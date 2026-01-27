Andalucía señala como socio estratégico a Estados Unidos, mercado emisor de medio millón de turistas

El turismo procedente de Estados Unidos se posicionó como motor relevante en la economía andaluza al convertirse en uno de los principales mercados emisores internacionales y consolidar nuevas sinergias comerciales. Según información difundida por el medio, Andalucía recibió cerca de medio millón de turistas estadounidenses en 2025, lo que supuso un aumento del 10% respecto al año anterior. Esta tendencia se acompaña por un refuerzo de la conectividad aérea, la diversificación de las exportaciones hacia Norteamérica y un liderazgo destacado en políticas de sostenibilidad y atractivo empresarial.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, explicó, durante su intervención en la conferencia internacional ‘Avance Global’ celebrada en Fuengirola (Málaga), que Estados Unidos se consolida no solo como un mercado turístico de referencia, sino también como socio estratégico en el ámbito comercial. De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades regionales, en 2025 los visitantes estadounidenses se situaron como el tercer grupo extranjero en la Costa del Sol, solo superados por británicos y alemanes, lo que subraya la creciente importancia de este intercambio.

Bernal destacó, según reportó el medio, que estas cifras se alcanzan sin que exista aún una red plenamente desarrollada de vuelos directos entre Andalucía y Estados Unidos. Añadió que el gobierno autonómico trabaja para consolidar la ruta con Nueva York y abrir nuevas conexiones directas, convencido del potencial y rentabilidad que representa el mercado estadounidense. Las campañas promocionales ‘Andalusian Crush’ y ‘Surrender to the Andalusian Crush’ concentraron más de la mitad de su impacto en América del Norte, lo que, según el consejero, impulsó la presencia andaluza y aumentó el reconocimiento de la región como destino turístico y de inversión.

En lo referente al intercambio comercial, datos de 2024 situaron a Estados Unidos como el primer destino extracomunitario y el quinto a nivel global para las exportaciones andaluzas, que alcanzaron los 3.100 millones de euros. De acuerdo con lo consignado por el medio, el aceite de oliva encabezó el listado de productos andaluces con mayor presencia en ese país, seguido por el refino de petróleo, las manufacturas de cemento y las aceitunas. A esto se suma la participación creciente de industrias de alto valor añadido como el sector aeroespacial, la industria eléctrica y los materiales cerámicos, lo que apunta a una economía local diversa que combina tradición agroalimentaria y desarrollo tecnológico-industrial.

El consejero de Turismo subrayó, según relató el medio, que la región andaluza ofrece condiciones favorables para empresarios estadounidenses gracias a su posición geográfica, su infraestructura logística y su capacidad para conectar Europa, África y América. Aseguró que Andalucía integra un tejido empresarial tradicional junto a un ecosistema innovador, que favorece el crecimiento de sectores como la energía, la aeronáutica, la economía azul y la agroindustria, mientras la proyección internacional de la marca Andalucía se ve fortalecida por el dinamismo del sector turístico.

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, y Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, acompañaron a Bernal en esta jornada con más de 200 representantes del ámbito empresarial. En este contexto, Bernal afirmó que el turismo actúa como motor de otros sectores y subrayó que, tras superar los 30.000 millones de euros en ingresos, el sector generó más de medio millón de empleos y estímulo en otros ámbitos clave para la comunidad autónoma. El consejero resaltó que el impacto del turismo abarca toda Andalucía y favorece tanto la cohesión territorial como la aplicación de criterios reales de sostenibilidad.

Durante su intervención, el representante de la Junta anunció la inminente aprobación de la Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, en línea con la apuesta por la excelencia y la movilización de más de 340 millones de euros en Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Según detalló el medio, estos esfuerzos buscan situar a Andalucía como referente global, con políticas orientadas tanto al crecimiento económico como al compromiso medioambiental y social de sus actividades turísticas y empresariales.

Finalmente, Bernal concluyó, según reportó la fuente, que Andalucía lidera actualmente el cambio turístico en España y se posiciona como locomotora económica desde la perspectiva de sostenibilidad, calidad, empleo y innovación, con procesos administrativos simplificados para atraer inversiones, y una combinación de tradición y progreso. El fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos se perfila como clave para la proyección internacional y la consolidación de la comunidad andaluza en los ámbitos turístico, comercial y empresarial.