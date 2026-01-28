Andalucía acoge este jueves movilizaciones en siete capitales de provincia en rechazo al acuerdo UE-Mercosur

La cancelación de las protestas en Sevilla ha marcado una excepción notoria entre las capitales de provincia de Andalucía, que este jueves serán escenario de movilizaciones sectoriales convocadas por las principales asociaciones agrarias. Según detalló la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias, la suspensión en la capital hispalense corresponde a alertas por temporal, diferenciando así la respuesta de Sevilla respecto al resto de la región, donde sí persistirá la acción colectiva impulsada por el sector. La noticia principal radica en que estas acciones coordinadas responden al rechazo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, sumado a la oposición a la inminencia de nuevos pactos arancelarios con Marruecos y la inquietud ante recortes presupuestarios que afectarían los subsidios agrícolas.

De acuerdo con lo publicado por la fuente original, la protesta organizada por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias se ha programado para el jueves 29 de enero, encuadrándose en un proceso de manifestaciones articulado a nivel nacional. Sevilla, hasta el momento, es la única capital andaluza que ha optado por cancelar la jornada de movilización debido a las alertas meteorológicas, mientras que el resto de provincias continúan adelante con actos públicos en las calles de sus principales ciudades. Tal como dio cuenta el medio citado, las capitales seleccionadas para estas concentraciones han sido Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Granada, donde ya se han publicado horarios y puntos de reunión para las protestas.

Las motivaciones que unifican estas acciones incluyen la denuncia de los efectos negativos que los pactos comerciales, como el firmado entre la Unión Europea y Mercosur, generan sobre el mercado agrario europeo. Además, según Asaja, existe una especial inquietud ante la posible firma de un acuerdo adicional entre la Unión Europea y Marruecos, que otorgaría ventajas arancelarias a productos del Sáhara Occidental, lo cual incrementa todavía más la presión competitiva sobre los productores regionales. Las agrupaciones implicadas argumentan que estos acuerdos permiten la entrada de productos agrícolas que no cumplen los mismos criterios sanitarios, ambientales o laborales exigidos en la Unión Europea, hecho que, a juicio de las organizaciones, configura una competencia que consideran desleal y una amenaza directa para el tejido agrario.

En relación con los detalles logísticos, Almería verá a las organizaciones Asaja y COAG, junto con el respaldo de Cooperativas Agroalimentarias y la asociación Coexphal, citando manifestantes frente a la Subdelegación de Gobierno a las 11:30. Las capitales de Cádiz y Córdoba han llamado a la ciudadanía interesada a concentrarse a las 11:00 ante sus respectivas subdelegaciones. Huelva, por su parte, ha fijado el inicio de la protesta a las 10:00 en el edificio de la Subdelegación del Gobierno provincial. La concentración más tardía tendrá lugar en Jaén, donde el acto central, consistente en la lectura de un manifiesto, está previsto a las 12:00 a las puertas de la administración estatal, después de que los manifestantes se agrupen desde diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Granada destaca por la logística de su movilización, ya que se ha previsto una 'tractorada' a partir de las 10:00 en el Polígono El Florido, para continuar por diversas arterias urbanas y finalizar cerca de las 13:30 en la zona de Neptuno, con la recogida formal prevista a las 14:00. Las protestas tendrán una presencia visible con la participación activa de tractores y maquinaria agrícola circulando por las principales calles de las ciudades andaluzas convocadas.

El enfoque reivindicativo de las protestas va más allá de la dimensión comercial. Según publicó la fuente, las asociaciones han señalado problemas como la deficiencia de controles en frontera que, a su entender, permiten el acceso irregular de productos extranjeros, lo que consideran una práctica que perjudica a los productores locales y puede entrañar engaños en el etiquetado de origen, al dificultar la trazabilidad. Además, el sector señala el riesgo de que los presupuestos comunitarios destinados a la Política Agraria Común (PAC) sean recortados, situación que agregaría incertidumbre sobre el mantenimiento de los instrumentos de apoyo financiero esenciales para la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Representantes del sector han manifestado su preocupación por una serie de factores adicionales. Entre ellos, el encarecimiento de los costes de producción −con mención especial a los insumos como fertilizantes y la factura energética−, la falta de trabajadores disponible para las campañas y la carga administrativa que perciben como excesiva y limitante para el desempeño del sector primario. Dentro de sus declaraciones recogidas por la fuente, los portavoces han subrayado la importancia de defender la “soberanía y la seguridad alimentaria”, indicando que su objetivo pasa por asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para todos los consumidores.

Las entidades convocantes reclaman la adopción de políticas agrícolas y comerciales que garanticen reciprocidad y la protección de los intereses de los productores europeos frente a un contexto exponencial de competencia por parte de terceros países. Solicitan que dichas políticas se centren en asegurar la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos, así como en mantener tanto el primer como el segundo pilar de la PAC, cuyos fondos consideran esenciales para la sostenibilidad del sector.

El proceso de movilización no se limita a Andalucía, sino que suma más de 40 convocatorias adicionales a lo largo de otras provincias españolas, tomando como horizonte común la oposición a acuerdos internacionales que estiman como perjudiciales, al exceso de trámites administrativos, el riesgo de reducción de la PAC y la carencia de infraestructuras hídricas suficientes para las necesidades del sector agrario. El comunicado conjunto hace hincapié en la exigencia de soluciones que permitan la existencia de condiciones laborales adecuadas y garanticen la disponibilidad de mano de obra en las explotaciones.

Tal como expresó uno de los representantes del sector en uno de los comunicados citados por la fuente, la movilización de este jueves trasciende intereses locales y busca visibilizar a nivel nacional la problemática derivada de las políticas comerciales internacionales, el incremento de los costes estructurales y la incertidumbre vinculada a la evolución de los mecanismos de apoyo europeo al campo.