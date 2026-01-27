El base Bell-Haynes (Zaragoza) será operado de la mano izquierda y estará de baja entre 4 y 6 meses

La evaluación médica del Casademont Zaragoza concluyó que la lesión de Trae Bell-Haynes, sufrida en el último partido contra Dreamland Gran Canaria, constituye una rotura completa del ligamento escafolunar en la mano izquierda, lo que ha generado inestabilidad y desplazamiento de los huesos del carpo, además de dolor e incapacidad funcional. La entidad aragonesa comunicó que el base canadiense será intervenido en los próximos días y que el periodo estimado de baja oscilará entre cuatro y seis meses. Según detalló el club este martes, la intervención buscará estabilizar la articulación para facilitar la rehabilitación y eventual retorno del jugador a la competición.

De acuerdo con el parte médico oficial difundido por el Casademont Zaragoza, Bell-Haynes requirió estudios complementarios tras experimentar molestias durante el encuentro con Dreamland Gran Canaria, celebrado el pasado 10 de enero y en el que, pese al traumatismo, continuó sobre la cancha hasta la conclusión del partido, contribuyendo a la victoria del equipo. El diagnóstico, realizado mediante resonancia magnética en el Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza, identificó una rotura total del ligamento escafolunar, acompañada de desplazamiento y pérdida de funcionalidad en la mano izquierda del jugador.

El club enfatizó que, tras el análisis de la evolución del proceso y el impacto del dolor en la vida diaria de Bell-Haynes, la decisión de operar se fundamentó en la prioridad de una recuperación integral, con la finalidad de acelerar el inicio de la rehabilitación y garantizar la plena funcionalidad de la articulación afectada. La intervención quirúrgica prevista forma parte del protocolo recomendado para lesiones de esta índole, debido al riesgo de futuros problemas si no se estabiliza el carpo.

Tal como publicó el Casademont Zaragoza, el tiempo de recuperación habitual en casos similares varía entre cuatro y seis meses, lo que llevará a Bell-Haynes a perder buena parte de la temporada de Liga Endesa. El parte médico especificó que la incapacidad funcional mejora temporalmente al reducir el desplazamiento óseo, pero la inestabilidad permanece, de ahí la indicación quirúrgica.

Según consignó el club, Bell-Haynes demostró responsabilidad al continuar participando en la competición pese a la lesión, subrayando su compromiso con el equipo. La decisión de seguir jugando buscaba no perjudicar el rendimiento colectivo, aunque finalmente se priorizó su salud a medio y largo plazo al confirmarse la gravedad de la afección.

El Casademont Zaragoza hizo pública esta información tras recibir los informes médicos definitivos y determinar junto a los especialistas el proceder óptimo para el jugador, asegurando que se brindarán todas las facilidades para el tratamiento y la recuperación de Bell-Haynes. El equipo aguarda la pronta evolución de su base canadiense, quien iniciará el programa de rehabilitación una vez sea intervenido quirúrgicamente.

La baja del jugador supone un reto adicional para el conjunto aragonés debido a la relevancia de Bell-Haynes en el esquema táctico del club, situación a la que deberá adaptarse el equipo durante el tiempo estimado de ausencia mientras el deportista avanza en su proceso de recuperación.