Extraditado desde EEUU el expresidente del Parlamento de El Salvador Norman Quijano

El proceso judicial contra Norman Quijano incluyó señalamientos por su implicación en negociaciones con jefes de pandillas con el objetivo de obtener apoyo durante las elecciones presidenciales de 2014, aspecto que fue puesto en evidencia a través de registros de reuniones y encuentros antes de la segunda vuelta electoral. La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que las autoridades estadounidenses entregaron este lunes al ex presidente de la Asamblea Legislativa y ex candidato presidencial salvadoreño, quien fue sentenciado a trece años y cuatro meses de prisión por asociación ilícita y fraude electoral.

Según reportó el Ministerio Público, la detención de Quijano en Estados Unidos se realizó hace menos de un año por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), previo a su extradición. La Fiscalía detalló este lunes a través de redes sociales: “Este día hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral”. En su comunicado, la institución explicó el expediente legal que resultó en la acusación formal y la comprobación de reuniones directas del exdiputado con cabecillas de organizaciones criminales, lo que derivó en su sentencia en ausencia en 2024.

El procedimiento judicial consideró pruebas que relacionan directamente a Quijano con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, agrupaciones a las que habría acudido durante su campaña a la presidencia, según publicó la Fiscalía. El portal USA Today consignó en informes previos que Quijano fue arrestado en el estado de Texas y permaneció bajo custodia del ICE a la espera de su entrega a las autoridades salvadoreñas. De acuerdo con el medio estadounidense, el exfuncionario también se desempeñó como diputado del Parlamento Centroamericano.

Tras su arribo a El Salvador, representantes del Ministerio Público declararon que se procederá con el traslado de Quijano a un centro penitenciario donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. En el comunicado oficial, la Fiscalía manifestó su agradecimiento a las autoridades estadounidenses por la cooperación ofrecida en el proceso, aunque estas no han emitido declaraciones públicas acerca de la detención ni de la entrega del exlegislador salvadoreño.

El presidente Nayib Bukele se pronunció a través de sus redes sociales tras efectuarse la entrega de Quijano. Según indicó el mandatario, la repatriación representa “un mensaje para todos los que huyen de la justicia”, haciendo referencia a las consecuencias legales que enfrentan quienes han sido buscados por la justicia salvadoreña.

La acusación contra Quijano se enfocó en los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, cargos por los que fue condenado en ausencia. La sentencia dictada en 2024 se fundamentó en elementos que demostraron su responsabilidad en la búsqueda de acuerdos ilegales con bandas delictivas, una estrategia enmarcada en las actividades electorales de 2014, según el Ministerio Público de El Salvador. El episodio ha contado, además, con cobertura y seguimiento tanto por medios locales como por medios internacionales como USA Today, que en reiteradas ocasiones documentaron la situación legal y migratoria del exparlamentario.

La entrega y encarcelamiento de Quijano ponen fin a un periodo de casi un año bajo custodia estadounidense y marcan el inicio de su reclusión en territorio salvadoreño. La coordinación binacional entre el gobierno estadounidense y el salvadoreño permitió ejecutar la extradición en cumplimiento de la sentencia judicial, resultado de un expediente judicial que incluyó numerosas diligencias, pruebas y, finalmente, la resolución por parte de los tribunales salvadoreños en la causa por corrupción y asociación criminal en el marco de procesos electorales.