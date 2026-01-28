Agencias

Cerca de 300 evacuados en un incendio en un hotel de lujo en los Alpes franceses

Cerca de 300 personas han tenido que ser evacuadas por un incendio registrado en un hotel de lujo en la conocida estación de ski de Courchevel, en los Alpes franceses, en el que seis bomberos han resultado heridos leves.

El fuego se propagó en el ático de un hotel de cinco estrellas en la estación de Courchevel la tarde del martes, y siguió activo hasta este miércoles cuando los servicios de Bomberos han podido controlar las llamas, informan medios franceses.

El incendio no se ha cobrado víctimas mortales, si bien ha obligado a desalojar a 279 personas, más de 90 del hotel incendiado, y otros 192 de un alojamiento contiguo. Además, seis bomberos de los equipos que han intervenido resultaron heridos leves.

El calibre del incendio ha obligado a desplegar un total de 131 bomberos y 57 vehículos en el lugar de los hechos, más de un centenar de bomberos seguían durante las primeras horas del miércoles hasta que se ha logrado controlar el fuego.

