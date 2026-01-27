El 'Reloj del Juicio Final' marca 85 segundos, más cerca que nunca del fin del mundo

La interacción entre el aumento de los arsenales nucleares, el deterioro ambiental y el retroceso de la cooperación internacional ha posicionado al ‘Reloj del Juicio Final’ en un punto inédito: 85 segundos antes de la medianoche. Tal como informó EFE, este indicador, ideado para ilustrar el nivel de amenaza que enfrenta la humanidad, nunca había marcado una cercanía tan extrema con un posible colapso global en sus 79 años de existencia.

Según reportó EFE, la reciente decisión de ajustar el reloj, también conocido como el "Reloj del Apocalipsis", se tomó tras considerar el agravamiento de múltiples factores de riesgo. El boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, responsable de su gestión, estableció la nueva hora con base en el crecimiento de los riesgos nucleares y ambientales y en el aumento de tensiones entre potencias internacionales. En comparación con el año anterior, el reloj avanzó cuatro segundos hacia la medianoche, entonces marcado en 89 segundos para el fin de la humanidad.

El simbolismo del ‘Reloj del Juicio Final’ busca alertar sobre el peligro de extinción derivado tanto de conflictos armados con armas de destrucción masiva como de la incapacidad para frenar el retroceso ambiental. De acuerdo con el medio EFE, los integrantes del Boletín han insistido en la relación directa entre la inestabilidad internacional y el riesgo de una catástrofe. La presidenta de la organización, Alexandra Bell, señaló que la reducción de acuerdos sobre armamento nuclear y la falta de avances en materia climática se relacionan en parte con la actitud de la administración del expresidente estadounidense, Donald Trump. Bell afirmó: “Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (EE.UU. y Rusia) y ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático”.

La presidenta también destacó el efecto de la falta de coordinación internacional y subrayó el deterioro de los medios institucionales diseñados para mitigar amenazas complejas. Según publicó EFE, Bell definió el momento actual como un escenario de “fracaso flagrante del liderazgo” e identificó un viraje hacia “el neoimperialismo”.

En la presentación del ajuste anual, Daniel Holz, titular del Comité de Seguridad y Ciencia del Boletín, identificó una escalada en los comportamientos agresivos, hostiles y nacionalistas por parte de las potencias globales durante el último año. Holz recalcó, según citó EFE, el vínculo histórico entre la falta de rendición de cuentas gubernamental y el surgimiento de conflictos. En palabras de Holz: “La historia ha demostrado que cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus propios ciudadanos, sobrevienen el conflicto y la miseria; esta tendencia global hace que el mundo sea más peligroso para todos”.

En el contexto de la presentación, la periodista filipina y Nobel de la Paz 2021, María Ressa, hizo hincapié en el papel del periodismo como herramienta esencial para enfrentar estos desafíos globales. Según consignó EFE, Ressa identificó una crisis significativa en la financiación y operación de los medios informativos. Llamó a fortalecer el periodismo y a replantear las plataformas tecnológicas según los derechos humanos. La periodista sostuvo: “Necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos, no a las métricas de interacción; necesitamos que el periodismo se financie como infraestructura crítica”.

El instrumento simbólico fue ideado en 1947 por un colectivo de científicos que incluía a trece Premios Nobel, de acuerdo con EFE. Su objetivo ha consistido en señalar, cada año, la proximidad del mundo al desastre. Desde 2007, los análisis incorporan además el impacto del calentamiento global y la crisis climática, factores que han adquirido una importancia equiparable a la proliferación nuclear en la valoración de amenazas existenciales.

La última actualización del ‘Reloj del Juicio Final’ sitúa la humanidad a menos de un minuto y medio de la marca simbólica de la medianoche, lo que según el Boletín refleja una combinación de retrocesos institucionales, amenazas directas de guerra y evidencias del deterioro planetario. El consenso del grupo organizador es que los riesgos acumulados, agravados por el estancamiento en la acción climática y por la interrupción de tratados internacionales de control armamentístico, constituyen la principal causa del nuevo ajuste.

De acuerdo con EFE, el ‘Reloj del Juicio Final’ sirve como una advertencia respaldada por la comunidad científica sobre lo que identifican como una amenaza sin precedentes para la población global, motivada tanto por dinámicas políticas como ambientales y sociales. La evolución y el mantenimiento de este mecanismo simbólico pretenden estimular la atención internacional sobre la necesidad urgente de cooperación, transparencia y políticas activas para frenar los factores que empujan a la humanidad hacia el umbral de la medianoche.