BeReal anuncia su relanzamiento en España con el nombramiento de Patricia Ramírez Llopis como directora general

Las recientes cifras compartidas por la compañía indican que BeReal cuenta con 40 millones de usuarios mensuales a nivel global, y según estas mismas fuentes, más de la mitad accede a la aplicación al menos seis días por semana. Esta información se enmarca en la estrategia de relanzamiento de BeReal en España, proceso liderado por Patricia Ramírez Llopis, designada como directora general. Según reportó el medio que facilitó el comunicado oficial, la red social busca establecer alianzas y fortalecer su presencia en el país, priorizando la relevancia y el bienestar digital, especialmente entre la Generación Z.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el relanzamiento de la aplicación en territorio español pretende profesionalizar la operación local, lo que supone una apuesta por consolidar una comunidad que refleje los valores de autenticidad e inmediatez que caracterizaron el despegue inicial de la plataforma. Tal como detalló la compañía en un comunicado, el papel de Ramírez Llopis estará centrado en construir una oferta diferenciada orientada a la representación y seguridad de la Generación Z, con especial atención en la salud mental y el uso consciente de la tecnología.

BeReal alcanzó notoriedad global luego de su irrupción en 2020 y su rápida popularidad en 2022, periodo en el que se posicionó como la aplicación más descargada de la App Store de Apple. Su propuesta, basada en compartir momentos cotidianos sin filtros ni retoques, atrajo a usuarios que buscaban alejarse de la estética dominante en redes sociales como Instagram. Según consignó el medio que publicó el comunicado, esta filosofía impulsó a BeReal como alternativa para quienes buscaban entornos digitales más transparentes y libres de presiones sociales.

A pesar del rápido ascenso, durante 2023 informes de SimilarWeb y datos aportados por Android evidenciaron un descenso en el número de usuarios activos. SimilarWeb mostró que la base de usuarios mensuales en Estados Unidos disminuyó desde los 3,7 millones registrados en noviembre de 2022 a poco más de 3 millones en agosto de 2023. Datos recopilados por Android reflejaron una caída del 19 por ciento en usuarios activos, al pasar de 19,5 millones en diciembre de 2022 a 16 millones en agosto de 2023 en todo el mundo. Ante estos resultados, la empresa respondió que sus informes internos mostraban más de 25 millones de usuarios activos a nivel global, aunque evitó ofrecer cifras desglosadas por países.

En 2024, la compañía francesa fue adquirida por Voodoo, desarrolladora de aplicaciones y videojuegos móviles, con el objetivo de potenciar el crecimiento de la plataforma. Esta operación, según detalló el medio citado, forma parte de la estrategia de expansión y relanzamiento internacional, incluyendo el foco renovado en España.

Patricia Ramírez Llopis, con una trayectoria que supera los doce años en empresas como TikTok, Microsoft y Xiaomi, asume la responsabilidad de liderar la nueva etapa de BeReal en el mercado español. Su designación apunta a incrementar la actividad de la plataforma y conectar de modo más directo con los hábitos y necesidades de la audiencia joven, en especial la comprometida con la autenticidad digital.

Según expresó Ramírez Llopis en el comunicado difundido y publicado por el medio, "con este relanzamiento, queremos que España sea el motor de un cambio hacia un uso más consciente de la tecnología. Queremos ser el espacio donde la Generación Z se sienta representada, segura y libre de filtros. Nuestro foco está en fomentar un uso consciente de la plataforma, que cuide la salud mental y permita compartir momentos reales sin presión social".

La empresa también explicó que con la nueva dirección y su estrategia de alianzas, pretende consolidar un entorno en el que los usuarios encuentren un espacio digital centrado en las conexiones reales y el bienestar emocional. El comunicado de BeReal enfatiza la intención de generar un impacto positivo en la forma en la que los jóvenes se relacionan con la tecnología, alejándose de tendencias orientadas a la perfección visual y la presión por mostrar solo aspectos positivos o editados de la vida cotidiana.

De acuerdo con lo reportado por el medio que accedió al comunicado, la plataforma busca adaptarse a las demandas de la población más joven en España, que se muestra preocupada por factores como la salud mental, el tiempo dedicado a las redes sociales y la autenticidad en la comunicación digital. Esta renovación de la gestión responde a los retos que enfrenta la empresa en un contexto de competencia cada vez más intensa en el sector de las aplicaciones sociales para dispositivos móviles.

Entre las acciones previstas bajo la nueva dirección, la compañía mencionó la búsqueda de alianzas locales que refuercen los valores promovidos por BeReal y que permitan a la aplicación diferenciarse en un mercado caracterizado por la sobreexposición mediática y el uso intensivo de filtros y herramientas de edición. Según lo detallado en el comunicado y citado por el medio, la evolución de la aplicación seguirá orientada hacia modelos de interacción social menos dependientes de métricas públicas o validaciones externas.

BeReal, nacida en Francia, intenta consolidar su presencia global tras la disminución en sus cifras de usuarios activos en los principales mercados y la adquisición por parte de Voodoo. La nueva etapa, con enfoque local en España, pretende sentar las bases para un crecimiento sostenido alineado con las tendencias actuales de consumo en redes sociales, donde la autenticidad, la inmediatez y el bienestar digital ocupan un papel destacado, según la información publicada por el medio.