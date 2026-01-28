Agencias

Al menos cuatro muertos en Portugal por el paso de la borrasca Kristin

Guardar

Las autoridades de Portugal han confirmado este miércoles cuatro víctimas mortales por el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado a cientos de personas sin electricidad y ha obligado al cierre de colegios y la suspensión de varios tramos del servicio ferroviario.

Protección Civil de Portugal ha detallado que un hombre ha muerto en el municipio de Vila Franca de Xira por la caída de un árbol sobre un vehículo, mientras que otras dos personas han fallecido en la localidad de Carive, una por el desprendimiento una chapa metálica y la otra atrapada en la estructura de una vivienda.

El paso de la borrasca por la Península Ibérica, que ha azotado también a España, ha dejado una cuarta víctima por parada cardiorrespiratoria en una obra en construcción ubicada en Fonte Oleiro, según ha recogido la cadena de radiodifusión portuguesa RTP.

Las autoridades también han registrado alrededor de 3.300 incidentes relacionados con el temporal y cerca de 485.000 clientes se han quedado sin electricidad hasta el mediodía, siendo el distrito de Leiria el más afectado. Numerosos colegios han cerrado durante la jornada en distintos puntos del país y los servicios de trenes, además de las carreteras, han quedado afectados por la borrasca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Putin felicita a Al Shara por sus "esfuerzos" para restablecer la integridad territorial de Siria

El mandatario ruso expresó reconocimiento al líder sirio por los avances logrados en el proceso de reconciliación nacional, mientras Moscú recalca su apoyo a la estabilidad regional luego de la reciente retirada kurda del noreste

Putin felicita a Al Shara

Amazon asegura que el despido de 16.000 empleados tendrá un "efecto mínimo" en sus operaciones en Europa

El vicepresidente legal de la empresa confirmó ante representantes europeos que los recortes corporativos afectarán principalmente fuera del área logística y que los afectados recibirán indemnización y apoyo profesional, según lo declaró el propio directivo en Bruselas

Amazon asegura que el despido

Autismo España exige impedir la celebración de un congreso en Ciudad Real que vincula las vacunas con el autismo

La confederación urge a las autoridades a tomar medidas frente a la convocatoria de un evento en Ciudad Real por difundir información falsa, considerada peligrosa para la sociedad, que relaciona erróneamente el autismo con la vacunación, según expertos

Infobae

Indra firma un acuerdo con el CAF para acelerar digitalización de servicios públicos de los países miembros

Indra firma un acuerdo con

Valve se enfrenta a una demanda de 755 millones de euros por precios abusivos en Steam

Millones de usuarios en Reino Unido podrían recibir compensaciones económicas tras una denuncia colectiva por prácticas que, según la acusación, encarecieron juegos y contenidos descargables, limitando habilidades de elección y competitividad, según el tribunal británico que avala el proceso

Valve se enfrenta a una