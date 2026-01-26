Suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar

El servicio de media distancia entre Ourense y Vigo-Guixar no circula por las vías habituales debido a las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Joseph; en su lugar, los trayectos se estarán realizando mediante autobuses y la estación de Vigo-Urzáiz funciona como terminal provisional para determinados recorridos. Según informó Renfe, la situación afecta a la movilidad ferroviaria en distintos tramos de Galicia debido al impacto del temporal, lo que obliga a implementar soluciones alternativas o, en algunos trayectos, a suspender completamente la conexión sin posibilidad de transporte sustitutorio.

De acuerdo con la información compartida por Renfe y difundida por los principales medios, el enlace convencional entre Ourense y Santiago se encuentra suspendido por completo, aunque se mantiene activo el servicio Avant en el tramo Ourense-Santiago-A Coruña. El servicio ferroviario Ourense-Vigo Guixar también se ha interrumpido, por lo que los viajeros deberán desplazarse por carretera proporcionada por la operadora, centralizándose las llegadas y salidas en la estación de Vigo-Urzáiz. En contraste, los trenes del Eje Atlántico que cubren la ruta Urzáiz-Santiago-A Coruña mantienen su funcionamiento habitual, lo cual permite que parte de la red de media distancia continúe prestando atención a la demanda de desplazamientos en la región.

Según consignó Renfe, el corte de servicios no se limita únicamente a estas rutas. Los trayectos por la línea del Miño, que enlazan Ourense-Guixar y Guixar-Ponferrada hasta el tramo de Ourense, también han quedado suspendidos, aunque se ha dispuesto la prestación del viaje por carretera para suplir la conexión interrumpida. Además, la ruta convencional Ourense-Lalín-Santiago ha pasado a realizarse íntegramente por autobús, medida que busca paliar los inconvenientes generados a los usuarios ante la imposibilidad de utilizar el tren.

No todos los trayectos cuentan con alternativas de movilidad, ya que Renfe ha informado que tanto las Cercanías entre Ferrol y Ortigueira como la media distancia entre Cudillero y Ferrol permanecen paralizadas y sin servicio sustitutorio. Esta suspensión deja sin opciones de desplazamiento por vía ferroviaria a los habitantes y viajeros habituales de estos tramos, consolidando el efecto del temporal sobre la red de transporte autonómica.

La alteración del servicio también afecta a conexiones de largo recorrido y rutas internacionales. Según detalló Renfe, el tren transversal que une Galicia y Barcelona circulará desviado por Santiago y tendrá como punto de partida la estación Vigo-Urzáiz, en lugar de Guixar. En la ruta Vigo-Oporto, la empresa gestora comunicó que los usuarios realizarán el trayecto entre Guixar y Viana do Castelo por carretera, como respuesta a la imposibilidad de mantener activo el servicio ferroviario en ese sector.

La entidad justificó estas medidas por la incidencia directa de la borrasca Joseph, cuyos efectos adversos han condicionado las infraestructuras y la seguridad operativa en las líneas afectadas. Renfe explicó que la reorganización de los servicios y la oferta de transporte alternativo por carretera buscan atenuar las molestias para los viajeros afectados, aunque reconoció que no ha sido posible ofrecer soluciones en todos los casos, especialmente en aquellos trayectos donde no existen alternativas viables de sustitución durante las suspensiones.

Las operaciones de los trenes Avant y de media distancia del Eje Atlántico, que no han experimentado interrupciones según reportó el operador, siguen dando soporte a la movilidad regional entre las principales ciudades gallegas. Esta circunstancia garantiza la conexión ferroviaria para numerosos pasajeros entre urbes clave como Vigo, Santiago y A Coruña, a pesar del impacto general de la borrasca sobre la red convencional.

La situación se mantendrá evaluada, de acuerdo con lo adelantado por Renfe, que irá informando a los usuarios sobre posibles actualizaciones y la normalización progresiva de los servicios afectados cuando las condiciones meteorológicas permitan restablecer la operativa ferroviaria con seguridad. De momento, la movilidad por tren en diversos tramos de Galicia continúa condicionada, con una combinación de recorridos suspendidos, desplazamientos alternativos por carretera y rutas desviadas que reflejan la magnitud de los efectos del temporal en la infraestructura de transporte autonómica.