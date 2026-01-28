Arcos Dorados abrirá hasta 115 restaurantes en América Latina en 2026

Arcos Dorados, la principal operadora de McDonald's en América Latina y el Caribe, espera abrir entre 105 y 115 restaurantes en esta región durante el 2026, según ha comunicado la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

La firma prevé unos gastos de capital totales de entre 275 y 325 millones de dólares (230 y 272 millones de euros, respectivamente) para el ejercicio actual.

En estas cifras se incluyen todas las aperturas, modernizaciones, optimizaciones y gastos de capital de mantenimiento de la cartera de restaurantes, así como las inversiones de la empresa en sus sistemas y capacidades de tecnología de la información. La empresa espera financiar estas inversiones con el efectivo generado por las operaciones y el efectivo disponible.

Respecto al 2025, Arcos Dorados abrió 102 restaurantes, incluidas 88 unidades independientes, de las cuales 64 se concentraron en Brasil, 23 en la división sur de Latinoamérica y 15 en la división norte de la región.

Asimismo, la empresa estima que los gastos de capital totales se haya situado en la parte baja del rango previsto para el año anterior, entre los 300 y los 350 millones de dólares (251 y 292 millones de euros, respectivamente).

"Este año, continuaremos con el crecimiento de unidades y la modernización de nuestros restaurantes existentes, con un mayor enfoque en la optimización de nuestro proceso de desarrollo", apuntó el director ejecutivo de Arcos Dorados, Luis Raganato.

El directivo también confirmó la puesta en marcha de "varias iniciativas" para mejorar el rendimiento de las inversiones de capital de la compañía, de las que espera poder proporcionar más detalles "a medida que avance el año".