Mario Eleazar Lara Belman, conocido bajo los alias de “Negro”, “Camorro” y “Gallo”, ha sido señalado por las autoridades mexicanas como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya. Tiene una orden de captura activa por homicidio calificado y se le vincula con varios delitos adicionales como extorsión, secuestro, venta de drogas y desaparición forzada de personas, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recogido por el medio original. Este perfil es relevante en el marco del ataque perpetrado en un campo de fútbol, donde al menos once personas fallecieron como resultado de una acción armada atribuida al Cártel Santa Rosa de Lima.

El Gobierno de México responsabilizó formalmente al Cártel Santa Rosa de Lima por el tiroteo ocurrido el domingo en la localidad de Loma de Flores, cercana a Salamanca, en el estado de Guanajuato, según publicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y reportó la fuente informativa. En el ataque, además de las once víctimas mortales, otras doce personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

La investigación oficial estableció que cinco de los fallecidos pertenecían a una empresa de seguridad privada con supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el contexto de una disputa entre organizaciones criminales rivales que se intensifica en la región central del país. El medio detalló que la Secretaría hizo pública esta información a través de un comunicado distribuido al inicio de la semana.

Las autoridades mexicanas han centrado parte de la pesquisa en Moisés Soto, presunto integrante del grupo narcotraficante “Los Marros”. De acuerdo con lo consignado, Soto no solo es acusado por delitos de homicidio y extorsión en diversas ciudades del estado; también mantiene lazos estrechos con el Cártel Santa Rosa de Lima, ya que el líder de Los Marros, Mario Lara, es hermano de uno de los fundadores de esa organización criminal, Noe Lara Belman, conocido como “El Puma”.

Tanto Mario Lara como Moisés Soto se encuentran actualmente prófugos y en búsqueda activa, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El órgano enfatizó que Mario Eleazar Lara Belman fue aprehendido en junio de 2020, aunque persiste su relación operativa con el cártel y con los delitos mencionados anteriormente.

La ola de violencia afecta de forma directa a Salamanca y zonas aledañas. César Prieto, alcalde de Salamanca, expresó que este episodio se suma a una secuencia de incidentes violentos recientes, incluyendo un asesinato múltiple, con cinco personas muertas en Cuatro de Altamira dentro de la comunidad de San Vicente de Flores, y una amenaza detectada de un artefacto explosivo la semana anterior en una instalación federal, la cual pudo ser neutralizada gracias a la intervención de las autoridades federales, reportó el medio originario.

El comunicado ministerial reiteró la gravedad de la situación en el estado de Guanajuato, resaltando la escalada de enfrentamientos derivados del conflicto entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. Según publicó la fuente, las víctimas mortales del ataque y los heridos sufrieron el ataque cuando un grupo de hombres armados ingresó en el campo de fútbol y disparó contra los presentes.

Los responsables materiales del tiroteo operan bajo la estructura de “Los Marros”, grupo subordinado al Cártel Santa Rosa de Lima, ampliando la lista de localidades donde han sido señalados por actividades ilícitas, especialmente Irapuato, Salamanca y Celaya, notificó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el comunicado citado por el medio original.

Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables y ofrecer respuestas a la serie de hechos violentos registrados en Guanajuato. Además de las víctimas directas, el ataque ha profundizado la preocupación por la inseguridad y la rivalidad entre organizaciones criminales que involucran a empresas de seguridad privadas con posibles nexos con los cárteles en conflicto, según destacó la cobertura del medio.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso por esclarecer los hechos y colaborar con instancias estatales y federales para contener la escalada violenta. El episodio, difundido ampliamente por la fuente original, representa el más reciente ejemplo del alcance de la confrontación entre cárteles en el corazón industrial de México.