Al menos dos muertos y 35 heridos en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania

Las autoridades locales de Odesa han informado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la ciudad tras el reciente ataque, mientras equipos especializados intentan localizar a posibles personas atrapadas entre los escombros de los edificios dañados. Según consignó el medio, hasta el momento se han ubicado dos cadáveres y la prioridad se centra en el distrito de Jadzhibei, donde se sospecha que aún podría haber supervivientes bajo las ruinas de una de las estructuras colapsadas. Este episodio se enmarca en una serie de ofensivas nocturnas que afectaron tanto a viviendas como a una guardería y otras infraestructuras clave en la región.

De acuerdo con la información publicada, el nuevo bombardeo atribuido al Ejército ruso dejó al menos dos fallecidos y 35 personas heridas en Odesa, ciudad portuaria ubicada en la costa del mar Negro. Serhi Lisak, gobernador de la región, explicó en un comunicado que su administración ha expresado condolencias a los familiares directos de las víctimas, además de detallar que la intervención de los cuerpos de rescate sigue activa, con un fuerte enfoque en los puntos donde la magnitud de los daños complica las labores de rescate.

Entre los heridos se encuentran al menos 12 personas que requirieron hospitalización, incluidos dos menores y una mujer embarazada, tal como reportó el Ayuntamiento de Odesa. Las autoridades locales han especificado que la gravedad de las lesiones oscila, y el seguimiento médico se realiza de manera prioritaria con los pacientes en condiciones delicadas.

El contexto de violencia afecta también a otras zonas del sur de Ucrania. Según informó el medio, la infraestructura energética de Mikolaiv fue objeto de ataques con drones, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Vitali Kim. Estos drones, reportó Kim, obligaron a las defensas antiaéreas ucranianas a derribar diez aparatos en esa región. La caída de fragmentos de estos drones provocó la destrucción de una vivienda y daños en dos más en la localidad de Olshanska, resultando herida una mujer de 59 años que fue transportada en estado grave al hospital de la capital regional.

La cifra total de aparatos no tripulados lanzados durante los recientes ataques ascendió a 165, según detalló el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien denunció a través de redes sociales lo que calificó como “un ataque brutal con drones” perpetrado por las fuerzas rusas. Zelenski señaló que solo sobre Odesa fueron lanzados más de 50 drones, con la infraestructura energética y objetivos civiles entre los principales blancos. Entre los lugares alcanzados, el mandatario mencionó un espacio de culto perteneciente a cristianos evangélicos.

El presidente ucraniano también hizo referencia a ataques en las regiones de Leópolis, Dnipropetrovsk, Sumi y Járkov, señalando que las instalaciones de energía y otras infraestructuras críticas también fueron impactadas. A su vez, Zelenski destacó en sus comunicados la influencia de estos ataques en el proceso diplomático orientado a buscar una solución al conflicto, subrayando que cada ofensiva debilita las negociaciones y menoscaba los esfuerzos de los países aliados que trabajan en favor de un acuerdo de paz.

En su declaración, Zelenski expresó una petición directa a los países occidentales y aliados internacionales y sostuvo: “Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no se queden callados y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presión precisamente sobre Moscú: sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa”. Añadió que “sin presión sobre el agresor, las guerras no se detienen, al igual que no se detienen sin el apoyo a quienes defienden la vida”. Además, instó a una implementación más ágil de los acuerdos existentes dirigidos a respaldar la defensa ucraniana y agradeció públicamente a los países que han ofrecido recursos y asistencia desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Los hechos recientes tienen lugar poco después de los contactos diplomáticos sostenidos entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, en los que se trataron temas relativos a la potencial consecución de un acuerdo de paz. De acuerdo con lo reportado, las autoridades ucranianas afirman que la intensificación de los ataques complica los procesos diplomáticos y aumenta la vulnerabilidad de la población civil, al tiempo que eleva la presión internacional sobre Moscú en medio de las denuncias por el impacto sobre infraestructuras no militares y víctimas no combatientes.

Las críticas se han centrado especialmente en el uso de drones por parte de las fuerzas armadas rusas, tanto en Odesa como en otras regiones, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad de las defensas ucranianas frente a este tipo de armas. Según el gobernador de Odesa, los equipos de respuesta continúan sus trabajos ante el riesgo de encontrar un mayor número de víctimas en los lugares afectados, mientras las autoridades mantienen el llamado a la población para extremar precauciones. El medio especificó que la situación en algunos distritos sigue siendo “difícil” debido a la magnitud de los daños en los inmuebles y la existencia de personas desaparecidas.

Mientras las labores de búsqueda y rescate prosiguen en Odesa, el impacto de los ataques se manifiesta tanto en los sistemas de asistencia sanitaria como en el suministro energético en el sur de Ucrania. Las autoridades sanitarias priorizan la atención a los pacientes más graves, mientras los responsables de infraestructura trabajan para restablecer los servicios interrumpidos y evaluar el alcance de los daños materiales.

La comunidad internacional ha emitido mensajes de condena por los ataques a infraestructuras civiles, mientras aumentan las denuncias relacionadas con el uso de drones y armamento en zonas residenciales y en instalaciones esenciales para la vida cotidiana. El gobierno ucraniano ha reiterado la necesidad de un respaldo constante de los países aliados para afrontar las consecuencias del conflicto y fortalecer las capacidades de defensa ante la persistencia de este tipo de ofensivas.