Montero (Podemos) señala que "hay algo a cambio" al acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

Durante una comparecencia pública, Irene Montero abordó la cuestión del traspaso de competencias en materia de inmigración para Cataluña, destacando que Podemos considera esencial que cualquier transferencia evite fortalecer el racismo o provocar violencia institucional hacia las personas migrantes. Montero vinculó esta preocupación al reciente pacto alcanzado entre su formación y el PSOE sobre la regularización extraordinaria de extranjeros sin papeles en España, según informó el medio Europa Press.

La dirigente de Podemos y eurodiputada explicó a Ser Catalunya que, aunque existe un intercambio de contrapartidas con el PSOE para avanzar en esta regularización, los detalles específicos no pueden revelarse porque los socialistas solicitaron expresamente discreción en ese aspecto. Montero remarcó, según recogió Europa Press, que este acuerdo no implica necesariamente el apoyo de su grupo ni a un aumento del gasto en defensa ni a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Argumentó de manera explícita que “si no se bajan los alquileres por ley y si no se deja de invertir en armas, no puede contar con Podemos”.

En sus declaraciones, Montero insistió en que la regularización extraordinaria responde a una obligación legal para garantizar derechos fundamentales a las personas extranjeras que residen en situación irregular. Según consignó Europa Press, la dirigente subrayó su expectativa de que el proceso pueda beneficiar a todas las personas que se encontraran en España sin la documentación adecuada antes del 31 de diciembre de 2025.

La portavoz puntualizó, según publicó Europa Press, que la iniciativa de la regularización no se habría llevado adelante si el PSOE no hubiese encontrado en Podemos un socio dispuesto a soportar la presión mediática y negociar condiciones en el marco parlamentario. Montero atribuyó la negociación a la necesidad del PSOE de obtener un beneficio a cambio, lo que facilitó el impulso de una medida que, en su opinión, los socialistas no habrían promovido por iniciativa propia.

Al responder preguntas sobre las posibilidades de avanzar hacia una negociación entre Podemos y el gobierno central para ceder competencias de inmigración a la Generalitat, Montero afirmó al medio que ese aspecto forma parte de las prioridades fundamentales de su partido. Añadió que cualquier propuesta de descentralización deberá tener como condición que no suponga un refuerzo de políticas discriminatorias ni un aumento de la violencia institucional contra los migrantes, ya que ese sería un límite infranqueable para la formación morada, según enfatizó en la entrevista citada por Europa Press.

El acuerdo entre Podemos y el PSOE sobre la regularización migratoria ha creado interrogantes acerca de las posibles repercusiones para futuras negociaciones parlamentarias, especialmente en lo relativo al apoyo a nuevas partidas presupuestarias o al gasto en defensa. Montero dejó claro, según la información publicada por Europa Press, que su partido condiciona cualquier respaldo futuro a que se incluyan propuestas legislativas concretas sobre vivienda y reducción de inversiones en armamento.

En relación con el alcance de la regularización, Montero manifestó en la entrevista que el compromiso consiste en atender a la totalidad de los extranjeros sin papeles que hayan residido en territorio español antes de la fecha establecida como límite. Resaltó el carácter legal del deber de protección y acceso a los derechos fundamentales para esas personas.

La intervención pública de la representante de Podemos expresó un enfoque crítico sobre la dinámica de negociación entre su formación y el PSOE, presentando la regularización de migrantes como fruto de un intercambio político en el que cada parte busca obtener objetivos propios, según la cobertura de Europa Press. La posición del partido sobre defensa, vivienda y descentralización de competencias en inmigración se enmarca en una estrategia que prioriza medidas de protección y ampliación de derechos, antes que acuerdos ligados exclusivamente a partidas presupuestarias o políticas de seguridad.

Montero concluyó su intervención reiterando que, aunque la discreción requerida impide detallar la naturaleza de los acuerdos alcanzados con el PSOE, Podemos sostiene su compromiso con una agenda legislativa que ponga en el centro los derechos de las personas migrantes y el acceso universal a garantías básicas, tal como difundió Europa Press.