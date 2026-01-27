Mueren cuatro personas por un incendio en una vivienda usada ilegalmente como hostal cerca de Moscú

La investigación sobre el incendio en Balashija gira en torno a la legalidad del acceso a la vivienda y la identidad de su propietario, quien actualmente reside en Londres, según fuentes citadas por la agencia TASS. Las autoridades buscan esclarecer cómo se permitió el ingreso al inmueble y bajo qué condiciones funcionaba como alojamiento.

Un incendio originado en la localidad de Balashija, en la región de Moscú, dejó un saldo de al menos cuatro fallecidos y siete personas rescatadas, entre ellas dos menores, de acuerdo con lo informado por la agencia Interfax y reproducido por varios medios rusos. El suceso se registró en una vivienda que, según señalaron fuentes de los servicios de emergencia citadas por Interfax, estaba siendo utilizada irregularmente como hostal.

Según consignó Interfax, los equipos de rescate lograron evacuar a siete individuos que se encontraban dentro de la vivienda al momento del siniestro; entre los supervivientes figuran dos menores. Mientras tanto, el fuego en el edificio fue sofocado por los bomberos que acudieron a la emergencia.

Las fuentes señaladas por TASS indicaron que todas las personas fallecidas serían de nacionalidad cubana. Este punto fue confirmado por información oficial compartida con la agencia TASS, aunque no se especificó cuántas personas en total se alojaban en la vivienda al momento del incendio.

Los equipos de emergencia continúan revisando el inmueble afectado para evaluar posibles daños estructurales y descartar la presencia de más víctimas en otras áreas de la casa, según detalló Interfax. Las autoridades señalaron que parte de la investigación abierta tiene como eje principal determinar las condiciones de acceso al edificio, cuyas operaciones como hostal no contaban con las autorizaciones correspondientes.

Los investigadores también buscan establecer cuál era el vínculo del propietario ausente, residente en la capital británica, con la gestión del inmueble en Rusia y si existían responsables directos locales al momento del incidente, conforme a lo reportado tanto por TASS como por Interfax. La información difundida no mencionó si las personas alojadas eran huéspedes de corto o largo plazo, ni cómo se organizaban los servicios ofrecidos en el lugar.

La falta de permisos oficiales para operar como hostal refuerza el eje de la investigación sobre posibles incumplimientos de la normativa de seguridad y de uso de inmuebles en la región de Moscú, objetivo de las pesquisas policiales tras el suceso. Según reiteró Interfax, los cuerpos de emergencia asistieron a las personas afectadas y revisaron los alrededores tras el incendio.

Mientras continúa la recopilación de pruebas y declaraciones, las autoridades rusas han solicitado colaboración internacional para la localización del propietario en Londres y para esclarecer si existen vínculos de responsabilidad civil o penal fuera de Rusia, según explicó TASS. La comunidad local en Balashija manifestó su preocupación por la proliferación de viviendas no registradas utilizadas para la renta informal y los riesgos que ello implica para residentes y visitantes.

El caso ha sido destacado en la región de Moscú debido a los antecedentes de siniestros similares en edificaciones utilizadas fuera del marco legal, un tema sobre el que ya han advertido las autoridades regionales, según documentos consultados por medios como Interfax y TASS.