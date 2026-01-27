Agencias

El 'Agentic Commerce' transformará las compras en 2026, aunque serán necesarias infraestructuras de pago "más robustas"

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma de consumir productos de la mano del 'Agentic Commerce', que crecerá en 2026 marcando este año como el momento en el que la tecnología dejará de ser un asistente para pasar a actuar de forma autónoma en la compra de productos, aunque serán necesarias infraestructuras de pago "más robustas", según PaynoPain.

Los consumidores buscan facilitar sus procesos de compra 'online', lo que requiere ofrecer procesos de venta más rápidos, con menos complicaciones y, sobre todo, ahorrar tiempo. Para ello, la IA y los asistentes se están convirtiendo en un factor clave, gestionando procesos de compra completos y comparando opciones.

En concreto, se trata de un fenómeno conocido como 'Agentic Commerce', un sistema en el que los asistentes comienzan a contar con un papel más autónomo en la compra de productos y servicios, convirtiéndose en agentes que analizan las necesidades, comparan opciones, seleccionan la mejor oferta y asisten en la compra, siempre con supervisión humana.

Así, el proveedor de soluciones de pago PaynoPain ha subrayado cómo este fenómeno transformará el panorama de compras para los usuarios en 2026, con un impacto "profundo" en la experiencia del consumidor, como ha matizado en un comunicado.

Parte de su éxito se basa en que, en el proceso de asistencia de compras, los agentes de IA también evitarán posibles errores a la hora de comprar, además de reducir el tiempo empleado para ello.

Asimismo, también sobresalen a la hora de comparar productos, ya que son capaces de analizar múltiples opciones para encontrar la mejor relación calidad-precio, teniendo en cuenta las preferencias del usuario y la disponibilidad en tiempo real. Todo ello se traduce en decisiones más inteligentes.

Sin embargo, la compañía también ha puesto sobre la mesa que, de la mano de estos avances, para que el Agentic Commerce funcione será necesario contar con "infraestructuras de pago más robustas", con las que los agentes puedan continuar operando de manera automática, al tiempo que garantizan la seguridad de la operación.

En este marco, han hecho referencia a la importancia de emplear soluciones como el TPV virtual y las pasarelas de pago de PaynoPain, que se posicionan como "piezas fundamentales para facilitar esta transición hacia compras autónomas y escalables", proporcionando transacciones rápidas y escalables.

La compañía también ha destacado cómo este nuevo paradigma de compra con Agentic Commerce no solo cambiará la forma de adquirir productos, sino que también modificará cómo diseñan las empresas sus estrategias comerciales.

Es decir, al integrar la IA en el proceso de compra, las empresas tendrán que ajustar desde la optimización de inventarios hasta la personalización de ofertas, de cara a alcanzar un comercio "más eficiente, inteligente y centrado en el usuario". Por ejemplo, abriendo oportunidades para modelos de suscripción automatizados.

Como ha valorado al respecto el CEO y fundador de PaynoPain, Jordi Nebot, la llegada del Agentic Commerce "representará un cambio de paradigma para consumidores y empresas por igual". Así ha matizado que, no se trata solo de automatizar la compra, sino de "crear un ecosistema donde la IA y las infraestructuras de pago trabajen en armonía".

Así, ha subrayado cómo 2026 "marcará un antes y un después" en este ámbito y cómo, desde PaynoPain, acompañarán a los clientes en esta transición, "garantizando seguridad, escalabilidad y confianza en cada transacción automatizada".

EuropaPress

