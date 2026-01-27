Greg Bovino, duro rostro de las redadas en Minesota que Trump releva para rebajar tensión

Gregory Bovino asumió hace pocas semanas la dirección de los operativos de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, tras haberse destacado previamente en los despliegues más amplios y controvertidos ordenados en ciudades estadounidenses. En el contexto de protestas ciudadanas y tras la muerte de Alex Pretti durante un operativo migratorio reciente, el presidente Donald Trump dispuso el reemplazo inmediato de Bovino por Tom Homan, conocido por su rol como "zar fronterizo". Así lo informó la agencia EFE, que además señala que Homan tiene previsto reunirse con representantes políticos locales en Mineápolis con el objetivo de apaciguar la situación y buscar un diálogo político que mitigue la tensión social en la ciudad.

La decisión presidencial de remover a Bovino se produce tras varias semanas de escalada en las protestas y un ambiente de tensión creciente en Mineápolis, donde la Patrulla Fronteriza realiza operativos intensivos desde principios de enero. Según lo reportó EFE, Bovino ha defendido activa y públicamente las acciones de sus agentes, especialmente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses ocurridas en menos de tres semanas en el marco de estas redadas. Al referirse a uno de los agentes involucrados en los incidentes, Bovino llegó a declararlo “héroe” por su intervención en la muerte de Renee Good el 7 de enero, argumentando que ambas muertes se produjeron “en defensa propia”.

EFE detalló que la presencia de Bovino en Mineápolis, así como su estilo personal y profesional, han acentuado las divisiones en la opinión pública. A menudo vestido con uniforme verde y un abrigo largo que algunos comparan con indumentaria militar histórica, Bovino ha sido identificado como el “duro rostro” de las políticas migratorias intensificadas bajo el actual mandato presidencial. Su exposición mediática, incluidos encuentros en podios y conferencias de prensa, ha acompañado la difusión de imágenes donde dirige lanzamientos de gases lacrimógenos o se enfrenta verbalmente con habitantes locales, hechos que se han viralizado ampliamente y han alimentado la ola de rechazo a su gestión en la ciudad más grande de Minnesota.

La carrera de Bovino comenzó lejos de los focos. Nacido en 1970 en Carolina del Norte, de ascendencia italiana, ingresó a la Patrulla Fronteriza en 1996, tras una etapa en el Departamento de Policía de Boone. A partir de 2020, empezó a asumir jefaturas en diferentes partes del país. El medio EFE subraya que Bovino saltó al escenario público en 2025, cuando Trump desplegó a la Patrulla Fronteriza en ciudades lideradas por demócratas y le encargó coordinar operativos masivos de detención de inmigrantes indocumentados.

Uno de los primeros operativos de alto impacto bajo su mando ocurrió en junio de 2025 en Los Ángeles. EFE informó que entonces más de 1.618 personas fueron arrestadas y las redadas provocaron numerosas protestas. La estrategia aplicada incluyó la detención de sospechosos en espacios tan diversos como escuelas, supermercados, carreteras o edificios judiciales, con equipos enmascarados y armados provenientes de diferentes agencias federales, como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de la que depende la Patrulla Fronteriza. En los meses siguientes, Bovino lideró acciones similares en Chicago, con unas 3.200 detenciones entre septiembre y octubre del mismo año, según cifras oficiales citadas por EFE.

El paso de Bovino a Mineápolis representó una continuidad en ese modelo operativo, que se caracteriza por la firmeza en la aplicación de la ley migratoria y la exposición mediática de sus responsables. La gestión en Minnesota ha resultado especialmente polémica después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en solo 17 días, circunstancias que suscitaron reacciones públicas de apoyo de Bovino a sus subordinados al tiempo que se multiplicaban las denuncias y manifestaciones.

La llegada de Tom Homan al frente de los operativos, anunciada por la administración Trump, da cuenta de la intención oficial de buscar interlocución y bajar el nivel de confrontación en la ciudad. EFE precisó que la Casa Blanca espera que Homan dialogue con referentes locales para encauzar una salida política en medio de la conmoción por las recientes muertes y ante la presión constante en las calles y los medios. Simultáneamente, se prevé la salida de Bovino y su círculo de colaboradores de la zona en los próximos días.

La reacción ante la figura de Bovino plantea desafíos para la política migratoria federal en áreas urbanas, donde los operativos migratorios han intensificado la atención pública y han generado cuestionamientos tanto a la estrategia de despliegue como a la defensa irrestricta de la actuación policial frente a los incidentes mortales. Las imágenes de Bovino, tanto en eventos oficiales como en recorridos cotidianos, han alimentado la viralización de su figura y la polarización en torno a la gestión migratoria durante el actual mandato presidencial. Según remarca EFE, la decisión de Trump de apostar por la experiencia de Homan en sustitución de una presencia que evocaba descontento y frustración apunta a contener una crisis política en aumento en Mineápolis, epicentro reciente de las tensiones migratorias en Estados Unidos.