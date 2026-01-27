Previa del Bayer Leverkusen - Villarreal CF

Alejandro Grimaldo, quien marcó el fin de semana pasado el gol de la victoria para el Bayer Leverkusen y puso fin a una serie de tres derrotas consecutivas de su equipo, será una de las piezas clave este miércoles en el encuentro contra el Villarreal CF en el BayArena. Según detalló la agencia Europa Press, el enfrentamiento servirá como cierre de la participación del Villarreal en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-2026, constituyendo la última oportunidad del equipo español para sumar una victoria en el torneo tras una campaña sin triunfos.

Europa Press informó que el conjunto dirigido por Marcelino García Toral afronta este partido tras una racha negativa de tres derrotas, las últimas dos en LaLiga contra Real Betis (2-0) y Real Madrid (0-2), además de una caída más adversa ante el Ajax FC (1-2) en Champions. Esta situación sitúa al Submarino Amarillo en una posición en la que solo le resta intentar cerrar con dignidad su participación y evitar finalizar último del grupo. La falta de motivación por objetivos clasificatorios ha llevado al club a centrarse en superar una mala dinámica y captar impulso para su desempeño en la competición local, eligiendo dar minutos a jugadores menos habituales con miras a reservar a sus titulares para el siguiente compromiso en LaLiga.

La publicación de Europa Press señaló que el técnico asturiano probablemente modificará significativamente el once titular que jugó contra el Real Madrid, en parte para dar descanso a varias figuras que deberán reservar energías para la visita a El Sadar ante Osasuna. Sin embargo, las ausencias defensivas complican esta rotación: Juan Foyth se perderá el resto de la temporada y Santiago Mouriño se encuentra sancionado, lo que hace difícil prescindir de Rafa Marín y Renato Veiga en la zaga.

En esta octava y última jornada, la presión recae del lado del Bayer Leverkusen, dirigido por Kasper Hjulmand, que necesita una victoria para garantizar su clasificación a los playoffs de la Champions League. Europa Press hizo hincapié en que el equipo alemán, tras haber ofrecido un mayor rendimiento en la edición anterior del torneo con Xabi Alonso como entrenador, se ha mostrado menos sólido en esta ocasión. Solo ha conseguido nueve puntos en el grupo, producto de dos victorias fuera de casa frente al Benfica (0-1) y el Manchester City (0-2), y tres empates ante Copenhague (2-2), PSV (1-1) y Newcastle (2-2). Como local, el Leverkusen sufrió una derrota abultada ante el PSG por 2-7, resultado que expone las dificultades defensivas del equipo en su estadio.

En las filas del conjunto germano figuran tres futbolistas españoles con opciones de ser titulares: el propio Grimaldo, Aleix García y Lucas Vázquez. El gol de Grimaldo el pasado fin de semana ante el Werder Bremen puso fin a una mala racha y otorga renovadas expectativas de cara al duelo con Villarreal, donde la exigencia será máxima dada la necesidad de sumar los tres puntos. Según Europa Press, el equipo busca recomponer su imagen después del mencionado tropiezo ante el PSG y consolidarse como un aspirante fuerte en la presente edición continental.

La estrategia del Villarreal apunta a aprovechar este encuentro para realizar rotaciones, aunque las limitaciones defensivas obligan a mantener parte de la estructura base. En la portería estará Tenas; en defensa, Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Pedraza; en el mediocampo, Pépé, Parejo, Partey y Ayoze; mientras que la línea ofensiva la conformarán Oluwaseyi y Moreno. De acuerdo con Europa Press, estas novedades en la alineación obedecen tanto a la intención de repartir minutos como a la necesidad de reorganizar la defensa por lesiones y sanciones.

Por el otro lado, el Bayer Leverkusen planea alinear a Blaswich como arquero, con Quansah, Andrich y Badé en la zaga; Lucas Vázquez, Fernández, García y Grimaldo en el mediocampo; y Poku, Tillman y Schick comandando el ataque. Europa Press remarcó que la versatilidad de sus jugadores españoles podría contribuir a generar superioridad frente a un adversario que ha mostrado dificultades en sus desplazamientos europeos, ya que Villarreal no ha conseguido marcar ni puntuar en sus anteriores visitas continentales contra Tottenham, Pafos y Dortmund.

El árbitro designado para el encuentro será el noruego Espen Eskas y el partido, programado para las 21:00 horas (hora local) en el BayArena, será transmitido por Movistar+ Liga de Campeones 5, según detalló Europa Press. Además del resultado, también estará en juego el efecto que puede tener este choque en la lucha por las plazas europeas de LaLiga, dado que un resultado favorable al Villarreal podría beneficiar las aspiraciones del Athletic Club, actualmente a un punto del conjunto de la Bundesliga.

Europa Press subrayó que, ante este contexto, el Bayer Leverkusen afronta el duelo con la obligación de ganar si pretende asegurar su presencia en la siguiente fase, mientras Villarreal debe disputar su último partido europeo de la temporada tratando de encontrar una nota positiva que le permita recuperar la confianza y mejorar su rendimiento doméstico tras una campaña continental decepcionante.