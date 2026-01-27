Feijóo replica que es Sánchez el que convierte a los mayores en "rehenes" al mezclar inquiokupación con pensiones

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que la revalorización de las pensiones puede tramitarse como una iniciativa legislativa independiente, sin que esté ligada a otras cuestiones como la inquietud por la okupación ilegal. Según publicó Europa Press, el líder del Partido Popular dirigió esta petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al día siguiente de que el Congreso de los Diputados derogara el decreto ley conocido como 'escudo social', impulsado por el Ejecutivo.

El Pleno del Congreso rechazó este martes el decreto, que contemplaba tanto la subida general del 2,7% de las pensiones, ya en vigor, como la prohibición de desahucios y la suspensión de cortes de suministros básicos, como agua y electricidad, para personas vulnerables. De acuerdo con lo informado por Europa Press, para que la revalorización de las pensiones vuelva al debate parlamentario, el Gobierno deberá presentar un nuevo texto específico que excluya otros asuntos, buscando así el respaldo de las bancadas del PP y Junts per Catalunya, quienes, junto con Vox, votaron contra la convalidación del texto original.

Tras la votación, desde el entorno gubernamental se responsabilizó a la oposición por la caída del decreto. "Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país", expresó el presidente del Gobierno en redes sociales, una declaración que cita Europa Press. Pedro Sánchez criticó al principal partido conservador por lo que calificó de votar "en contra de los intereses de más de 10 millones de pensionistas", subrayando las consecuencias inmediatas para este colectivo.

Feijóo, en respuesta, negó la versión del Ejecutivo y defendió que las pensiones y la protección de los mayores no deben mezclarse con otras medidas ni utilizarse como instrumentos de presión política. Según detalló Europa Press, el dirigente popular remarcó que la propuesta presentada por el PP meses atrás en las Cortes ya recogía la revalorización de estas prestaciones. "El Partido Popular cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también", afirmó Feijóo al referirse a la protección del derecho a la vivienda y al incremento de las pensiones.

En esa línea, Feijóo acusó al Gobierno de Sánchez de condicionar a los pensionistas al vincular en un mismo decreto la subida de las pensiones con la regulación sobre inquiokupación. Señaló que el Ejecutivo buscaba que “los mayores eligieran entre su pensión y su casa”, una oposición que manifestó también a través de un mensaje difundido en la red social X, recogido por Europa Press. En ese mensaje, dejó constancia de la posición de su partido para que el Gobierno tramite de forma independiente la cuestión de las pensiones, “como le ha pedido la Cámara”, evitando sumarla a debates sobre otros temas sociales.

Europa Press añadió que, tras la derogación del decreto, la situación de los pensionistas y las medidas de protección social quedan a la espera de un nuevo trámite parlamentario. El Gobierno enfrenta ahora el desafío de buscar apoyos para aprobar un documento que contenga únicamente la revalorización de las pensiones, tal como exige la oposición. Mientras tanto, la aplicación de la subida del 2,7% queda paralizada hasta la aprobación de un nuevo texto legal, lo que mantiene la incertidumbre entre los más de 10 millones de pensionistas afectados.

El trasfondo de la controversia gira en torno a la estrategia legislativa del Ejecutivo al incluir diversas iniciativas sociales en un solo decreto ómnibus, una práctica que, según destacó la oposición y reportó Europa Press, dificulta la negociación específica de temas sensibles. El Partido Popular y otras formaciones recalcaron la necesidad de tratar cada asunto por separado para evitar que la negociación sobre temas polémicos condicione la aprobación de medidas consensuadas, como la revalorización de las pensiones.

Feijóo reiteró en sus declaraciones que la tramitación de una proposición de ley exclusiva para la actualización de las pensiones responde tanto a una demanda del Congreso como a la voluntad de proteger los derechos de los jubilados sin exponerles a un debate sobre medidas ajenas a sus intereses directos. Según consignó Europa Press, el líder del PP invita al Gobierno a avanzar en el proceso legislativo sobre la base de la iniciativa presentada por su partido en noviembre del año pasado.

En estos momentos, la posición del Ejecutivo se centra en recabar el apoyo necesario para poder aplicar la revalorización de las pensiones, cumpliendo así con el compromiso con los pensionistas e intentando superar las objeciones de la oposición respecto a la forma y al contenido de la iniciativa original. El futuro inmediato de la medida depende de la capacidad del Gobierno para presentar y negociar un nuevo texto que satisfaga a una mayoría parlamentaria, informó Europa Press.