ASML logra un resultado récord en 2025 gracias a la demanda de la IA

Los clientes del sector de semiconductores han empezado a mostrar perspectivas más favorables sobre el comportamiento del mercado a medio plazo, motivados fundamentalmente por la evolución de la demanda asociada a la inteligencia artificial. De acuerdo con lo que publicó el medio que sirve de fuente para esta información, ASML, fabricante neerlandés de equipos de litografía para la industria de microchips, cerró el año 2025 con beneficios históricos. El repunte sostenido del segmento tecnológico y la expansión de aplicaciones basadas en IA impulsaron a la compañía a sus mayores cifras de ventas, reservas y utilidades hasta la fecha.

Según informó la fuente, durante el ejercicio 2025 ASML alcanzó un beneficio neto de 9.609 millones de euros, lo que representa una mejora del 26,9% respecto del año anterior. La facturación de la empresa ascendió en ese periodo a 32.667 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 15,6%. Las reservas netas o “net bookings” sumaron 28.035 millones de euros, marcando un avance del 48,3% frente a los registros de 2024. El desempeño del último trimestre de 2025 contribuyó especialmente a estos resultados, con utilidades netas de 2.840 millones de euros, un 33,6% más que en el mismo periodo del año previo. Entre octubre y diciembre, la facturación alcanzó los 9.718 millones de euros (un aumento del 29,3%) y las reservas trimestrales se situaron en 13.158 millones, lo que supone un incremento interanual del 144%.

El presidente y consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, citado por el medio original, explicó: “ASML registró otro año récord en 2025, con unas ventas netas totales de 32.700 millones de euros y un margen bruto del 52,8%”. El directivo remarcó que el cuarto trimestre del año resultó especialmente sólido. En relación con el mercado y sus clientes, Fouquet detalló que durante los últimos meses muchos han mejorado notablemente su valoración sobre la evolución prevista del sector, principalmente gracias a una mayor confianza en la persistencia de la demanda vinculada a la inteligencia artificial. El presidente de la firma añadió: “Esto se refleja en un marcado aumento de sus planes de capacidad a medio plazo y en nuestra entrada récord de pedidos”.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la compañía prevé que el ejercicio 2026 realce aún más su crecimiento comercial, especialmente a raíz del aumento en ventas de equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV) de alta potencia y la expansión de las ventas en la base instalada de maquinaria. Para el primer trimestre del año siguiente, ASML anticipa unas ventas netas de entre 8.200 y 8.900 millones de euros y un margen bruto de entre el 51% y el 53%. El presupuesto estimado de investigación y desarrollo ascenderá a aproximadamente 1.200 millones de euros, y los gastos administrativos y de ventas se situarán alrededor de los 300 millones de euros. Para el conjunto de 2026, la proyección oscila entre los 34.000 y 39.000 millones de euros en ventas netas totales, conservando el margen bruto entre el 51% y el 53%.

Además de los resultados financieros, la compañía anunció planes para incrementar el dividendo correspondiente a 2025 hasta los 7,50 euros por acción ordinaria, lo que significa un aumento del 17% frente a la retribución de 2024, según detalló la fuente consultada. En paralelo, ASML ha venido ejecutando un programa de recompra de acciones, del cual para diciembre de 2025 ya había adquirido títulos por valor de 7.600 millones de euros dentro de un plan total de 12.000 millones. La empresa neerlandesa también difundió el lanzamiento de un nuevo programa de recompra, que tendrá vigencia inmediata y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028, con un importe máximo de 12.000 millones de euros.

Entre los planes estratégicos para fortalecer el crecimiento a futuro, la empresa comunicó su intención de potenciar su estructura organizativa en áreas críticas, principalmente ingeniería e innovación, en respuesta al desarrollo proyectado para el ecosistema mundial de semiconductores. De acuerdo con el medio original, la optimización de las organizaciones internas de Tecnología y Tecnologías de la Información busca preparar a la compañía frente a las oportunidades que se anticipan para los próximos años. La compañía ha iniciado los procedimientos para informar de estos cambios tanto a los empleados como a sus representantes.

El crecimiento acelerado de la demanda de soluciones basadas en inteligencia artificial y el dinamismo que exhibe el sector tecnológico continúan ejerciendo presión positiva sobre empresas clave del ámbito de la fabricación de microchips, tal como demuestra el balance presentado por ASML y los nuevos planes destinados a innovación y expansión.