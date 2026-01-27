Guterres alerta ante el Consejo de Seguridad de que "la ley de la selva" está reemplazando al Estado de derecho

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó ante el Consejo de Seguridad su preocupación por “el creciente recurso a los tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia”, al referirse al papel esencial de las instancias judiciales internacionales y urgir a los Estados miembros a aceptar su jurisdicción obligatoria sin restricciones. En su intervención, Guterres llamó la atención sobre la sustitución del Estado de derecho por lo que denominó “la ley de la selva” en distintos frentes del escenario mundial, citando como ejemplos la negación de ayuda humanitaria fundamental en Gaza y Ucrania, además de ataques deliberados contra infraestructuras civiles y otras violaciones graves del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

Tal como publicó el medio que aportó el material, Guterres advirtió sobre un “descarado desprecio por la Carta de las Naciones Unidas” y múltiples situaciones donde “el Estado de derecho se trata como un menú a la carta”. El dirigente enumeró varias problemáticas, entre ellas el uso ilegal de la fuerza, la proliferación ilícita de armas nucleares, los cambios de gobierno fuera del marco constitucional y los abusos contra los derechos humanos. Esas acciones, argumentó el titular de la ONU, contribuyen a la creación de precedentes que considera peligrosos para la comunidad internacional.

Según consignó el medio, el secretario general defendió el Derecho Internacional como un “salvavidas” especialmente para los Estados menos poderosos y pequeños, subrayando que su vigencia “marca lo que es aceptable y lo que no” en situaciones de enfrentamiento o desacuerdos. Guterres enfatizó que la existencia de reglas y limitaciones resulta crucial para contener la violencia y proteger a quienes carecen de influencia geopolítica; además, recalcó que estas normas actúan como límite ante posibles excesos por parte de los países más poderosos.

Guterres detalló el papel central del Consejo de Seguridad, calificándolo como “el único organismo que ejerce la autoridad que le concede la Carta para actuar en nombre de todos los Estados miembros en asuntos de paz y seguridad”. Hizo hincapié en que las decisiones de este órgano tienen carácter obligatorio para todos los países, constituyendo así una herramienta clave frente a conflictos y crisis internacionales. El dirigente expuso su visión para una reforma del organismo, estructurada alrededor de tres ejes principales: la obligación de los Estados de cumplir sus compromisos con la Carta de Naciones Unidas, la utilización de los mecanismos de resolución de disputas allí previstos para evitar el estallido de conflictos desde sus fases iniciales y la promoción de procedimientos judiciales robustos y autónomos.

El medio especificó que Guterres consideró como alentadora la mayor frecuencia con la que los países acuden a instancias judiciales internacionales, lo que para él representa un avance hacia una mayor observancia del Derecho Internacional. Reiteró la importancia de que todos los Estados acepten la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, remarcando que sin una aceptación plena, la protección legal internacional para los Estados más vulnerables sigue en riesgo.

En relación al Tribunal Penal Internacional, Guterres recordó que dicha institución ha afrontado sanciones, como las impuestas previamente por la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, y reclamó que se garantice su independencia operativa. Según resaltó el dirigente de la ONU en su alocución, “no puede haber una paz justa ni sostenible sin rendición de cuentas”, asociando así el funcionamiento independiente de los órganos judiciales internacionales con la garantía de justicia y la posibilidad de desmantelar la impunidad tras los crímenes más graves.

De acuerdo con el reporte del medio, el mensaje de Guterres al Consejo de Seguridad llegó en un contexto de múltiples crisis globales donde los actores estatales y no estatales violan con frecuencia las normas y principios fundacionales de la comunidad internacional. Violaciones como el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza o Ucrania, a las que hizo referencia el secretario general, ejemplifican una tendencia alarmante hacia la normalización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

Finalmente, la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad presentada por Guterres incluye el fortalecimiento de la prevención de los conflictos mediante el uso efectivo de los mecanismos de resolución recomendados en la Carta, así como el compromiso de los Estados miembros de someterse a procedimientos judiciales transparentes y públicos. El titular de la ONU respaldó la necesidad de construir un sistema donde la observancia de las reglas internacionales y la aplicación de la justicia no dependan del poder relativo de los Estados, subrayando que la defensa del Estado de derecho debe prevalecer en todos los escenarios.