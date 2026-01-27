CAF modernizará el sistema de señalización del metro de Helsinki tras lograr un contrato de 60 millones

La red del metro de la capital finlandesa, que conecta Helsinki y Espoo mediante dos líneas a lo largo de unos 43 kilómetros y transporta más de 78 millones de pasajeros al año, afrontará una modernización de su sistema de señalización que se desplegará en fases hasta 2029. Este proyecto implica la sustitución de los sistemas actuales por un control avanzado basado en tecnología CBTC (Communications-Based Train Control) y dotará al metro de mayores niveles de automatización y fiabilidad operativa. Según informó CAF, la empresa originaria de Beasain (Guipúzcoa), la adjudicación del contrato, por un valor de 60 millones de euros, representa un nuevo contrato relevante para su posicionamiento internacional en soluciones de señalización para transporte metropolitano.

La adjudicación fue realizada de manera conjunta por las empresas propietarias y gestoras Metropolitan Area Transport Ltd, Helsinki City Transport y Länsimetro Ltd, detalló el medio. Todas confirmaron la elección de CAF para liderar el proceso de modernización tecnológica del metro de Helsinki. Entre los aspectos técnicos clave del acuerdo sobresale la implantación del sistema Optio, desarrollado por CAF, que introducirá la conducción automática (GoA2) y maniobras de retorno automático no atendidas (GoA3) en los extremos de las rutas.

Tal como publicó la propia empresa, el alcance del contrato va más allá de la actualización del sistema de control y abarca el suministro del nuevo puesto de mando central, así como la modernización de la flota M300. Estas unidades, fabricadas y provistas por la misma compañía en contratos anteriores, recibirán equipamiento embarcado de señalización compatible con el nuevo sistema CBTC, lo cual garantizará la gestión integral y segura del tráfico subterráneo.

De acuerdo con CAF, las funcionalidades que se desplegarán con el sistema Optio permitirán al metro de Helsinki operar con un mayor nivel de automatización y mejor respuesta ante necesidades de servicio, algo que la compañía ya había introducido en otros proyectos internacionales como el metro de Nápoles, donde obtuvo otro contrato importante a finales del año anterior. El despliegue progresivo de los diferentes componentes tecnológicos asegura una transición adaptada a las características de la red, cuya infraestructura fue inaugurada en 1982 y es esencial en el transporte urbano regional.

Según publicó el medio, la estrategia de CAF en la región nórdica contempla al mercado ferroviario escandinavo como una zona de especial interés y desarrollo. Además del sistema Optio para Helsinki, la empresa ha suministrado ya 25 trenes para el metro de esa ciudad, y tiene experiencia previa en la provisión de tecnologías ferroviarias para otras líneas clave en Noruega y Suecia, incluyendo la entrega de trenes para el trayecto de alta velocidad entre Oslo y su aeropuerto, y la renovación de flotas de tranvías en urbes como Estocolmo, Oslo y Lund.

El contrato para el metro de Helsinki se integra en un contexto regional de inversiones en movilidad sostenible y digitalización ferroviaria, tendencia que la dirección de CAF considera estratégica. En el caso específico del metro finlandés, la modernización apunta a alcanzar mayores estándares de disponibilidad, puntualidad y automatización, tanto en la gestión diaria como en la seguridad de los desplazamientos.

La solución avanzada que incorporará la capital finlandesa, según consignó la empresa, permitirá adaptar gradualmente la operación a los nuevos requisitos tecnológicos y regulatorios del sector ferroviario europeo. El sistema CBTC facilita una comunicación constante y precisa entre los distintos elementos rodantes y la infraestructura, lo que redunda en intervalos reducidos entre trenes y una mejor gestión de la capacidad de la red.

En lo que respecta al cronograma, CAF comunicó que la puesta en marcha comercial del nuevo sistema se prevé para el año 2029, coincidiendo con los objetivos de escalabilidad y adaptación progresiva marcados por las autoridades de Helsinki. La preparación de la flota M300, con nuevos dispositivos de señalización compatibles, se contempla como un elemento central para asegurar la integración del sistema Optio en todas las áreas del servicio.

En el sector ferroviario escandinavo, la firma vasca también desarrolla dos contratos de envergadura para el suministro de trenes regionales destinados a Transitio AB y SJ AB, principales operadores suecos. Según reportó CAF, estos proyectos consolidan una tendencia de expansión internacional basada en la exportación de tecnología ferroviaria de alta complejidad y soluciones automatizadas.

El medio destacó que, para Helsinki y su área metropolitana, la modernización del sistema de señalización representa un paso relevante en la transformación digital del transporte público. La combinación del nuevo sistema CBTC, la automatización gradual y la adaptación tecnológica de la flota busca optimizar la movilidad urbana y responder al crecimiento de la demanda en una de las principales redes de metro del norte de Europa.