Agencias

Mar Flores y Carlo Costanzia, sus frases más reveladoras en el estreno de 'Decomasters': "Recuperar el tiempo perdido"

El esperado formato televisivo ha propiciado el reencuentro entre la empresaria y su hijo, quienes comparten emociones y reflexiones inéditas al formar equipo junto a otras celebridades en una competencia llena de desafíos y segundas oportunidades familiares

Guardar

En el reciente lanzamiento televisivo de ‘Decomasters’ de TVE, Mar Flores destacó el entusiasmo que le provoca trabajar al lado de su hijo Carlo Costanzia, a quien describió como un modelo de valores y una persona por la que siente orgullo tanto como madre como futura abuela. Según publicó el medio, ambos han compartido reflexiones sobre su relación familiar y sobre la posibilidad de reparar años de distanciamiento, gracias al formato del programa que los reúne como equipo concursante.

El programa, estrenado este lunes 27 de enero tras una semana de espera por el accidente de tren ocurrido en Adamuz, ha supuesto el reencuentro de la empresaria y el modelo, quienes no solo afrontan juntos desafíos de reformas e interiorismo, sino que también viven una experiencia de recuperación de vínculos personales. De acuerdo con la información divulgada, Flores expresó durante el primer episodio: “He aprendido muchas cosas de él que no había tenido la oportunidad de comprobar antes porque no habíamos convivido tanto tiempo juntos y me hace mucha ilusión”, reconoció, anticipando el tono emocional con el que ambos abordarán su paso por la competencia.

Entre los participantes de esta edición inaugural, además de Flores y Costanzia, se encuentran Isa Pantoja y Asraf, María Zurita y Antonia Dell’Atte, Colate y Samantha Vallejo-Nágera, los Gemeliers, Lucía y Palito Dominguín, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Raquel Meroño y Belén Rodríguez, La Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete, y King Bru junto a Andy Andrea. Estas diez parejas de figuras públicas compiten para mostrar destreza en tareas de obra y decoración, enfrentando retos con el objetivo de distinguirse como los mejores del formato, detalló el medio.

Durante la presentación, Costanzia compartió una visión sobre la relación con su madre, describiéndola como similar a la que se forja entre hermanos cercanos en edad y recordando momentos de complicidad fuera de las cámaras: “Mi relación madre e hijo es como tener una hermana mayor. No tenemos mucha diferencia de edad y siempre hemos podido salir a bailar”. Además, añadió con sentido del humor: “Ella manda, yo decoro”, anticipando la dinámica en la que Flores llevará la iniciativa en las pruebas venideras.

El reencuentro televisivo también sirvió para exponer la intención de ambos de mostrar su vínculo lejos de prejuicios y especulaciones. Según consigna el medio, Carlo resaltó: “Tenemos muchas ganas de que la gente vea realmente nuestra relación y nos conozca como somos en la vida cotidiana”, y comentó que este proyecto representa una ocasión relevante y poco común para compartir tiempo, admitiendo que la distancia y los compromisos anteriores habían reducido los encuentros entre ambos.

Mar Flores reiteró el significado especial que tiene para ella esta colaboración: “Estoy emocionada porque está con una fuerza en esto... Estoy orgullosa. He descubierto que Carlo es el hijo que a cualquier madre le gustaría tener en cuanto a valores y también el novio que a cualquiera le gustaría tener”, presentó el medio como testimonio de la empresaria, quien añadió con énfasis el interés en estar cercana a su nieto: “Tengo la suerte de estar todos los días contigo y voy a estar pidiendo todo el rato fotos de mi nieto”.

En respuesta, Carlo mencionó: “No se puede cuantificar. Nos hace ilusión a los dos. Ella es jovencísima, yo también, y tenemos todo el tiempo del mundo para recuperarlo”, según se cita en el reportaje. Ambas partes han subrayado la oportunidad que abre ‘Decomasters’ para reforzar la comunicación y el tiempo compartido, después de años marcados por viajes y periodos de menor contacto debido a las respectivas agendas profesionales.

La producción, que combina el formato de concursos de reformas con la exposición mediática de las relaciones familiares de conocidos personajes, promete ofrecer a la audiencia momentos de competitividad, cooperación y encuentros emotivos. ‘Decomasters’ se convierte así no solo en un espacio de entretenimiento, sino también en una plataforma para explorar vínculos personales, relató el medio, a través de testimonios directos y desafíos que enmarcan la convivencia y el trabajo en equipo entre celebridades y sus familiares.

Temas Relacionados

DecomastersMar FloresCarlo CostanziaTVEAdamuzEspañaReformasInteriorismoIsa PantojaAntonia DellAtteEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los obispos andaluces muestran "profundo dolor" y gratitud a voluntarios y servicios de emergencia

Tras reunirse en Córdoba, representantes eclesiásticos del sur de España solicitaron consuelo para familias de víctimas de recientes tragedias ferroviarias, alabando la labor altruista de quienes auxiliaron durante la emergencia y pidiendo pronta mejora para los lesionados

Los obispos andaluces muestran "profundo

Fallece un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Es Castell (Menorca)

Una roca cayó sobre una vivienda en Cala Sant Esteve durante la madrugada, dejando atrapados a un hombre y una mujer, según servicios de emergencia. El varón perdió la vida en el lugar y la mujer fue trasladada al hospital en estado grave

Fallece un hombre tras el

La UE e India anuncian un histórico acuerdo de libre comercio

Exportadores europeos podrán reducir sustancialmente sus costes tras un nuevo pacto con India, que facilitará el acceso en sectores clave como automóviles, maquinaria y farmacéuticos, aunque productos agrícolas sensibles permanecen excluidos mientras persisten negociaciones sobre detalles fundamentales

La UE e India anuncian

Detenidas tres personas por planear un atentado contra una Embajada en Bakú en nombre de Estado Islámico

Detenidas tres personas por planear

El enviado de EEUU a Siria y el presidente del Kurdistán iraquí destacan la "importancia" del alto el fuego sirio

Tom Barrack y Masud Barzani expresan preocupación ante la situación en Siria, defienden la protección del cese de hostilidades y solicitan ayuda internacional para Kobane, mientras rechazan cualquier intento externo de influir en la formación del próximo ejecutivo iraquí

El enviado de EEUU a