Francia responde a Rutte que los europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad"

Tras las declaraciones del titular de la OTAN sobre la necesidad de cooperación transatlántica, el canciller francés subraya que la región debe fortalecerse y asumir responsabilidades, enfatizando que hasta Washington apoya una mayor autonomía regional en defensa

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que incluso la administración estadounidense respalda el fortalecimiento de las capacidades defensivas europeas, considerando este paso como parte esencial del pilar europeo dentro de la OTAN. Esta postura, expresada mediante un mensaje dirigido al nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, responde directamente a declaraciones en las que Rutte sostuvo que es irrealista imaginar que Europa pueda garantizar su propia defensa prescindiendo de Estados Unidos. Así lo reportó el medio Europa Press.

Según indicó Europa Press, la intervención de Barrot surgió a raíz de cuestionamientos en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, donde representantes analizaron la relación transatlántica y las perspectivas en materia de defensa. Barrot expresó: “No, querido Mark Rutte. Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad”, desmarcándose de la visión según la cual la seguridad de Europa dependería irremediablemente del respaldo militar estadounidense.

Como destacó Europa Press, el debate se intensificó cuando Rutte, ante los eurodiputados, sostuvo que la cooperación entre Europa y Estados Unidos resulta indispensable y que, frente a la idea de una defensa europea autónoma, “sigan soñando, no pueden, nos necesitamos mutuamente”. Con ello, el jefe de la OTAN ironizó sobre la posibilidad de que el continente logre autosuficiencia total en defensa.

Barrot, no obstante, insistió en que existe un consenso creciente incluso en Washington respecto a la necesidad de que Europa desarrolle mayores capacidades. El ministro hizo hincapié en que este fortalecimiento europeo no solo resulta compatible con la Alianza Atlántica, sino que constituye uno de sus pilares, y argumentó que los aliados europeos están llamados a asumir mayores responsabilidades en un contexto internacional en el que se perciben crecientes desafíos de seguridad.

El medio Europa Press resaltó que las declaraciones de Barrot se producen en un momento en el cual líderes políticos y analistas europeos han debatido la conveniencia de una autonomía estratégica para la Unión Europea. Estas discusiones ganaron relevancia en los últimos años, sobre todo a la luz de cambios en la política exterior estadounidense y las sucesivas crisis en las fronteras orientales de Europa.

Mientras tanto, las palabras de Rutte ante el Parlamento Europeo reflejan la inquietud de una parte de la dirigencia política atlántica respecto a una eventual desvinculación entre los socios históricos de la OTAN. Europa Press subrayó que el nuevo secretario general de la OTAN enfatizó la interdependencia entre Europa y Estados Unidos para disuadir amenazas y mantener la estabilidad en la región euroatlántica.

La posición de Francia, respaldada por Barrot, representa la postura de un sector que apuesta por que los países europeos incrementen su inversión en defensa y refuercen su preparación militar. Según destacó Europa Press, el funcionario francés consideró que el respaldo de la administración estadounidense a estos planes demuestra que no existe contradicción entre una Europa más fuerte y la cooperación transatlántica, sino una oportunidad para equilibrar mejor las cargas entre los aliados de la OTAN.

Europa Press consignó que el intercambio entre Rutte y Barrot se inscribe en el marco más amplio de debates sostenidos dentro de las instituciones europeas, donde diferentes gobiernos han manifestado prioridades distintas respecto al grado de autonomía militar deseado para la Unión Europea y su articulación con el aparato de defensa colectivo que representa la OTAN.

De acuerdo con lo explicado por Europa Press, la discusión actual engloba cuestiones de presupuesto, interoperabilidad y liderazgo político, así como la dificultad de conciliar las perspectivas de Estados miembros que poseen tradiciones defensivas diversas y capacidades militares dispares. Frente a este escenario, figuras como Barrot subrayan que un mayor protagonismo europeo podría traducirse en una OTAN más equilibrada y preparada para enfrentar los retos del futuro.

A partir del posicionamiento de Barrot y las declaraciones de Rutte, se prevé que el diálogo sobre la seguridad europea y la relación transatlántica continúe intensificándose en próximas sesiones parlamentarias y foros multilaterales, según informó Europa Press.

