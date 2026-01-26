Un experto destaca que las transfusiones avanzan hacia un enfoque personalizado para optimizar su uso en hospitales

Durante la Reunión Nacional de Conclusiones de ASH 2025, José Luis Arroyo, director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, señaló que la medicina transfusional adopta un rumbo centrado en el individuo y en la personalización de los procedimientos. Según consignó el medio, Arroyo precisó que la cuestión principal en este nuevo paradigma se resume en preguntar: “¿Este paciente necesita realmente una transfusión?”, trasladando el eje de la toma de decisiones hacia la evaluación precisa de cada caso. Tal como informó la fuente, el especialista en hematología se refirió a que la práctica médica abandona la automatización de la terapéutica transfusional para orientarse hacia prácticas individualizadas respaldadas por las novedades científicas internacionales.

Durante el evento, organizado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), los especialistas españoles analizaron los principales avances presentados en el congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés), con el objetivo de adaptar las últimas evidencias a la realidad hospitalaria nacional. Según detalló el medio, uno de los ejes fundamentales destacados fue el enfoque conocido como Patient Blood Management (PBM), centrado en la optimización, tanto del uso de la sangre disponible, como de la reserva sanguínea de cada paciente, minimizando riesgos asociados y mejorando la tolerancia a la anemia.

Entre los hallazgos que Arroyo calificó como aplicables en el corto plazo, el medio destacó los datos sólidos acerca de la seguridad del hierro por vía intravenosa, incluso para personas con infecciones bacterianas agudas. Esta ventaja cobra especial importancia en quienes presentan mayor fragilidad o anemia relevante, ya que facilita la recuperación de los valores de hemoglobina y favorece la supervivencia tras episodios críticos. Respecto a la cirugía mayor, el experto subrayó el uso generalizado de ácido tranexámico en intervenciones cardíacas como una herramienta eficaz para reducir la necesidad transfusional, sin que ello aumente el riesgo de complicaciones trombóticas, información también recogida por el medio.

El texto de la fuente incluyó, además, el interés creciente por el empleo de la sangre total en situaciones de hemorragias graves y el desarrollo experimental de plaquetas obtenidas a partir de células madre o mediante modificaciones genéticas. Arroyo sintetizó estas perspectivas señalando que la transfusión futura será más precoz, centrada en el paciente y personalizada, y anticipó un cambio en la función de los servicios de transfusión, que se desempeñarán como socios clínicos de los profesionales y pacientes.

El especialista también advirtió, según publicó el medio, que el uso adecuado de las transfusiones no elimina el riesgo de complicaciones, en especial en casos de pacientes que requieren transfusiones de manera crónica. Para estos perfiles clínicos, las estrategias diagnósticas y preventivas deben combinar técnicas serológicas clásicas y pruebas de biología molecular, cuyo objetivo es prevenir complicaciones como la aloinmunización, donde el sistema inmune del receptor produce anticuerpos ante antígenos de un donante, así como el síndrome de hiperhemólisis, una reacción infrecuente pero grave que destruye eritrocitos de forma acelerada, generando un descenso de hemoglobina incluso más pronunciado que el previo a la transfusión.

En el ámbito de la eritropatología, Miguel Gómez, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, amplió la relevancia de la enfermedad de células falciformes en la agenda científica de ASH 2025, mencionando el enfoque sobre el control clínico y el tratamiento de sus complicaciones. Gómez precisó, siempre según el medio, que se discutieron temas relacionados con el manejo de complicaciones y con el empleo de hidroxiurea, un fármaco que reduce la producción de algunos elementos celulares de la médula ósea y contribuye a mejorar la función eritrocitaria.

Sobre la talasemia, enfermedad genética que distorsiona la fabricación de hemoglobina y ocasiona anemia crónica, Gómez expuso novedades referidas tanto al monitoreo biológico como a los riesgos a largo plazo. Detalló la presentación de nuevos marcadores para identificar eritropoyesis ineficaz en distintos tratamientos y la difusión de datos concernientes al riesgo trombótico y complicaciones vasculares sostenidas en el tiempo. Adicionalmente, el medio reportó la aparición de innovaciones relacionadas con el metabolismo del hierro en la práctica diaria, como la recomendación ampliada para emplear el desferasirox, fármaco destinado a remover el exceso de hierro en el organismo.

ASH 2025 dedicó también espacios de análisis a las neoplasias hematológicas con predisposición germinal y a la hematopoyesis clonal, campos que impactan la redefinición de diagnósticos y evaluaciones de riesgo en Hematología, según recogió el medio. Julia Montoro, del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, remarcó el valor de la secuenciación completa del genoma para aumentar la precisión diagnóstica en síndromes de insuficiencia medular, aunque reconoció el incremento de costos respecto a los métodos tradicionales. Montoro también analizó la problemática derivada de la aparición de neoplasias hematológicas provenientes de células del donante en casos de trasplante de médula ósea, un fenómeno poco frecuente, pero con consecuencias severas en la clínica. Señaló que la “principal causa” corresponde a variantes de predisposición germinal presentes en las células progenitoras hematopoyéticas del donante, una circunstancia que impone la revisión de los procedimientos de selección y seguridad en la donación, según relató el medio.

De este modo, la Reunión Nacional de Conclusiones de ASH 2025, según dejó constancia el medio, sirvió como espacio de actualización y reflexión para los especialistas en Hematología, quienes revisaron desde las estrategias de manejo personalizado de las transfusiones hasta la implementación de nuevas tecnologías orientadas a un mejor diagnóstico, tratamiento y prevención de complicaciones en pacientes con enfermedades sanguíneas.