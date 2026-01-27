Carlos Vicente deja el Alavés y ficha por el Birmingham

Tras dos temporadas en las filas del Deportivo Alavés y con un total de 81 partidos oficiales disputados bajo las órdenes del conjunto dirigido actualmente por ‘Chacho’ Coudet, el delantero aragonés Carlos Vicente ha sellado su traspaso al Birmingham City en la segunda división de Inglaterra. De acuerdo con la información oficial publicada por ambos clubes, la operación se ha cerrado tras alcanzar un acuerdo que permitirá a Vicente continuar su carrera en la Championship.

Según detalló el medio, Carlos Vicente se incorporó al club vitoriano en diciembre de 2023, tras su paso por el Racing de Ferrol. Durante su etapa en el Deportivo Alavés, el extremo español se mantuvo en la plantilla durante dos campañas completas, convirtiéndose en una pieza regular en las alineaciones del equipo y participando en un total de 81 encuentros oficiales.

El Deportivo Alavés expresó públicamente su reconocimiento al futbolista por su dedicación dentro y fuera del terreno de juego, valorando su actitud como profesional y su implicación durante el periodo que defendió la camiseta albiazul. Así lo manifestó la entidad vasca en su comunicado de despedida: “El Deportivo Alavés quiere agradecer a Carlos Vicente su entrega, su trabajo diario y su implicación con el proyecto deportivo, así como su comportamiento ejemplar como profesional y como persona durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul. Asimismo, el club le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera profesional en el fútbol inglés, así como en su futuro personal”.

La marcha de Carlos Vicente supone su salida de la máxima categoría del fútbol español, LaLiga EA Sports, para integrarse ahora en la Championship inglesa, donde el Birmingham City busca reforzarse tras el acuerdo cerrado con el club de Vitoria-Gasteiz. El jugador maño llega a Inglaterra tras haber completado su ciclo en el fútbol vasco, en una transferencia que ambos equipos han anunciado de manera oficial.

El atacante había llegado al Alavés procedente del Racing de Ferrol, sumando experiencia en la élite del balompié nacional antes de dar el salto al fútbol británico. Según consignó el medio, el traspaso se formalizó tras las negociaciones entre los responsables deportivos de ambas instituciones.

Con esta operación, el Deportivo Alavés concentra su atención en la reconstrucción del plantel de cara a la próxima temporada, mientras que el Birmingham City incorpora a un futbolista con experiencia reciente en el fútbol español. La trayectoria de Vicente, marcada por sus aportaciones en dos equipos durante dos años, pasa ahora a una nueva etapa en la segunda división inglesa.