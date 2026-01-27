Agencias

El presidente de Guinea vuelve a nombrar a Amadou Oury Bah como primer ministro días después de su dimisión

El presidente de Guinea, Mamady Doumbouya, ha nombrado de nuevo a Amadou Oury Bah como primer ministro, días después de que presentara su dimisión y la de su Gobierno a raíz de las elecciones celebradas el 28 de diciembre, en las que el mandatario se hizo con la victoria.

El decreto con la nominación de Oury Bah para el puesto ha sido publicado por la Presidencia guineana en un breve mensaje a través de redes sociales, tras lo que el primer ministro ha expresado su agradecimiento a Doumbouya por este paso.

"Expreso mi reconocimiento al presidente, Mamady Doumbouya, y a mis compatriotas por la confianza renovada y el apoyo mostrado", ha apuntado. "Tenemos necesidad de todo el mundo, ya que la tarea no es fácil. El país necesita cohesión y estabilidad", ha recalcado.

En esta línea, Oury Bah ha prometido en un vídeo publicado en redes sociales "hacer todo lo posible para estar a la altura de esta responsabilidad, en interés del programa encarnado por el presidente de la República y para responder a las peticiones de la población guineana".

El primer ministro guineano dimitió la semana pasada a raíz de la victoria electoral de Doumbouya, quien se hizo con más del 86,7 por ciento de los votos tras la eliminación de las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país.

De hecho, el hasta ahora jefe de la junta militar instaurada a raíz del golpe de Estado de 2021 figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras el veto a la oposición y en medio de críticas tanto por su deriva autoritaria como por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.

La dimisión de Oury Bah, ahora reconducido al cargo, llegó además después de que la Unión Africana (UA) decidiera levantar la suspensión vigente sobre Guinea desde la asonada que derrocó a Alpha Condé, tras haber alcanzado un "hito decisivo en su transición" con la celebración de las elecciones presidenciales.

