Agencias

Mueren cuatro personas por un incendio en una vivienda usada ilegalmente como hostal cerca de Moscú

Siete individuos, incluidos dos menores, fueron extraídos con vida de una casa utilizada sin autorización para hospedar personas en Balashija. Todos los fallecidos serían cubanos, mientras las autoridades investigan las condiciones de acceso al inmueble y su propiedad

Guardar

La investigación sobre el incendio en Balashija gira en torno a la legalidad del acceso a la vivienda y la identidad de su propietario, quien actualmente reside en Londres, según fuentes citadas por la agencia TASS. Las autoridades buscan esclarecer cómo se permitió el ingreso al inmueble y bajo qué condiciones funcionaba como alojamiento.

Un incendio originado en la localidad de Balashija, en la región de Moscú, dejó un saldo de al menos cuatro fallecidos y siete personas rescatadas, entre ellas dos menores, de acuerdo con lo informado por la agencia Interfax y reproducido por varios medios rusos. El suceso se registró en una vivienda que, según señalaron fuentes de los servicios de emergencia citadas por Interfax, estaba siendo utilizada irregularmente como hostal.

Según consignó Interfax, los equipos de rescate lograron evacuar a siete individuos que se encontraban dentro de la vivienda al momento del siniestro; entre los supervivientes figuran dos menores. Mientras tanto, el fuego en el edificio fue sofocado por los bomberos que acudieron a la emergencia.

Las fuentes señaladas por TASS indicaron que todas las personas fallecidas serían de nacionalidad cubana. Este punto fue confirmado por información oficial compartida con la agencia TASS, aunque no se especificó cuántas personas en total se alojaban en la vivienda al momento del incendio.

Los equipos de emergencia continúan revisando el inmueble afectado para evaluar posibles daños estructurales y descartar la presencia de más víctimas en otras áreas de la casa, según detalló Interfax. Las autoridades señalaron que parte de la investigación abierta tiene como eje principal determinar las condiciones de acceso al edificio, cuyas operaciones como hostal no contaban con las autorizaciones correspondientes.

Los investigadores también buscan establecer cuál era el vínculo del propietario ausente, residente en la capital británica, con la gestión del inmueble en Rusia y si existían responsables directos locales al momento del incidente, conforme a lo reportado tanto por TASS como por Interfax. La información difundida no mencionó si las personas alojadas eran huéspedes de corto o largo plazo, ni cómo se organizaban los servicios ofrecidos en el lugar.

La falta de permisos oficiales para operar como hostal refuerza el eje de la investigación sobre posibles incumplimientos de la normativa de seguridad y de uso de inmuebles en la región de Moscú, objetivo de las pesquisas policiales tras el suceso. Según reiteró Interfax, los cuerpos de emergencia asistieron a las personas afectadas y revisaron los alrededores tras el incendio.

Mientras continúa la recopilación de pruebas y declaraciones, las autoridades rusas han solicitado colaboración internacional para la localización del propietario en Londres y para esclarecer si existen vínculos de responsabilidad civil o penal fuera de Rusia, según explicó TASS. La comunidad local en Balashija manifestó su preocupación por la proliferación de viviendas no registradas utilizadas para la renta informal y los riesgos que ello implica para residentes y visitantes.

El caso ha sido destacado en la región de Moscú debido a los antecedentes de siniestros similares en edificaciones utilizadas fuera del marco legal, un tema sobre el que ya han advertido las autoridades regionales, según documentos consultados por medios como Interfax y TASS.

Temas Relacionados

IncendioBalashijaMoscúRusiaTASSInterfaxHostalCiudadanos cubanosBomberosLondresEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Bruselas calibra con Google los cambios que le impondrá para cumplir con la ley de mercados digitales

La Comisión Europea inicia procedimientos para que la empresa estadounidense detalle cómo abordará la interoperabilidad y el acceso a datos exigidos por la DMA, abriendo un plazo de seis meses para confirmar si cumple con la normativa comunitaria

Bruselas calibra con Google los

Takaichi avisa de que la alianza con EEUU "colapsaría" si Tokio "mira para otro lado" en caso de crisis en Taiwán

Tras duras críticas por su postura frente al posible conflicto en Taiwán, la dirigente japonesa advierte sobre graves consecuencias para la cooperación bilateral si Japón se desentiende ante una eventual ofensiva china, según medios locales

Takaichi avisa de que la

AWS y Agrow Analystics ayudan a los agricultores a ahorrar hasta un 50% de agua al año gracias a la nube y a la IA

La alianza entre AWS y Agrow Analytics impulsa un sistema inteligente basado en inteligencia artificial que optimiza el riego y permite a productores reducir notablemente el consumo de agua, mejorar la productividad y proteger recursos hídricos, destacan portavoces y usuarios del sector agrario

AWS y Agrow Analystics ayudan

Canarias, Baleares y Dubái, destinos preferidos por los españoles para buscar el sol en invierno

El interés de los turistas peninsulares por alternativas templadas se incrementa durante los meses fríos, favoreciendo enclaves insulares y ciudades internacionales donde el clima, la puntualidad y la oferta cultural potencian la conectividad y la experiencia de viaje

Canarias, Baleares y Dubái, destinos

Irán acusa a diez agencias de Inteligencia extranjeras de estar detrás de un "complot terrorista" en las protestas

Autoridades iraníes informan de cientos de detenciones, miles de víctimas y acusan a potencias occidentales y del Medio Oriente de planear el caos social tras los bombardeos de 2025, mientras organizaciones humanitarias alertan sobre represión y bloqueos en redes

Irán acusa a diez agencias