Corea del Sur afirma que no ha recibido notificación alguna de EEUU del incremento arancelario

El ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Kim Jeong Gwan, quien se encuentra en Canadá gestionando temas de cooperación en la industria de defensa, tiene previsto viajar pronto a Estados Unidos para tratar asuntos relacionados con el reciente conflicto comercial que involucra un significativo aumento arancelario impuesto a productos surcoreanos. Según informó la agencia Yonhap, las autoridades surcoreanas siguen sin recibir ninguna notificación oficial ni explicación detallada por parte de Washington respecto al incremento de los aranceles, anunciado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de redes sociales.

El gobierno surcoreano expresó el martes que no ha habido comunicación formal desde Estados Unidos sobre la medida que eleva el gravamen a las exportaciones surcoreanas del 15 al 25 por ciento, una decisión justificada por Trump como represalia ante lo que califica como retrasos del Parlamento surcoreano en ratificar el acuerdo comercial alcanzado previamente entre ambos países. Tal como indicó Yonhap, Seúl subrayó mediante un comunicado la ausencia de información oficial, lo que obstaculiza el margen de maniobra para responder institucionalmente a la nueva política arancelaria.

De acuerdo con lo reportado por Yonhap, las autoridades de Corea del Sur programaron una reunión de urgencia en la mañana del martes con la participación de los ministerios pertinentes y el portavoz oficial del gobierno, Kim Yong Beom. El objetivo de este encuentro es definir posibles contramedidas frente al repentino incremento de los aranceles. Este encuentro refleja la inquietud que la decisión estadounidense ha generado en diversos sectores del Ejecutivo surcoreano, dada la magnitud de los acuerdos bilaterales actualmente en curso.

El pacto comercial, anunciado el 30 de julio de 2025 por el presidente surcoreano Lee Jae Myung junto a Trump y aún pendiente de ratificación en el Parlamento surcoreano, contempla inversiones de compañías surcoreanas en territorio estadounidense que alcanzan los 150.000 millones de dólares (cerca de 130.000 millones de euros). Dicho acuerdo también incluye nuevos contratos en sectores estratégicos como la construcción naval, la energía nuclear, minerales críticos, gas natural licuado y aviación. Destaca, entre estos sectores, la adquisición por parte de Korean Airlines de más de 100 aviones a Boeing, operación valorada en 36.200 millones de dólares (más de 31.000 millones de euros).

Según detalló Yonhap, Corea del Sur asumió el compromiso de comprar anualmente a Estados Unidos un total de 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado durante una década a partir de 2028. El acuerdo establece también que Hyundai Motor Group incrementará sus inversiones en suelo estadounidense hasta un total de 26.000 millones de dólares (alrededor de 22.370 millones de euros) para 2028, lo que supone 5.000 millones de dólares (aproximadamente 4.300 millones de euros) adicionales respecto a lo pactado en marzo de ese mismo año.

El anuncio del aumento arancelario realizado por Trump fue motivado por la inquietud ante la falta de avances legislativos en el Parlamento surcoreano respecto a la ratificación formal del acuerdo comercial. El medio Yonhap contextualizó que los términos de este pacto bilateral contienen cláusulas de colaboración e intercambio industrial que beneficiarían a ambos países, en especial al sector aeronáutico mediante adquisiciones de envergadura como la de Korean Airlines.

Hasta el momento, Corea del Sur continúa a la espera de una comunicación oficial que permita clarificar los detalles de la nueva política arancelaria estadounidense. En paralelo, el gobierno surcoreano ha iniciado esfuerzos diplomáticos y técnicos, tanto a nivel interministerial como a través de futuros contactos directos entre el ministro Kim Jeong Gwan y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, para intentar revertir o suavizar las medidas anunciadas por la administración de Trump. Según reportó Yonhap, este enfoque busca asegurar la estabilidad de los acuerdos comerciales en vigor y minimizar posibles repercusiones negativas para la economía surcoreana y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.