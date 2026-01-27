Montero y otros ministros acudirán este jueves a la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

El Ejecutivo estableció contacto con las familias de las víctimas a través de la subdelegación del Gobierno con el objetivo de coordinar el homenaje previsto inicialmente para el sábado 30 de diciembre en Huelva. Según informó Elma Saiz, ministra portavoz, varios familiares solicitaron posponer la fecha del homenaje de Estado, mientras que otros manifestaron dificultades para asistir al acto, lo que llevó a que, tras confirmarlo y en acuerdo con la Junta de Andalucía, se decidiera aplazarlo. En este contexto, el Gobierno reafirmó su cercanía a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.

De acuerdo con lo publicado por la ministra portavoz y recogido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, representará al Gobierno en la misa funeral que se celebrará este jueves por la tarde en el Palacio de Deportes Carolina Marín en Huelva. Montero participará junto a los Reyes, así como otros miembros del Ejecutivo cuya presencia aún no estaba confirmada, indicó Saiz. El acto religioso rendirá tributo a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que impactó a la comunidad andaluza y a todo el país.

Según consignó el medio, Saiz recalcó que “el Gobierno va a estar representado al máximo nivel en el funeral de Huelva”, y subrayó que la participación gubernamental incluirá a otros ministros, cuyos nombres se confirmarán en las próximas horas. “Cuando sepamos quiénes van a ser, pues así se lo comunicaremos”, puntualizó la portavoz.

La ministra portavoz también manifestó en su comparecencia que el Ejecutivo mantiene una actitud de respeto hacia el dolor de las víctimas y de sus familias, y reiteró que el Gobierno “va a estar siempre al lado de las víctimas”, mostrando solidaridad y acompañamiento institucional. En sus palabras, “El Gobierno tiene un máximo respeto por el dolor de las víctimas, respeta profundamente su voluntad”.

En cuanto a la organización del homenaje de Estado, Elma Saiz optó por no entrar a valorar cuestionamientos relacionados con posibles tensiones, como las vividas en otros actos conmemorativos previos, y restringió sus declaraciones a los hechos relativos a la coordinación y al acuerdo alcanzado con los familiares y la Junta de Andalucía.

El acto de homenaje religioso del jueves reunirá a representantes del Ejecutivo central, del Gobierno autonómico y de la Casa Real, con el objetivo de expresar solidaridad y respeto hacia las personas afectadas por el accidente ferroviario, así como hacia la comunidad de Huelva y Córdoba, donde se produjeron las consecuencias más graves del siniestro.

El accidente en Adamuz, que causó la muerte de 45 personas, motivó diversas muestras de apoyo institucional y la movilización de recursos de emergencia. Desde el primer momento, el Ejecutivo dispuso canales de comunicación con los familiares para atender sus necesidades y consensuar la forma y los tiempos de los homenajes públicos, según detalló el medio.

El Palacio de Deportes Carolina Marín, espacio elegido para la celebración de la misa funeral, servirá como punto de encuentro para familiares, amigos de las víctimas, responsables institucionales y representantes de la sociedad civil, en un acto de homenaje colectivo.

El contexto del aplazamiento del homenaje de Estado muestra la intención de las autoridades de ajustar el calendario a las necesidades y preferencias de los familiares de los fallecidos, evitando decisiones unilaterales y favoreciendo el consenso con el tejido social afectado, tal como refleja la intervención de la ministra portavoz recogida por el medio.

El calendario definitivo para la celebración del homenaje pospuesto todavía se coordinará entre las administraciones y las familias, según señaló Saiz, quien insistió en la importancia de mantener el máximo respeto a la voluntad de los allegados de las víctimas en cada decisión adoptada tras el accidente de Adamuz.