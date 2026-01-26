UAGN y EHNE convocan una manifestación en Pamplona y un corte de carretera en Castejón contra el acuerdo de Mercosur

La posibilidad de que se introduzcan en el mercado navarro alimentos producidos con sustancias prohibidas en la Unión Europea ha elevado la preocupación de los representantes agrarios sobre la seguridad alimentaria local y la protección del sector primario. Según publicó el medio que cubrió la rueda de prensa de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) y el sindicato EHNE Nafarroa, los presidentes Félix Bariáin y Fermín Gorraiz manifestaron que la entrada de productos importados sin controles estrictos, especialmente tras la eventual entrada en vigor del acuerdo de Mercosur, podría desembocar en riesgos directos para la salud de los consumidores.

De acuerdo con la información recabada por dicho medio, UAGN y EHNE Nafarroa anunciaron dos medidas de presión en protesta por el acuerdo con Mercosur: una manifestación convocada para este jueves en Pamplona y un corte de carretera previsto para el miércoles en Castejón, este último aún pendiente de autorización y detalles concretos. Las organizaciones extendieron la convocatoria a otras entidades del sector agrícola, como UCAN, Semilla y Belarra, e invitaron a sumarse a todos los agricultores y ganaderos de Navarra. Las asociaciones remarcaron que los efectos de estos tratados, y las políticas europeas que los acompañan, no sólo afectan a los profesionales del campo, sino al conjunto de la sociedad.

El presidente de la UAGN, Félix Bariáin, expuso ante los medios que desde hace décadas el sector agrícola y ganadero ha funcionado como “moneda de cambio” en las negociaciones internacionales. Bariáin subrayó que la movilización no sólo representa los intereses específicos del sector, sino los de la ciudadanía, al afirmar: “La agricultura y la ganadería tienen que salir a las calles para demostrar lo que se está haciendo con ellos”. Además, Bariáin enfatizó que en su opinión el acuerdo de Mercosur implica “cambiar negocio por salud”, en relación a lo que percibe como falta de reciprocidad en las exigencias de calidad y seguridad entre los productos europeos y los importados.

Tal como consignó el medio que cubrió la rueda de prensa, Fermín Gorraiz, presidente de EHNE Nafarroa, advirtió que acuerdos como el de Mercosur y el que se negocia entre la Unión Europea e India tienden a priorizar los intereses del sector industrial, mientras dejan al sector primario en una posición desventajosa. Gorraiz señaló que las grandes multinacionales y empresas exportadoras serían las principales beneficiarias de tales convenios, aunque esto puede derivar en un deterioro en la calidad de los alimentos disponibles en el mercado. Según Gorraiz, la consecuencia es una aparente abundancia en los supermercados a costa de una vigilancia reducida sobre cómo y con qué estándares se producen los productos foráneos.

En el transcurso de la comparecencia, Bariáin puntualizó que los productores locales cumplen con un elevado número de regulaciones para asegurar la seguridad alimentaria, mientras que, debido a la ausencia de controles equiparables sobre los productos que llegan de fuera, los consumidores pueden verse expuestos a sustancias cuyas materias activas están expresamente vetadas en Europa. El presidente de la UAGN reconoció la posibilidad de apoyar tratados internacionales, siempre condicionados a la inclusión de cláusulas de reciprocidad que garanticen igualdad de exigencias para importadores y productores locales.

El medio que cubrió el encuentro señaló que Bariáin demandó más transparencia política ante la ciudadanía, asegurando que si se ratifican acuerdos en los términos actuales, los responsables políticos deberían explicar los posibles intereses detrás de su respaldo. Además, Bariáin resaltó que el Parlamento Europeo rechazó el acuerdo en su última votación, lo que abre dos alternativas: esperar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea —un proceso que podría demorarse al menos dieciséis meses y hasta dos años— o aprobar de forma provisional el tratado, facilitando la importación inmediata de productos en los actuales términos acordados.

En su intervención, Bariáin insistió en que la propuesta vigente supone un peligro claro para la salud pública. Detalló que ciertas materias activas, prohibidas en la Unión Europea por su carácter posiblemente cancerígeno o por su potencial impacto sobre el sistema endocrino, permanecerían sin vigilancia o restricción en los productos que llegarían de los países del Mercosur. Añadió que, en estos momentos, no existen controles efectivos sobre la totalidad de las importaciones, en contraste con las garantías aplicadas al producto europeo.

Durante la rueda de prensa, Bariáin criticó también declaraciones difundidas en redes sociales por los ministros del Gobierno de España, Carlos Cuerpo (Industria y Comercio) y Luis Planas (Agricultura). Según informó el medio, Bariáin desmintió la afirmación de Cuerpo respecto a que “toda la mercancía que entra a este país se controla", tildándola de falsa y remarcando que solo el 0,0082% de los cargamentos recibe inspección. Sobre Planas, Bariáin indicó que el ministro conoce la imposibilidad material y normativa de inspeccionar todas las importaciones en la Unión Europea y que está al tanto de las sustancias prohibidas en el bloque comunitario pero presentes en otros mercados.

Los líderes agrarios manifestaron incertidumbre acerca de los motivos que llevan a algunos partidos políticos y a las instituciones europeas a favorecer la aprobación del acuerdo, sostenido que priorizan intereses políticos o económicos por encima de la seguridad ciudadana. La denuncia incluyó la acusación de recurrir a campañas para suavizar la percepción pública sobre el tratado, mientras se facilitaría la entrada de alimentos con sustancias prohibidas o producidos bajo estándares menos rigurosos que los exigidos al producto local.

La protesta prevista forma parte de una serie de movilizaciones decididas por organizaciones agrarias estatales como UPA, ASAJA y COAG. El acto central en Pamplona partirá este jueves desde la avenida de Zaragoza hacia la Plaza del Castillo, donde se leerá un comunicado en defensa del sector primario. La preocupación de los dirigentes sindicales abarca también el impacto ambiental que genera el transporte de mercancías a largas distancias, subrayando la contradicción de importar alimentos durante semanas por mar con la consiguiente emisión de CO₂, cuando esos mismos productos pueden producirse en la propia región. Además, sostienen que esta política incide en fenómenos de deforestación en zonas como el Amazonas debido al aumento de la demanda en los países exportadores.

El llamado de UAGN y EHNE Nafarroa incluye no solo hacer un frente común en defensa de las condiciones laborales del sector, sino también exigir transparencia en la toma de decisiones por parte de los representantes políticos respecto a acuerdos internacionales. Las entidades sostienen que la prioridad debe situarse en la salud y la seguridad alimentaria de la ciudadanía, y en mantener la equidad competitiva para los agricultores y ganaderos navarros.