muestran que Simeone evitó señalar errores individuales en la derrota y enfatizó el carácter colectivo del grupo. “No tengo nada para reprochar a mi equipo, al contrario, creo que están dando el máximo absolutamente todos”, expresó el estratega. Insistió en que, si el plantel mantiene la intensidad mostrada y la confianza en su trabajo, los resultados llegarán en los objetivos restantes de la temporada.

En relación al mercado de traspasos, Simeone confirmó que el club trabaja en la posibilidad de concretar alguna incorporación en el periodo invernal. Según detalló el medio, el técnico manifestó: “Estamos trabajando, como bien lo saben ustedes, de cara a lo que podamos traer y esperemos estos días, que no queda mucho. Así que hay que hablar poco y esperar que pase algo o no”. Con estas palabras, el entrenador mencionó al director deportivo Mateu Alemany, involucrado en las gestiones para eventuales refuerzos del primer equipo.

Durante la comparecencia ante los medios, Simeone insistió en la necesidad de perseverar en el esfuerzo y mantener la firmeza ante los retos venideros del calendario futbolístico. Señaló que el camino recorrido hasta el momento sigue siendo válido y alentó a la plantilla a sostener ese rumbo para afrontar las próximas competiciones. La fuente detalló que el técnico del Atlético de Madrid considera que queda por delante una agenda con múltiples compromisos y aspira a que la fortaleza del vestuario se mantenga pese a los contratiempos recientes.