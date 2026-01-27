Mar Flores y Carlo Costanzia, sus frases más reveladoras en el estreno de 'Decomasters': "Recuperar el tiempo perdido"

En el reciente lanzamiento televisivo de ‘Decomasters’ de TVE, Mar Flores destacó el entusiasmo que le provoca trabajar al lado de su hijo Carlo Costanzia, a quien describió como un modelo de valores y una persona por la que siente orgullo tanto como madre como futura abuela. Según publicó el medio, ambos han compartido reflexiones sobre su relación familiar y sobre la posibilidad de reparar años de distanciamiento, gracias al formato del programa que los reúne como equipo concursante.

El programa, estrenado este lunes 27 de enero tras una semana de espera por el accidente de tren ocurrido en Adamuz, ha supuesto el reencuentro de la empresaria y el modelo, quienes no solo afrontan juntos desafíos de reformas e interiorismo, sino que también viven una experiencia de recuperación de vínculos personales. De acuerdo con la información divulgada, Flores expresó durante el primer episodio: “He aprendido muchas cosas de él que no había tenido la oportunidad de comprobar antes porque no habíamos convivido tanto tiempo juntos y me hace mucha ilusión”, reconoció, anticipando el tono emocional con el que ambos abordarán su paso por la competencia.

Entre los participantes de esta edición inaugural, además de Flores y Costanzia, se encuentran Isa Pantoja y Asraf, María Zurita y Antonia Dell’Atte, Colate y Samantha Vallejo-Nágera, los Gemeliers, Lucía y Palito Dominguín, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Raquel Meroño y Belén Rodríguez, La Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete, y King Bru junto a Andy Andrea. Estas diez parejas de figuras públicas compiten para mostrar destreza en tareas de obra y decoración, enfrentando retos con el objetivo de distinguirse como los mejores del formato, detalló el medio.

Durante la presentación, Costanzia compartió una visión sobre la relación con su madre, describiéndola como similar a la que se forja entre hermanos cercanos en edad y recordando momentos de complicidad fuera de las cámaras: “Mi relación madre e hijo es como tener una hermana mayor. No tenemos mucha diferencia de edad y siempre hemos podido salir a bailar”. Además, añadió con sentido del humor: “Ella manda, yo decoro”, anticipando la dinámica en la que Flores llevará la iniciativa en las pruebas venideras.

El reencuentro televisivo también sirvió para exponer la intención de ambos de mostrar su vínculo lejos de prejuicios y especulaciones. Según consigna el medio, Carlo resaltó: “Tenemos muchas ganas de que la gente vea realmente nuestra relación y nos conozca como somos en la vida cotidiana”, y comentó que este proyecto representa una ocasión relevante y poco común para compartir tiempo, admitiendo que la distancia y los compromisos anteriores habían reducido los encuentros entre ambos.

Mar Flores reiteró el significado especial que tiene para ella esta colaboración: “Estoy emocionada porque está con una fuerza en esto... Estoy orgullosa. He descubierto que Carlo es el hijo que a cualquier madre le gustaría tener en cuanto a valores y también el novio que a cualquiera le gustaría tener”, presentó el medio como testimonio de la empresaria, quien añadió con énfasis el interés en estar cercana a su nieto: “Tengo la suerte de estar todos los días contigo y voy a estar pidiendo todo el rato fotos de mi nieto”.

En respuesta, Carlo mencionó: “No se puede cuantificar. Nos hace ilusión a los dos. Ella es jovencísima, yo también, y tenemos todo el tiempo del mundo para recuperarlo”, según se cita en el reportaje. Ambas partes han subrayado la oportunidad que abre ‘Decomasters’ para reforzar la comunicación y el tiempo compartido, después de años marcados por viajes y periodos de menor contacto debido a las respectivas agendas profesionales.

La producción, que combina el formato de concursos de reformas con la exposición mediática de las relaciones familiares de conocidos personajes, promete ofrecer a la audiencia momentos de competitividad, cooperación y encuentros emotivos. ‘Decomasters’ se convierte así no solo en un espacio de entretenimiento, sino también en una plataforma para explorar vínculos personales, relató el medio, a través de testimonios directos y desafíos que enmarcan la convivencia y el trabajo en equipo entre celebridades y sus familiares.