Zelenski señala 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la UE

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, sostuvo recientes conversaciones diplomáticas donde se abordaron principalmente cuestiones militares y garantías de seguridad, en el marco de encuentros trilaterales en Emiratos Árabes Unidos que contaron con la participación de representantes rusos y estadounidenses. En ese contexto, y según reportó el medio consultado, Zelenski enfatizó la importancia que reviste para la estabilidad continental la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, una meta que el mandatario ucraniano sitúa en el año 2027.

Durante una intervención difundida en sus redes sociales, el presidente ucraniano manifestó que la integración de su país dentro del bloque comunitario no solo ofrece garantías de seguridad a nivel nacional, sino que también potencia la defensa y solidez de toda la región europea. Zelenski afirmó que “la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una de las garantías clave de seguridad no solo para nosotros, sino también para toda Europa. Al fin y al cabo, la fuerza colectiva de Europa es posible, en particular, gracias a las contribuciones de Ucrania en materia de seguridad, tecnología y economía”, según recogió el medio.

El líder ucraniano informó que comparte este objetivo estratégico con los socios europeos y recalcó el respaldo recibido en su iniciativa, tal como consignó el medio. En la misma comunicación, Zelenski detalló que había mantenido una conversación telefónica con el canciller austriaco, Christian Stocker, a quien trasladó tanto las gestiones respecto a la adhesión europea como el avance de los contactos multilaterales en Abu Dabi. En la capital de Emiratos Árabes Unidos, las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos fijaron la seguridad y la situación militar como ejes principales del diálogo, de acuerdo con la información publicada.

Según detalló el medio, Zelenski reiteró que la perspectiva europea para Kiev forma parte de la arquitectura de seguridad planteada para el periodo posterior al conflicto armado en el territorio ucraniano. En el mensaje, el mandatario valoró el rol que podría asumir Ucrania en el marco europeo no solo en términos armamentísticos, sino también en cuanto a innovación tecnológica y aportes al ámbito económico comunitario.

En cuanto al respaldo internacional, el presidente subrayó el apoyo de los aliados de Ucrania, una posición que, según el reporte, fue compartida por Austria a través del canciller Stocker. La discusión sobre garantías de seguridad también incluyó la revisión de mecanismos multilaterales y la posibilidad de establecer compromisos a largo plazo con los principales actores internacionales.

De acuerdo con la información consignada, los contactos en Abu Dabi se centraron en la búsqueda de vías que permitan alcanzar garantías estables en seguridad para Ucrania, en un contexto posbélico. Esto incluye la posibilidad de un acercamiento progresivo a estructuras europeas y la negociación de condiciones favorables para la integración, tanto desde el punto de vista político como económico y tecnológico.

El mandatario también manifestó que la solidaridad europea y el reconocimiento de los aportes ucranianos en defensa y desarrollo tecnológico conforman una base para las discusiones futuras sobre la ampliación de la Unión Europea.

Por último, el anuncio sobre la posible fecha de ingreso al bloque, fijada para el año 2027, transmite la intención de acelerar los procesos de integración y da una señal al resto de socios europeos acerca de la voluntad política de Kiev de avanzar en reformas y en el cumplimiento de los requisitos comunitarios, según remarcó el medio original.