Alemania registra las oficinas de Deutsche Bank por supuestos vínculos con negocios de Roman Abramovich

Las investigaciones de las autoridades alemanas revelaron que durante los años 2013 a 2018, Deutsche Bank mantuvo relaciones comerciales con una serie de compañías extranjeras bajo sospecha de haber servido como vehículos para operaciones de blanqueo de capitales. De acuerdo con Bloomberg, esto ha llevado a la fiscalía de Fráncfort a ejecutar registros simultáneos en varias de las sedes del banco en Fráncfort y Berlín, en el marco de una investigación sobre la posible implicación de empleados de la entidad en actividades relacionadas con el magnate ruso sancionado Roman Abramovich.

El miércoles, funcionarios judiciales ingresaron a las instalaciones de Deutsche Bank en las dos ciudades, enfocando sus pesquisas en aquellas transferencias financieras realizadas en el periodo señalado, el cual abarca la gestión de diferentes directores ejecutivos de la entidad. Según precisó Bloomberg, la acción está dirigida a esclarecer la naturaleza y el alcance de los vínculos entre el banco y las sociedades señaladas, que estarían relacionadas directa o indirectamente con Abramovich, quien enfrenta sanciones internacionales.

Un comunicado oficial emitido por Deutsche Bank a Europa Press confirmó la presencia de agentes de la fiscalía en su sede y aseguró que la cooperación con las autoridades es total. El documento difundido por la entidad remarcó: “Confirmamos que la Fiscalía de Fráncfort se encuentra en nuestras oficinas. El banco está cooperando plenamente con la Fiscalía. No podemos hacer más comentarios al respecto”. Con esta declaración, el banco evitó dar detalles adicionales acerca del procedimiento judicial o de las transacciones específicas en revisión, limitándose a garantizar su apoyo a las investigaciones en curso.

Según detalló Bloomberg, la línea de investigación se concentra en determinar si las operaciones financieras gestionadas desde cuentas corporativas de empresas asociadas a Abramovich habrían servido como mecanismo para mover fondos fuera del circuito legal, una práctica perseguida tanto por la legislación alemana como por los organismos internacionales de control financiero. La sospecha se centra en la posible utilización de sociedades pantalla y transferencias transfronterizas, que podrían haber eludido mecanismos de supervisión internos y externos.

En el periodo analizado, entre 2013 y 2018, Deutsche Bank experimentó diversos cambios en su liderazgo. Anshu Jain y John Cryan encabezaron la dirección del banco de forma sucesiva, mientras que Christian Sewing, actual consejero delegado desde abril de 2018, ya formaba parte del consejo de administración a partir del año 2015. La reconstrucción de posibles fallas en los controles internos de la entidad durante esos años constituye una de las vertientes principales de la pesquisa, informaron las fuentes consultadas por Bloomberg.

Este nuevo registro a las oficinas del banco alemán no representa el primer episodio de escrutinio sobre sus sistemas de prevención de delitos financieros. Según publicó Bloomberg, la sede central en Fráncfort ya había sido objeto de allanamientos en abril de 2022, en el contexto de investigaciones previas por irregularidades en el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero. Además, desde ese año, la autoridad reguladora financiera de Alemania nombró un responsable especial para supervisar los avances de Deutsche Bank en la mejora de sus procedimientos de control y verificación de movimientos monetarios a gran escala.

Las acciones de la fiscalía forman parte de los esfuerzos de la jurisdicción alemana y de la Unión Europea para fortalecer los mecanismos de control bancario, especialmente tras la imposición de sanciones internacionales contra individuos y empresas rusas a raíz del conflicto en Ucrania. Roman Abramovich figura en la lista de personas sancionadas por su vinculación con el gobierno de Rusia, lo que implica una prohibición de acceder al sistema financiero europeo y el congelamiento de activos bajo jurisdicción comunitaria, según destacó Bloomberg.

El registro y la revisión de operaciones millonarias dentro de Deutsche Bank evidencian la magnitud de la investigación y el compromiso de las autoridades para detectar posibles actividades ilícitas vinculadas no solo a movimientos recientes, sino también a operaciones con varios años de antigüedad. Tal como informaron las fuentes citadas por Bloomberg, esta operación busca identificar eventuales irregularidades en la verificación de los orígenes de los fondos y el destino de las transferencias realizadas desde cuentas ligadas a Abramovich.

La revelación de la investigación sitúa nuevamente a Deutsche Bank en el centro del debate sobre la responsabilidad de las grandes instituciones financieras en la prevención del delito económico, así como sobre la capacidad de los reguladores para detectar y frenar prácticas que puedan favorecer a individuos sancionados internacionalmente. Según el reporte de Bloomberg, el banco y su equipo de dirección permanecen bajo la observación de las autoridades mientras avanzan los procedimientos judiciales y las auditorías de los movimientos bancarios investigados.

Deutsche Bank, en su comunicación pública a raíz del operativo, reiteró su disposición a colaborar con todas las instancias oficiales y puso énfasis en la confidencialidad y la cautela con la que proceden en cuanto a detalles específicos, de modo de no entorpecer el desarrollo de la causa ni comprometer datos sensibles bajo investigación. Bloomberg resaltó, por último, que la pesquisa podría extenderse conforme se recojan nuevas pruebas y testimonios, abarcando tanto a empleados como a altos directivos y evaluando la idoneidad de las estructuras de control implementadas en el banco desde hace más de una década.